EN BREF SUV urbain électrique 425 km d’autonomie maximale À partir de 27 995 € À partir de 27 995 €

La moindre des choses que l’on puisse dire, c’est que les temps sont durs pour Volkswagen, qui doit faire face à une grave crise financière. La situation est telle que les chiffres annoncés (100 000 départs) ont de quoi faire peur, d’autant plus de la part d’un géant comme Volkswagen. Et justement une partie des problèmes est due aux véhicules électriques qui n’ont pas trouvé leur clientèle à la hauteur des espérances et qui ont entraîné des coûts de recherche et développement élevés.

Comme la majorité des constructeurs, Volkswagen est obligé de proposer des véhicules électriques, mais la firme de Wolfsburg semble avoir corrigé certains égarements passés, que ce soit au niveau du style que des appellations nettement plus évocatrices pour la clientèle. Après l’ID. Polo, place maintenant au premier SUV urbain de la marque.

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Sur le plan du style, la filiation avec l’ID. Polo est assez évidente, même si chaque véhicule dispose de particularités. Ainsi, on retrouve le large bandeau lumineux qui parcourt toute la face en passant par le logo, qui peut être aussi illuminé. Les projecteurs bénéficient d’une signature lumineuse particulière à ce modèle. L’arrière est quasi identique à celui de la Polo avec des feux rectangulaires reliés par un bandeau lumineux. Le logo peut l’être aussi.

Finalement, la principale particularité se situe au niveau de la custode arrière, qui se compose de trois pièces reprenant la couleur de la carrosserie. Impossible de ne pas penser à un Citroën C3 Aircross de première génération, qui utilisait également cette technique.

Long de 4,15 m, cet Id. Cross est de même taille que son cousin thermique, le T-Cross, toutefois il faut reconnaître que les aspects pratiques sont nettement plus généreux à bord de l’électrique. Ainsi, l’ID. Cross offre une excellente habitabilité arrière et il en est de même du volume de chargement avec 475 litres. C’est tout simplement énorme pour un véhicule de ce gabarit et c’est dû notamment à un immense rangement sous le plancher. Et comme si cela ne suffisait pas, à cela s’ajoute un frunk de 25 litres. Une nouvelle fois, Volkswagen prouve son expertise dans le fait de proposer des véhicules ayant un excellent ratio taille/gabarit intérieur.

Pas de surprise en matière de présentation intérieure car on retrouve intégralement la planche de bord de l’ID. Polo. Ce n’est vraiment pas un souci tant celle-ci est agréable. Face au conducteur, une instrumentation numérique de 10,25 pouces sans casquette, comme c’est devenu une habitude sur les dernières productions de Volkswagen. Elle côtoie un écran multimédia de 12,9 pouces, qui regroupe la majorité des commandes, dont notamment celles de climatisation, mais attention des commandes physiques sont aussi présentes, ce qui améliore nettement l’ergonomie. Même évolution également du côté du volant où les boutons à retour haptique si décriés sont remplacés par des plus classiques. L’ambiance est agréable – notamment quand la planche de bord est de couleur claire – et Volkswagen a soigné la qualité avec une place importante au tissu, que ce soit sur la planche de bord, mais aussi sur les contre-portes et même le bas de la console centrale. Le tout s’accompagne de nombreux rangements, notamment au niveau de la console centrale, dont un logement spécial pour le téléphone. Que ce soit sur le plan du style ou de la qualité, Volkswagen a retenu les critiques formulées, on ne peut que saluer cette démarche.