Le nouveau Q3 sera la star du stand Audi au salon de Lyon

Pour qui en douterait, le salon de Lyon, qui se tient chaque année en alternance avec le Mondial de l’automobile, est un rendez-vous des plus importants pour les constructeurs. L’édition 2023 avait ainsi attiré près de 77 000 visiteurs, alléchés par la presence sur place de 50 marques (55 cette année), pour 280 voitures neuves exposées en plus des 400 disponibles à l’essai. Bref, il y a de la bagnole ! Ceci explique pourquoi les constructeurs s’y déploient généreusement, à l’image d’Audi qui exposera pas moins de 8 modèles sur son stand, au premier rang desquels le nouveau Q3, dont Caradisiac vous a récemment proposé une présentation vidéo détaillée.

Long de 4,50 m, ce modèle repose sur la même plate forme MQB EVO que ses cousins les Volkswagen Tiguan et Cupra Terramar. Le Q3 est notamment appelé à ferrailler avec le BMW X1, star du marché européen, et dispose d’atouts intéressants pour séduire : présentation au cordeau, habitabilité et volume de coffre dans les standards hauts de la catégorie (488 à 575 litres selon la position de la banquette arrière), et large gamme de motorisations: 4 cylindres 1.5 micro-hybride 48V 150 ch associé à une boîte auto S tronic à 7 rapports, 2.0 TDi 150 ch (boîte S tronic), et moteur hybride rechargeable de 272 ch, avec autonomie électrique de 120 km et, charge rapide en courant continu (DC) jusqu'à 50 kW. L’auto est disponible à partir de 43 850 € pour la version TFSi 150 et 55 000 € pour l’hybride rechargeable.

Autres SUV à découvrir sur le stand Audi, les Q5 Sportback TFSI e (ancienne version de l’Audi Q5), et en électrique les Q4 e-tron et Q6 Sportback e-tron performance. Une bonne façon de re-découvrir une gamme foisonnante dans laquelle on se perd parfois un peu, il faut bien le reconnaître. Mais il n’y a pas que les SUV dans la vie, aussi Audi expose-t-il les A1 (TFSI), A3 (TFSI e), A5 Avant e-hybrid et S6 e-tron. Forte de 503 ch, cette dernière annonce une autonomie maximale de 639 km et un 0 à 100 km/h expédié en 4,1 s. Seul hic, une gamme de prix qui démarre à 105 020 €.

Et pour vous convaincre que ses voitures sont les meilleures au monde (forcément!), Audi propose dans le cadre du salon des essais d’e-tron GT, Q6 e-tron, Q4 e-tron, A1, A3, Q2, A5, Q5, A6.