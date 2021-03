1. Comparatif vidéo - Dacia Spring vs Dacia Sandero : à 13 500 €, vous êtes plus électrique ou thermique ?

Dacia frappe fort en cette année 2021. La marque championne du low-cost commercialise la Spring, la voiture électrique la moins chère du marché. L’électrique au prix du thermique, ce n’est donc plus un fantasme mais bien une réalité.

dailymotion Comparatif vidéo - Dacia Spring vs Dacia Sandero : à 13 500 €, vous êtes plus électrique ou thermique ?

Ce petit SUV de poche est fabriqué en Chine. Il abrite un petit moteur électrique de 44 ch alimenté par une batterie de 26,8 kWh. L’autonomie est de 230 kilomètres et son prix bonus déduit dans cette version haut de gamme atteint exactement 13 498 €.

Précisons que le bonus étant limité à 27 % du coût d'acquisition, il n'est donc pas de 7 000 € comme c'est le cas pour d'autres électriques plus chères. La Spring est tout simplement la voiture électrique la moins chère du marché. Le dilemme lorsque vous entrerez dans une concession Dacia sera de savoir vers quelle énergie vous tourner car pour le même prix, vous pourrez vous offrir les services de la Sandero qui est tout simplement la voiture préférée des Français. La citadine polyvalente est depuis deux ans la meilleure vente aux particuliers sur notre territoire, devant la Renaul Clio et la Peugeot 208, vous avez bien lu. Plus longue, la roumaine abrite quant à elle un moteur thermique de 90 ch et se négocie au prix de 13 390 € à finition équivalente.

Pratique : une Spring qui se défend

D’un point de vue pratique, la logique voudrait que la Sandero plus longue de 30 cm prenne l’ascendant. Mais si l’on prend en compte le rapport habitabilité/encombrement, la Spring a son mot à dire. Le petit SUV électrique tire son épingle du jeu grâce à son coffre de 300 litres capable de doubler la mise une fois la banquette rabattue. Les rangements à bord y sont nombreux et bien étudiés et l’espace à la tête très correct.

Les points positifs s’arrêtent ici pour la Spring car sur un empattement aussi réduit (2, 42 m), les places arrière font office de dépannage. La Sandero logiquement plus accueillante aux places arrière affiche un volume de coffre quasi similaire malgré ses 30 cm de plus (328 litres) mais se démarque surtout par sa qualité de présentation.

Les matériaux et les assemblages sont plus flatteurs qu’à bord de la Spring où la robustesse prédomine. Résumé des courses : si vous résidez en ville et que le format compact fait partie de vos priorités, la Spring répondra à ce besoin. Si en revanche vous êtes amenés à transporter des passagers régulièrement aux places arrière et qu’un environnement soigné est plus important à vos yeux, c’est vers la Sandero qu’il faudra vous diriger.

Pratique Dacia Spring Confort Plus Dacia Sandero Tce 90 Confort Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 11,1 /20 13,6 /20 Explication des critères de notation

Budget : l’électrique, plus économique

18 490 €, c’est le prix bonus non déduit de cette Spring en finition haut de gamme « Confort Plus ». Une fois déduit, ce dernier atteint 13 498 € (le bonus écologique est limité à 27 % du coût d'acquisition). C’est au final 198 € de plus qu’une Sandero TCe 90 en finition Confort. Et comme elle fonctionne à l’électrique, pas besoin d’être devin pour savoir que vous allez réaliser de grosses économies sur votre poste carburant. Ce dernier sera divisé par 3 par rapport à celui de la Sandero. En moyenne, effectuer 100 kilomètres en voiture électrique coûte environ 2 € en électricité, contre 9 € pour un véhicule à essence. A cela s’ajoutent des frais d’entretien et de réparation bien plus réduits, et la gratuité de la carte grise. La Spring sera sans aucun doute la plus avantageuse pour vos finances tout au long de sa durée de vie.

Budget Dacia Spring Confort Plus Dacia Sandero Tce 90 Confort Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne --







Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 15,7 /20 14,8 /20 Explication des critères de notation

Equipement : une affaire dans les deux cas

Sur le thème du rapport prix/équipement, le match est bien plus serré. La Sandero comble rapidement son surcoût d’à peine 200 € en offrant de série le système medianav avec écran 8’’ contre 7’’ pour la Spring, l’allumage automatique des feux, le démarrage sans clé et le régulateur/limiteur de vitesse. La Spring, elle, étonne par son très riche contenu à l’image de la caméra de recul, de la peinture métallisée ou de la roue de secours. L’équipement de série fourni par les deux modèles est donc quasiment similaire avec une différence de 150 € en faveur de la Spring. Toutefois, si vous ne voulez pas passer tout votre temp à la borne de recharge, l’on vous conseille vivement de cocher l’option prise combo à 600 € qui permet de recharger la Spring en courant continu et de récupérer 80% de la charge en 50 minutes, mais surtout celle concernant le câble dédié à la recharge pour wallbox facturé 250 € qui abaissera le temps d'attente à votre domocile à environ 7 heures contre 14 heures sur une prise domestique classique. Au final, la Sandero présente un rapport prix/équipement légèrement plus favorable.