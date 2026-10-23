Depuis l’année dernière, Audi peut compter sur un tout nouveau SUV compact sur notre marché : le Q3 de troisième génération, arrivé à point nommé pour défendre la marque aux anneaux face au BMW X1 et au GLA thermique en toute fin de carrière.

Au lancement, ce Q3 de troisième génération était disponible avec des versions thermiques à hybridation légère et une déclinaison hybride rechargeable, d’une puissance maximale de 272 chevaux.

Un nouveau Q3 e-Hybrid de 204 chevaux

Ce Q3 hybride rechargeable de troisième génération devient un peu moins élitiste grâce à l’arrivée d’une nouvelle déclinaison de 204 chevaux. Ce n’est absolument pas une surprise puisque tous les modèles compacts et familiaux thermiques du groupe Volkswagen, du Tiguan jusqu’aux SUV de Cupra en passant par les Skoda, bénéficient aussi depuis longtemps de ce groupe motopropulseur.

Avec cette mécanique, le Q3 abat le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et atteint 210 km/h en vitesse de pointe. Il échappe évidemment au malus écologique avec ses rejets de CO2 compris entre 36 et 36 g/km d’après le cycle WLTP, mais toujours pas au malus masse qui pénalise désormais les véhicules hybrides rechargeables en France. Avec ses batteries de 24,6 kWh brut (les mêmes que sur la version de 272 chevaux), il revendique une autonomie électrique WLTP de 118 km.

A partir de 54 100€

Combien pour ce nouveau Q3 hybride rechargeable de 204 chevaux ? 54 100€ pour la carrosserie « normale » en finition Design et 56 600€ pour le Q3 Sportback. L’addition peut dépasser les 60 000€ pour la finition S-Line haut de gamme. A titre de comparaison, la version hybride rechargeable de 272 chevaux demande au minimum 57 150€.

Avec cette motorisation hybride rechargeable, le Q3 reste ainsi beaucoup plus cher que le Q4 100 % électrique, facturé lui 45 990€ avant déduction du bonus écologique. Dans sa version de base essence à hybridation légère et boîte automatique de 160 chevaux, le Q3 de base démarre déjà à 45 950€.