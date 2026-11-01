Avec l’arrivée d’une motorisation hybride rechargeable 204 ch, la gamme du SUV Audi Q3 est désormais complète. Et pour tout connaître de cet Audi Q3, voici son guide d’achat.
4. Quelles sont les options proposées pour le SUV Audi Q3 (et sa variante Sportback) ?
Les SUV Audi Q3 et Audi Q3 Q3 Sportback disposent d’un grand catalogue d’options. On trouve de tout pour personnaliser son véhicule, de l’alarme antivol au volant multifonction spécifique en passant par la roue de secours compacte, le toit vitré ouvrant panoramique. Il y a de quoi augmenter dans de fortes proportions la facture d’achat.
Pour toutes les finitions
- Alarme antivol : 500 €
- Assistant de démarrage en côte et descente (uniquement avec transmission Quattro) : 120 €
- Audi phone box (signal de téléphone amplifié pour offrir une excellente qualité vocale et de réception). Cet équipement dispose d’un coupleur d’antenne pour connecter le téléphone à l’antenne extérieure afin d’améliorer la qualité du signal et d’un amplificateur de signal LTE avec technologie 5G pour une transmission à faible perte entre l’antenne extérieure et le compartiment téléphone : 350 €
- Inserts décoratifs : de 300 à 500 €
- Lave-projecteurs : 300 €
- Packs intérieurs selleries, sièges (tissu, matière synthétique, cuir) : de 500 à 2 350 €
- Pack rangement avec filet de rangement au dos des sièges avant - Boîte à gants verrouillable - Compartiment de rangement côté conducteur - Spots LED dans le couvercle du compartiment à bagages pour éclairer le compartiment - Filet pour compartiment à bagages - Prise 12 V dans le compartiment à bagages, intégrée dans le revêtement latéral gauche - Banquette arrière avec accoudoir central à porte-gobelets intégrés : 360 €
- Peintures nacrées, métallisées (rappel : peinture de série Blanc Arkona) : 900 €
- Roue de secours compacte (non disponible sur la motorisation e-hybrid) 150 €
- Vitrage privacy avec lunette arrière et vitres arrière et latérales teintées : 500 €
RECHARGE (uniquement pour motorisation e-hybrid) :
- Câble de recharge Mode 2, 8A, pour prise domestique (Force le système de recharge e-tron compact) : 0 €
- Système de recharge e-tron compact : 750 €
- Support mural pour système de recharge e-tron compact : 150 €
Pour la finition Design
- Appuis lombaires : 300 €
- Hold assist (assistant de démarrage en côte) : 100 €
- Pack Tech avec rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique - Rétroviseurs extérieurs réglables dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit auto - Projection de logo sur le sol depuis les rétroviseurs extérieurs - Assistant feux de route - Régulateur de vitesse adaptatif - Park assist plus avec assistance de stationnement et indicateur de distance périmétrique - Side assist avec assistance de trafic transversale arrière : 2 000 €
- Vitrage acoustique pour les vitres latérales avant : 150 €
Pour les finitions Design et Business Executive
- Ciel de pavillon Noir : 300 €
- Pack d’éclairage d’ambiance plus avec éclairage multicolore sur les les panneaux de portes, avant et arrière, le contour de la console centrale, le contour de la planche de bord, l’Audi virtual cockpit plus : 430 €
- Peinture contrastée avec éléments de bas de caisse peints en Gris Tambora : en série
- Peinture intégrale : 200 €
- Volant double branches sport en cuir, aplati en haut et en bas : 250 €
Pour la finition Business Executive
- Affichage tête haute : 950 €
- Airbags latéraux à l’arrière : 400 €
- Écran MMI pour passager avant. L’écran de 10,9 pouces permet au passager avant d’accéder aux applications disponibles dans l’Audi Application Store (uniquement disponible avec le Pack Tech Plus ou le Pack Tech Pro : 850 €
- Filet de séparation (non disponible sur Q3 Sportback) : 180 €
- Jantes style multibranches 18 pouces : 850 €
- Jantes style aero à 5 bras noir tournées brillantes 18 pouces : 1 200 €
- Jantes style aéro à 10 branches noires tournées brillantes 19 pouces : 2 000 €
- Pack climatisation plus avec climatisation automatique 3 zones (Fonctionnalité en plus pour la motorisation e-hybrid : climatisation auxiliaire confort) : 750 € (900 € pour e-hybrid)
- Pack MMI Experience pro avec système audio SONOS avec système audio premium SONOS - Interface USB avec capacité de charge accrue - Audi connected work : 1 100 €
- Pack Tech Plus avec direction progressive de série sur Sportback - Caméras périmétriques 3D et à 360° - Caméras avant, arrière et sur les côtés - Système de protection proactive des occupants - Ceintures automatiques trois points à l’avant avec rétracteurs électriques et réglage en hauteur - Assistance au freinage d’urgence avant et arrière : 850 € (550 € pour la variante Sportback)
