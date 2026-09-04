La moins chère des Dacia va disparaître au profit d’une version moins lente
La voiture neuve la moins chère du marché automobile français n’est désormais plus produite et ne s’adaptera pas aux prochaines normes européennes. La Sandera va tutoyer dangereusement la barre des 14 000€ mais il y a au moins une bonne nouvelle au registre du rapport prix-performances.
La Dacia Sandero fait la course en tête des meilleures ventes du marché automobile neuf cette année encore en Europe. En 2024 et 2025, elle avait déjà terminé à la première place en prenant sa revanche sur le Tesla Model Y et continue de plaire aux particuliers un peu partout sur le Vieux Continent.
Mais il y a une mauvaise nouvelle pour ceux qui chercheraient la voiture neuve la moins chère du marché : comme l’annoncent les journalistes de Challenges, Dacia vient de mettre un terme à la production de la Sandero SCe 65.
On parle de la version de base de la citadine roumaine, toujours affichée au configurateur en ligne de la marque avec son moteur atmosphérique à trois cylindres de 65 chevaux. Proposé avec la finition Essential à 13 290€ et Expression à 14 800€, ce moteur revendique de très modestes performances (0 à 100 km/h en 16,7 secondes et vitesse de pointe de 158 km/h) et avait déjà disparu du catalogue de la Renault Clio depuis son renouvellement.
La Dacia Sandero d’entrée de gamme passe à 100 chevaux
Une fois les stocks de la Sandero SCe 65 définitivement épuisés, le rôle de la version d’entrée de gamme reviendra à la Sandero TCe 100 proposée à partir de 13 990€ en finition Essential. L’écart de prix est de 700€ ce qui paraît tout de même raisonnable puisqu’on parle d’une motorisation à la fois plus performante (0 à 100 km/h en 9,7 secondes) et plus sobre (5,3 litres aux 100 kilomètres en chiffre mixte au lieu de 5,4 litres aux 100 km, avec aussi 121 g/km de CO2 au lieu de 123 à finition identique).
Mais un cap symbolique risque d’être bientôt franchi : celui des 14 000€ pour la voiture neuve la moins chère du marché. Elle va ainsi se rapprocher de la Citroën C3 (à partir de 16 090€ avec un moteur essence de 100 chevaux), de la Fiat Grande Panda (16 900€ avec 100 chevaux aussi) ou de sa petite sœur la Panda (15 900€ avec un moteur de 70 chevaux).
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