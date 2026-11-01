Avec l’arrivée d’une motorisation hybride rechargeable 204 ch, la gamme du SUV Audi Q3 est désormais complète. Et pour tout connaître de cet Audi Q3, voici son guide d’achat.

Finition Design

Pour l’entrée de gamme de son SUV Audi Q3, la marque d’Ingolstadt propose la finition Design qui est disponible avec pratiquement toutes les motorisations (indisponible avec le bloc essence de 272 ch). La finition Design dispose d’une belle dotation avec des rails de toit (sauf pour la carrosserie Sportback), une climatisation bizone, une banquette coulissante à dossiers inclinables, une instrumentation numérique de 11,9 pouces et un écran multimédia de 12,8 pouces (avec réplication Android Auto et Apple Carplay). Des palettes au volant pour le passage des vitesses complètent l’offre et l’on trouve aussi un hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique, une caméra de recul, la recharge des smartphones par induction, des sièges avant chauffants, etc. Ce n’est pas une finition au rabais, mais le catalogue d’options est réduit pour celui qui voudrait personnaliser son Q3.

Principaux équipements de Design

Motorisation, transmission et châssis

Audi Drive select

Châssis standard

Direction progressive uniquement de série sur Sportback

Design extérieur

Pack extérieur Advanced

Peinture de contraste Gris Tambora

Jantes 17 pouces style 5 branches doubles

Pack style brillant

Rails de toit en style aluminium (Uniquement pour la carrosserie SUV)

Boîtiers de rétroviseurs dans la teinte de la carrosserie

Design intérieur

Pack intérieur tissu

Sièges standard

Sellerie tissu

Unité de commande sur le volant en noir mat

Éléments intérieurs en tissu

Volant multifonctions en cuir à branches doubles avec palettes

Éclairage intérieur

Insert décoratif peinture fine Gris Volcan

Applications intérieures en style aluminium

Pédalier standard

Tapis de sol avant et arrière

Seuils de porte avec inserts en aluminium à l’avant

Ciel de pavillon en tissu Argent Lunaire

Confort et vie à bord

Clé confort sans SAFELOCK

Climatisation automatique 2 zones

Sièges avant chauffants

Climatisation stationnaire (uniquement sur e-hybrid)

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit manuel

Rétroviseur extérieur réglable électriquement, dégivrage séparé

Sièges avant à réglage manuel

Réglage du volant manuel

Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique

Vitrage latéral et arrière athermique

Accoudoir central à l’avant

Deux ports USB-C à l’avant et à l’arrière

Banquette arrière rabattable 40/20/40, coulissante avec dossiers à réglages d’inclinaison.

Audio, navigation, connectivité et infodivertissement

Audi virtual cockpit plus

MMI Navigation plus avec MMI touch

Audi connect navigation & infotainment

Audi connect appel d’urgence & service avec Audi connect remote & control

Réception radio numérique (DAB)

Audi phone box light + Audi Application Store et Smartphone interface + Audi sound system

Éclairage et visibilité

Projecteurs à LED

Blocs de feux arrière à LED

Sécurité active et passive du véhicule

Système d’aide au stationnement avant et arrière

Caméra de recul

Assistant de démarrage en côte

Régulateur de vitesse

Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière

Détection des panneaux de signalisation par caméra

Alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d’urgence médicale

Assistant d’intersection avant + Assistance au freinage d’urgence à l’avant + Assistant d’évitement et assistant de braquage + Avertissement de présence sur la banquette arrière + Sécurité enfant, commandée électriquement + Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager avant et i-Size et Top Tether pour les sièges latéraux arrière + Airbags latéraux avec système d’airbags rideaux et airbag central à l’avant + Airbags à l’avant, airbag du passager avant désactivable

Boulons de roue antivol

Indicateur de perte de pression des pneus

Kit anti-crevaison (sauf si pneus auto-colmatants)

Trousse de secours avec triangle de signalisation et veste de sécurité

Recharge

Uniquement e-hybrid : câble de recharge mode 3 pour borne de recharge publique (11 kW)

Finition Business Executive

Contrairement à ce que son nom indique, la finition Business Executive de l’Audi Q3 n’est pas réservée aux entreprises, mais peut être choisie par les particuliers. Cela tombe bien, puisque pour un tarif supérieur de 3 600 € par rapport à la finition Design, l’Audi Q3 se voit gratifier d’un régulateur de vitesse adaptatif, du Park assist plus avec assistance de stationnement et indicateur de distance périmétrique, de sièges Sport avec une sellerie tissu plus haut de gamme, d’un vitrage acoustique pour les vitres latérales avant, d’anneaux lumineux rétro-éclairés à l’arrière, de projecteurs LED plus avec assistant de feux de route, des blocs de feux arrière à LED avec clignotants dynamiques, etc. Il faudra cependant passer par les options pour disposer de jantes de 18 pouces (850 €) et d’une suspension pilotée (1 100 €).

Principaux équipements de Business Executive (en plus de ceux de Design)

Design Intérieur

Pack intérieur sport tissu

Sièges sport

Sellerie en tissu Impressum

Confort et vie à bord

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique + Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit automatique des 2 côtés + Projection de logo sur le sol depuis les rétroviseurs extérieurs + Appuis lombaires 4 voies pour les sièges avant + Vitrage acoustique pour les vitres latérales avant

Éclairage et visibilité

Projecteurs LED plus

Blocs de feux arrière à LED

Anneaux Audi illuminés à l’arrière

Assistant feux de route

Sécurité active et passive du véhicule

Hold assist

Park assist plus avec assistance de stationnement et indicateur de distance périmétrique

Régulateur de vitesse adaptatif

Side assist avec assistance de trafic transversale arrière

Finition S Line

On ajoute 2 350 € à la finition Business Executive pour obtenir la finition S Line pour l’Audi Q3. Celle-ci se dote de série de jantes de 19 pouces, d’une peinture intégrale alors que les bas de caisse et bas de boucliers de l’Audi Q3 sont noirs sur les autres finitions, d’un volant sport multifonctions en cuir à 3 branches aplati en haut et en bas, d’inserts décoratifs en aluminium foncé et d’un pédalier et repose-pied en acier inoxydable, d’un pack décoratif extérieur et intérieur S Line, d’un ciel de pavillon en tissu noir, etc. Ainsi équipé, le SUV Audi Q3 en finition S Line se montre sous un meilleur jour.

Principaux équipements de S Line (en plus de Business Executive)

Design extérieur

Pack extérieur S line

Peinture intégrale

Jantes 19 pouces style à 5 bras gris platine

Design intérieur

Pack intérieur S line tissu

Sièges sport avec monogramme S

Sellerie combinaison tissu/microfibre avec monogramme S

Éléments d’équipements intérieurs en tissu et matière synthétique

Unité de commande sur le volant en noir brillant

Volant sport multifonctions en cuir à 3 branches aplati en haut et en bas avec palettes

Pack éclairage d’ambiance multicolore

Insert décoratif en aluminium foncé

Pédalier et repose-pied en acier inoxydable

Seuils de porte avec inserts en aluminium à l’avant éclairés

Ciel de pavillon en tissu noir