- Pack Tech Pro avec commande d’ouverture de porte de garage (HomeLink) - Générateur de son pour expérience sonore embarquée - Blocs de feux arrière Digital OLED - Assistant de conduite adaptatif plus - Aide à accélérer, freiner, maintenir la vitesse et la distance programmées, ainsi qu’à rester dans la voie - Maintien au centre de la voie avec alerte de sortie de voie et pilotage semi-automatique du véhicule en cas d’urgence médicale - Park assist pro avec fonctionnalité à distance - Stationnement à mémoire : 3 300 € (3 000 € pour la variante Sportback)
- Projecteurs Audi Digital Matrix LED : 1 500 €
- Sièges avant à réglage électrique avec fonction mémoire pour le siège conducteur : 1 000 €
- Suspension avec amortissement piloté. Grâce à l’adaptation électronique des amortisseurs aux différentes situations de conduite, la suspension avec amortissement piloté offre un confort élevé tout en garantissant une bonne dynamique de conduite. (Garde au sol abaissée - 10 mm) : 1 100 €
- Toit panoramique ouvrant en verre : 1 500 €
- Volant double branches chauffant en cuir : 230 €
- Volant double branches chauffant sport en cuir, aplati en haut et en bas : 450 €
- Volant S trois branches chauffant sport en cuir, aplati en haut et en bas : 450 €
Pour la finition S Line
- Affichage tête haute : 950 €
- Airbags latéraux à l’arrière : 400 €
- Châssis sport avec une garde au sol abaissée de 10 mm et un réglage plus dynamique des ressorts et des amortisseurs, le châssis sport offre un contact plus direct avec la route ainsi qu’une tenue de route plus sportive. Attention : non disponible sur la motorisation e-hybrid : 250 €
- Écran MMI pour passager avant. L’écran de 10,9 pouces permet au passager avant d’accéder aux applications disponibles dans l’Audi Application Store (uniquement disponible avec le Pack Tech Plus ou le Pack Tech Pro : 850 €
- Étriers de freins peints en rouge : 350 €
- Filet de séparation (non disponible sur Q3 Sportback) : 180 €
- Jantes Audi Sport style dynamique à 5 bras gris satiné 19 pouces : 750 €
- Jantes style aéro à 10 branches noires tournées brillantes 19 pouces : 400 €
- Jantes Audi Sport 20 pouces : de 1 600 à 1 700 €
- Pack climatisation plus avec climatisation automatique 3 zones (Fonctionnalité en plus pour la motorisation e-hybrid : climatisation auxiliaire confort) : 750 € (900 € pour e-hybrid)
- Pack d’éclairage d’ambiance pro avec section en tissu rétroéclairée dans les portes avant : 0 €
- Pack Esthétique Noir avec anneaux Audi à l’avant et à l’arrière en gris anthracite avec baguettes et garnitures de vitres en noir - Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs - Barres de toit noires (uniquement pour la carrosserie SUV) : 950 €
- Pack MMI Experience pro avec système audio SONOS avec système audio premium SONOS - Interface USB avec capacité de charge accrue - Audi connected work : 1 100 €
- Pack Tech Plus avec direction progressive de série sur Sportback - Caméras périmétriques 3D et à 360° - Caméras avant, arrière et sur les côtés - Système de protection proactive des occupants - Ceintures automatiques trois points à l’avant avec rétracteurs électriques et réglage en hauteur - Assistance au freinage d’urgence avant et arrière : 850 € (550 € pour la variante Sportback)
- Pack Tech Pro avec commande d’ouverture de porte de garage (HomeLink) - Générateur de son pour expérience sonore embarquée - Blocs de feux arrière Digital OLED - Assistant de conduite adaptatif plus - Aide à accélérer, freiner, maintenir la vitesse et la distance programmées, ainsi qu’à rester dans la voie - Maintien au centre de la voie avec alerte de sortie de voie et pilotage semi-automatique du véhicule en cas d’urgence médicale - Park assist pro avec fonctionnalité à distance - Stationnement à mémoire : 3 300 € (3 000 € pour la variante Sportback)
- Peinture mate Brun Madère effet mat : 2 500 €
- Peintures Audi Exclusive : 4 500 à 6 500 €
- Projecteurs Audi Digital Matrix LED : 1 500 €
- Sièges avant à réglage électrique avec fonction mémoire pour le siège conducteur : 1 000 €
- Suspension avec amortissement piloté. Grâce à l’adaptation électronique des amortisseurs aux différentes situations de conduite, la suspension avec amortissement piloté offre un confort élevé tout en garantissant une bonne dynamique de conduite. (Garde au sol abaissée - 10 mm) : 1 100 €
- Toit panoramique ouvrant en verre : 1 500 €
- Volant S trois branches chauffant sport en cuir, aplati en haut et en bas : 450 €
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