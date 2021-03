Dacia Sandero : laquelle choisir ?

Troisième génération pour la Dacia Sandero et des changements d’importance en ce qui concerne le style. Elle affiche une allure très moderne comme en témoigne la signature lumineuse en forme d’Y (avec feux de jour à LED et allumage auto des phares de série), la carrosserie aux galbes prononcés et aux lignes structurantes, les plis sur le capot. La Dacia n’a plus rien à envier sur le plan du design aux stars françaises des citadines que sont les Citroën C3, Peugeot 208 et Renault Clio.

Un intérieur qui évolue dans le bon sens

À bord, on constate aussi la différence. L’austérité des précédentes Sandero c'est désormais du passé, les matériaux sont un peu plus haut de gamme malgré la présence de plastiques durs, les formes du tableau de bord sont plus travaillées et la dotation en équipements de confort et de sécurité prouve que l’on est dans l’habitacle d’une voiture de dernière génération. Si en entrée de gamme, l’absence de radio perturbe et que l’on doit se contenter d’un dock-support de smartphone avec prise USB en haut de la planche de bord, à partir du deuxième niveau de finition on a droit au Media Control (radio DAB avec support smartphone, 2 HP, application mobile, Bluetooth et commandes au volant) et en haut de gamme Confort (une finition Prestige arrivera par la suite) on découvre un écran de huit pouces avec radio DAB plus un support de téléphone amovible. La climatisation manuelle fait aussi partie de la dotation de cette finition et l’on peut opter pour une climatisation auto pour 240 € de plus.

Équipements high-tech pour la Sandero

Caméra de recul, carte mains libres, frein de parking électrique, détecteur de véhicules dans l’angle mort, GPS : tous ces équipements peuvent être commandés en option de manière à faire de la Dacia Sandero, une voiture en ligne avec son époque. Quant à la version Sandero Stepway qui représente le plus gros des ventes de la Sandero, elle dispose toujours d’équipements supplémentaires comme les protections plastiques autour de la carrosserie, des combinés feux de jour antibrouillards spécifiques et des barres de toit qui peuvent (de série ou en option) se transformer en un tour de clé en une galerie très pratique. Pratique, la Dacia Sandero 3 l’est assurément avec toujours de nombreux rangements, une habitabilité généreuse qui progresse. Grâce un empattement augmenté de deux centimètres, on gagne quatre centimètres aux genoux, une largeur plus importante permet également un gain de cinq centimètres aux épaules. Quant au volume de coffre, avec 328 litres il affiche une capacité très correcte, mais pour y glisser ses bagages, la hauteur de seuil est un peu élevée.

Une base de Clio 5

Reprenant la plateforme CMF-B (dans une version plus basique) de la Renault Clio 5, la Dacia Sandero se dote d’une base technique beaucoup plus moderne que l’ancienne base Clio 2 qui équipait les précédentes générations. Elle adopte également les blocs trois cylindres de la Clio 5, un 1.0 SCe de 65 ch, un 1.0 TCe de 90 ch (avec boîte manuelle 6 ou CVT en option) et une motorisation essence/GPL 1.0 Eco-G de 100 ch. Et cette modernisation mécanique se constate au volant. Si la nouvelle direction assistée à assistance variable est convaincante sans toutefois transmettre beaucoup d’informations, les trains roulants revus et les voies élargies améliorent le comportement routier de l’auto qui se montre plus sécurisante. Avec les deux blocs les plus puissants, les performances sont d’un bon niveau. Le confort a été préservé avec cette nouvelle génération qui prend moins de roulis qu’auparavant. Si le comportement routier a bien progressé, il n'est pas exempt de tout reproche. Ainsi, la Sandero manque de dynamisme par rapport à une Peugeot 208 ou une Renault Clio. Et puis en ce qui concerne l'insonorisation, la Dacia Sandero a encore des progrès à faire en améliorant la filtration des bruits d’air, de roulement et de moteur.

Des tarifs toujours attirants

Reste l’atout majeur de cette auto : son prix ! Si celui-ci subit une inflation de 700 €, sur la version d’entrée de gamme, les tarifs restent contenus et en finition haut de gamme avec les plus « gros » moteurs (avec boîte manuelle) on ne dépasse pas les 13 000 €, la version Stepway restant en dessous des 14 000 €. Le tout se conjugue avec une belle dotation en équipements et des options à prix mini.

La nouvelle Dacia Sandero en dix points