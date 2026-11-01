Avec l’arrivée d’une motorisation hybride rechargeable 204 ch, la gamme du SUV Audi Q3 est désormais complète. Et pour tout connaître de cet Audi Q3, voici son guide d’achat.
3. Quelle finition choisir pour le SUV Audi Q3 (et sa variante Sportback) ?
Trois finitions sont au menu des Audi Q3 et Audi Q3 Sportbak. Si l’entrée de gamme Design est bien dotée, la Business Executive accessible aux clients particuliers séduit davantage, tandis que la S-Line haut de gamme rend ce SUV plus désirable. Entre l’entrée de gamme et la finition haut de gamme, il y a presque 6 000 € d’écart, autant vérifier si cela est justifié.
Finition Design
Pour l’entrée de gamme de son SUV Audi Q3, la marque d’Ingolstadt propose la finition Design qui est disponible avec pratiquement toutes les motorisations (indisponible avec le bloc essence de 272 ch). La finition Design dispose d’une belle dotation avec des rails de toit (sauf pour la carrosserie Sportback), une climatisation bizone, une banquette coulissante à dossiers inclinables, une instrumentation numérique de 11,9 pouces et un écran multimédia de 12,8 pouces (avec réplication Android Auto et Apple Carplay). Des palettes au volant pour le passage des vitesses complètent l’offre et l’on trouve aussi un hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique, une caméra de recul, la recharge des smartphones par induction, des sièges avant chauffants, etc. Ce n’est pas une finition au rabais, mais le catalogue d’options est réduit pour celui qui voudrait personnaliser son Q3.
Principaux équipements de Design
Motorisation, transmission et châssis
- Audi Drive select
- Châssis standard
- Direction progressive uniquement de série sur Sportback
Design extérieur
- Pack extérieur Advanced
- Peinture de contraste Gris Tambora
- Jantes 17 pouces style 5 branches doubles
- Pack style brillant
- Rails de toit en style aluminium (Uniquement pour la carrosserie SUV)
- Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte de la carrosserie
Design intérieur
- Pack intérieur tissu
- Sièges standard
- Sellerie tissu
- Unité de commande sur le volant en noir mat
- Éléments intérieurs en tissu
- Volant multifonctions en cuir à branches doubles avec palettes
- Éclairage intérieur
- Insert décoratif peinture fine Gris Volcan
- Applications intérieures en style aluminium
- Pédalier standard
- Tapis de sol avant et arrière
- Seuils de porte avec inserts en aluminium à l’avant
- Ciel de pavillon en tissu Argent Lunaire
Confort et vie à bord
- Clé confort sans SAFELOCK
- Climatisation automatique 2 zones
- Sièges avant chauffants
- Climatisation stationnaire (uniquement sur e-hybrid)
- Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit manuel
- Rétroviseur extérieur réglable électriquement, dégivrage séparé
- Sièges avant à réglage manuel
- Réglage du volant manuel
- Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique
- Vitrage latéral et arrière athermique
- Accoudoir central à l’avant
- Deux ports USB-C à l’avant et à l’arrière
- Banquette arrière rabattable 40/20/40, coulissante avec dossiers à réglages d’inclinaison.
