Avec l’arrivée d’une motorisation hybride rechargeable 204 ch, la gamme du SUV Audi Q3 est désormais complète. Et pour tout connaître de cet Audi Q3, voici son guide d’achat.

Arrivé fin 2025, le nouveau SUV Audi Q3 peut s’équiper de motorisations essence et diesels, mais aussi de motorisations hybrides rechargeables. Ainsi on trouve sous son capot un bloc essence de 160 ch, mais aussi un bloc de 272 ch (avec transmission Quattro), tandis que pour le diesel on a le choix entre un bloc TDI de 150 ch ou un de 193 ch (avec transmission Quattro). Désormais l’offre hybride rechargeable est double : 204 ch et 272 ch. Ce SUV est également disponible en trois finitions qui sont toutes très bien dotées, y compris celle d’entrée de gamme.

La troisième génération de l’Audi Q3 est entièrement nouvelle et adopte la plateforme MQB Evo qui sert à d’autres nouveaux modèles du groupe Volkswagen tels que les Volkswagen Tiguan et Cupra Terramar. Ce qui ne change pas par rapport à l’ancienne génération, c’est la possibilité de choisir ce modèle en version SUV ou en version Sportback. Cette dernière est dotée d’une ligne de toit fuyante vers l’arrière, ce qui lui donne un profil plus dynamique.

Une nouvelle face avant et une plateforme évoluée

Pour cette nouvelle génération, l’Audi Q3 affiche des optiques à double étage et une grande calandre. Il se rapproche ainsi des derniers modèles lancés par la marque d’Ingolstadt. Comme la précédente génération, l’Audi Q3 a fort à faire face au tout nouveau Mercedes GLA qui arrive en concession prochainement, mais aussi au BMW X1 qui va être restylé profondément début 2027 afin de passer pour une nouvelle génération. Les versions haut de gamme de son cousin Volkswagen Tiguan - avec qui il partage la même base technique MQB Evo - peuvent s’avérer également de redoutables concurrentes.

Un intérieur repensé pour plus de modernité

Ce qui change le plus avec la nouvelle génération du SUV Audi Q3 (et sa variante Audi Q3 Sportback) se situe dans l’habitacle. La marque aux anneaux a en effet totalement repensé l’intérieur de son Audi Q3. Si l’habitacle paraît austère en photo, il l’est moins lorsque l’on se glisse à l’intérieur. On a droit à une très bonne qualité d’assemblage et à une présentation haut de gamme même si l’on déplore la présence de plastiques durs dans les parties basses de la planche de bord ou dans les contreportes. On apprécie le nouveau combiné d’instrumentation numérique de 11,9 pouces ainsi que l’écran multimédia de 12,8 pouces dont l’interface est réactive et les raccourcis nombreux afin de faciliter l’accès aux commandes en roulant. Il convient de noter également, que l’intégration des systèmes de réplication smartphone fonctionne bien (on peut ainsi répliquer sans fil la navigation directement au compteur). On est un peu déçu en revanche par le nouveau commodo gauche qui regroupe les commandes de phares, d’essuie-glaces et de clignotants. Il nécessite un petit temps d’adaptation pour ne pas se tromper dans les commandes. Les sièges sont confortables et il y a de l’espace à l’arrière, ceci même à bord du modèle à carrosserie Sportback dont la ligne de pavillon descendante ne perturbe pas trop la garde au toit. De l’espace, il y en a également pour les bagages avec 488 litres de capacité mini (sauf pour les motorisations hybrides rechargeables : 375 litres). Le coffre est facilement modulable puisque lorsque l’on avance la banquette la capacité de chargement peut atteindre les 575 litres. On note également qu’une fois la banquette rabattue, on a droit à un plancher plat tandis que le plancher du coffre est réglable et peut se positionner à hauteur de seuil afin de faciliter le chargement.

Une dotation correcte et de nombreuses options

Dans la catégorie des SUV compacts premium, l’Audi Q3 a la cote et il bénéficie d’un bon accueil auprès du public, et cela malgré un tarif un peu élevé. Disponible en trois niveaux de finitions (Design, Business Executive et S Line), ce modèle est très bien équipé à partir du premier niveau de finition. On a ainsi droit à la climatisation auto bizone, des sièges avant chauffants, tout un tas d’aides à la conduite, une banquette coulissante avec dossiers inclinables, l’Audi virtual cockpit plus avec un combiné numérique d’instrumentation de 11,9 pouces, la recharge de smartphone par induction, le hayon électrique. Mais les roues en alliage sont en 17 pouces et le catalogue d’options est réduit. Pour bénéficier d’une meilleure présentation et de davantage d’options, il faut choisir les finitions supérieures dont la Business Executive qui s’adresse, ce n’est pas si courant, aux particuliers. Comme souvent chez Audi, ce modèle s’appréciera avec quelques options qui vont le personnaliser tout en augmentant la facture de manière substantielle.

Une offre de motorisations complète

Dans le compartiment moteur de ce SUV Audi Q3 on a vraiment le choix, Audi ayant décidé de ne pas laisser de côté les moteurs à explosion. Deux motorisations essence sont au programme, elles sont associées à un dispositif de micro-hybridation 48V. La première affiche 160 ch tandis que la seconde de 272 ch ne se conjugue qu’avec une transmission quattro. Il y a aussi deux diesels de 150 et 193 ch (ce dernier est aussi associé transmission quattro) et enfin, on a droit à deux motorisations hybrides rechargeables de 204 et 272 ch, dont l’autonomie électrique dépasse les 100 km. Signe des temps, l’Audi Q3 (excepté pour les versions hybrides rechargeables) n’échappe pas au malus écologique. Un malus très élevé puisqu’il peut atteindre jusqu’à 70 578 € avec la motorisation essence MHEV de 272 ch associée à la finition haut de gamme ! Seules les versions équipées de motorisations hybrides rechargeables échappent au malus écologique, mais en revanche elles encourent un malus au poids, celui-ci ne dépasse pas les 2 000 € pour ces deux versions. Une autre version de l’Audi Q3 n’est pas trop pénalisée, il s’agit de la version d’entrée de gamme à moteur essence MHEV 48V de 160 ch et en finition Design qui cumule 2 754 € de malus (éco + poids) !

Un comportement routier sécurisant

Il est dommage que les malus de tous ordres frappent durement ce modèle, car l’Audi Q3 est un bon SUV. Il affiche un comportement routier très sécurisant et se montre à la fois confortable et dynamique sur tous les types de parcours. Ceci en particulier lorsque l’on a pris soin de le doter de l’option suspension à amortissement piloté (1 100 € avec les finitions Business Executive et S Line). Sans cette option, si les virages serrés n’entraînent pas trop de mouvements de caisse, on constate un peu de trépidations sur chaussée bosselée. Véhicule assez lourd, le SUV Audi Q3 a besoin de puissance pour se montrer sous son meilleur jour, et si les blocs essence de 160 ch et diesel de 150 ch affichent des performances correctes, ce n’est pas avec eux que l’on appréciera le mieux l’Audi Q3.

Face à la concurrence féroce des BMW X1 et Mercedes GLA, le nouveau SUV Audi Q3 en version SUV ou Sportback fait mieux que soutenir la comparaison avec ses deux rivaux. Avec une habitabilité très correcte, un habitacle moderne et de qualité, il affiche des prestations et des performances de haut niveau. Doté d’une belle offre de motorisations, il est pénalisé en France par de très forts malus qui augmentent d’autant une facture déjà très élevée, mais sur ce point ses rivaux ne font malheureusement pas vraiment mieux.