Audio, navigation, connectivité et infodivertissement
- Audi virtual cockpit plus
- MMI Navigation plus avec MMI touch
- Audi connect navigation & infotainment
- Audi connect appel d’urgence & service avec Audi connect remote & control
- Réception radio numérique (DAB)
- Audi phone box light + Audi Application Store et Smartphone interface + Audi sound system
Éclairage et visibilité
- Projecteurs à LED
- Blocs de feux arrière à LED
Sécurité active et passive du véhicule
- Système d’aide au stationnement avant et arrière
- Caméra de recul
- Assistant de démarrage en côte
- Régulateur de vitesse
- Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière
- Détection des panneaux de signalisation par caméra
- Alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d’urgence médicale
- Assistant d’intersection avant + Assistance au freinage d’urgence à l’avant + Assistant d’évitement et assistant de braquage + Avertissement de présence sur la banquette arrière + Sécurité enfant, commandée électriquement + Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager avant et i-Size et Top Tether pour les sièges latéraux arrière + Airbags latéraux avec système d’airbags rideaux et airbag central à l’avant + Airbags à l’avant, airbag du passager avant désactivable
- Boulons de roue antivol
- Indicateur de perte de pression des pneus
- Kit anti-crevaison (sauf si pneus auto-colmatants)
- Trousse de secours avec triangle de signalisation et veste de sécurité
Recharge
- Uniquement e-hybrid : câble de recharge mode 3 pour borne de recharge publique (11 kW)
Finition Business Executive
Contrairement à ce que son nom indique, la finition Business Executive de l’Audi Q3 n’est pas réservée aux entreprises, mais peut être choisie par les particuliers. Cela tombe bien, puisque pour un tarif supérieur de 3 600 € par rapport à la finition Design, l’Audi Q3 se voit gratifier d’un régulateur de vitesse adaptatif, du Park assist plus avec assistance de stationnement et indicateur de distance périmétrique, de sièges Sport avec une sellerie tissu plus haut de gamme, d’un vitrage acoustique pour les vitres latérales avant, d’anneaux lumineux rétro-éclairés à l’arrière, de projecteurs LED plus avec assistant de feux de route, des blocs de feux arrière à LED avec clignotants dynamiques, etc. Il faudra cependant passer par les options pour disposer de jantes de 18 pouces (850 €) et d’une suspension pilotée (1 100 €).
Principaux équipements de Business Executive (en plus de ceux de Design)
Design Intérieur
- Pack intérieur sport tissu
- Sièges sport
- Sellerie en tissu Impressum
Confort et vie à bord
- Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique + Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit automatique des 2 côtés + Projection de logo sur le sol depuis les rétroviseurs extérieurs + Appuis lombaires 4 voies pour les sièges avant + Vitrage acoustique pour les vitres latérales avant
Éclairage et visibilité
- Projecteurs LED plus
- Blocs de feux arrière à LED
- Anneaux Audi illuminés à l’arrière
- Assistant feux de route
Sécurité active et passive du véhicule
- Hold assist
- Park assist plus avec assistance de stationnement et indicateur de distance périmétrique
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Side assist avec assistance de trafic transversale arrière
Finition S Line
On ajoute 2 350 € à la finition Business Executive pour obtenir la finition S Line pour l’Audi Q3. Celle-ci se dote de série de jantes de 19 pouces, d’une peinture intégrale alors que les bas de caisse et bas de boucliers de l’Audi Q3 sont noirs sur les autres finitions, d’un volant sport multifonctions en cuir à 3 branches aplati en haut et en bas, d’inserts décoratifs en aluminium foncé et d’un pédalier et repose-pied en acier inoxydable, d’un pack décoratif extérieur et intérieur S Line, d’un ciel de pavillon en tissu noir, etc. Ainsi équipé, le SUV Audi Q3 en finition S Line se montre sous un meilleur jour.
Principaux équipements de S Line (en plus de Business Executive)
Design extérieur
- Pack extérieur S line
- Peinture intégrale
- Jantes 19 pouces style à 5 bras gris platine
Design intérieur
- Pack intérieur S line tissu
- Sièges sport avec monogramme S
- Sellerie combinaison tissu/microfibre avec monogramme S
- Éléments d’équipements intérieurs en tissu et matière synthétique
- Unité de commande sur le volant en noir brillant
- Volant sport multifonctions en cuir à 3 branches aplati en haut et en bas avec palettes
- Pack éclairage d’ambiance multicolore
- Insert décoratif en aluminium foncé
- Pédalier et repose-pied en acier inoxydable
- Seuils de porte avec inserts en aluminium à l’avant éclairés
- Ciel de pavillon en tissu noir
Caradisiac vous conseille pour l’Audi Q3, la finition Business Executive dont la dotation est correcte et dont le rapport prix/équipement est bien placé.
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