Avec l’arrivée d’une motorisation hybride rechargeable 204 ch, la gamme du SUV Audi Q3 est désormais complète. Et pour tout connaître de cet Audi Q3, voici son guide d’achat.

MOTORISATIONS ESSENCE

TFSI 160 ch S tronic 7

De la micro-hybridation 48 volts en entrée de gamme pour le SUV Audi Q3. Cette motorisation fait désormais 160 ch depuis que la réglementation oblige à cumuler puissance thermique et électrique. Mais il s’agit bien de l’ancienne motorisation de 150 ch dont les performances n’ont pas évolué. Avec 160 ch sous le capot, l’Audi Q3 affiche un tempérament placide sans que cela gêne le conducteur ou la conductrice dans la plupart de leurs déplacements. Cette placidité est accentuée par la boîte S tronic à sept rapports (qui équipe toutes les versions TFSI et TDI) qui privilégie la consommation et se montre un peu lente au moment du passage des vitesses lors des accélérations. Quant au passage de vitesses en manuel, il s’effectue le plus simplement du monde grâce à des palettes au volant qui sont de série sur ce modèle. Cette motorisation de 160 ch permet aussi à Audi de proposer son Audi Q3 SUV en entrée de gamme à moins de 50 000 € (45 950 € + 2 754 € de malus), la version Sportback dépassant cette somme en finition Design (48 450 € + 2 936 € de malus). Avec cette motorisation et compte tenu du poids de l’ensemble, il faudra se contenter d’accélérations correctes sans plus et des reprises limitées, la consommation s’établissant à plus de 7 litres aux 100 kilomètres en conduite normale.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV 48V

Cylindrée : 1 498 cm3

Puissance cumulée : 160 ch à 5 000 tr/mn

Couple : 250 Nm à 1 500 tr/mn

Boîte de vitesses : S tronic 7 vitesses

Transmission : aux roues avant

Capacité du réservoir : 55 litres

Vitesse maxi : 209 km/h (Sportback : 207 km/h)

0 à 100 km/h : 8,9 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 6,2 à 6,8 l/100 km (Sportback : 6,3 à 6,8 l/100 km)

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 142 à 155 g/km (Sportback : 143 à 146 g/km)

TFSI quattro 272 ch S tronic 7

Avec le moteur 2 litres associé à un système de micro-hybridation 48V, la puissance s’approche des 300 ch pour l’Audi Q3 qui voit ses performances s’améliorer de manière importante. Cette motorisation est associée à une transmission quattro qui se montre à son aise sur route glissante. Revers de la médaille, cette technologie quatre roues motrices augmente le poids du véhicule ainsi que les rejets de CO2. Ce qui veut dire que l’Audi Q3 ainsi équipé se prend un beau malus au poids de 1 860 € et pire, il se voit pénalisé par un malus écologique qui oscille entre 45 990 € et 70 758 € en fonction de la finition. Il y a de quoi faire fuir de nombreux clients.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV 48V

Cylindrée : 1 984 cm3

Puissance cumulée : 272 ch à 5 000 tr/mn

Couple : 400 Nm à 1 650 tr/mn

Boîte de vitesses : S tronic 7 vitesses

Transmission : intégrale

Capacité du réservoir : 60 litres

Vitesse maxi : 240 km/h

0 à 100 km/h : 5,7 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 7,9 à 8,2 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 180 à 188 g/km (Sportback : 179 à 187 g/km)

MOTORISATIONS DIESELS

TDI 150 ch S tronic 7

Pour Audi, le diesel n’est pas mort et la marque d’Ingolstadt propose son Audi Q3 avec deux motorisations diesels de 150 et 193 ch. Ces deux motorisations n’ont droit qu’à un simple Stop & Start sans hybridation, autant dire que du côté du malus écologique on ne rigole pas. Ainsi le bloc TDi de 150 ch écope dans le meilleur des cas de 1 901 € de malus écologique auquel s’ajoutent 2 015 € de malus au poids. De plus, par rapport au bloc essence micro-hybridé de 160 ch, le diesel de 150 ch réclame 2 350 € supplémentaires. Autant dire que ce modèle ne conviendra qu’aux gros rouleurs. Ceux-ci, en plus d’une consommation de carburant plus raisonnable par rapport aux motorisations essence, auront droit également à un meilleur agrément de conduite, grâce au couple plus généreux du TDI par rapport au TFSI. À ce propos, l’arrivée plus rapide du couple du diesel sur les roues avant peut perturber la motricité sur une chaussée mouillée. Enfin, comme pour les moteurs TFSI, les moteurs TDI sont associés à une boîte S tronic 7 qui privilégie surtout la baisse de la consommation et se montre un peu lente à l’usage.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo diesel

Cylindrée : 1 968 cm3

Puissance cumulée : 150 ch à 3 000 tr/mn

Couple : 360 Nm à 1 600 tr/mn

Boîte de vitesses : S tronic 7 vitesses

Transmission : aux roues avant

Capacité du réservoir : 55 litres

Capacité du réservoir d‘AdBlue : 18 litres

Vitesse maxi : 208 km/h (Sportback : 207 km/h)

0 à 100 km/h : 9,2 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 5,3 à 5,8 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 138 à 151 g/km (Sportback : 138 à 152 g/km)

TDI quattro 193 ch S tronic

Comme pour la motorisation la plus puissante en essence, la motorisation TDI de 193 ch ne se conjugue qu’avec une transmission quattro. Ici, il n’y a plus de dérobade du train avant sur le sol mouillé, mais un malus au poids qui explose (3 215 €) et des rejets de CO2 supérieurs qui vont augmenter la facture de 8 770 € dans le meilleur des cas. Il est bon d’en tenir compte avant l’achat. Il faut vraiment avoir envie d’un diesel et ne pas pouvoir se passer des quatre roues motrices pour envisager l’achat de cette version qui affiche des performances correctes sans pour autant transformer l’Audi Q3 en un foudre de guerre.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo diesel

Cylindrée : 1 968 cm3

Puissance cumulée : 193 ch à 3 200 tr/mn

Couple : 400 Nm à 1 750 tr/mn

Boîte de vitesses : S tronic 7 vitesses

Transmission : intégrale

Capacité du réservoir : 58 litres

Capacité du réservoir d’AdBlue : 18 litres

Vitesse maxi : 220 km/h (Sportback : 207 km/h)

0 à 100 km/h : 7,5 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 6,1 à 6,7 l/100 km (Sportback : 6,1 à 6,8 l/100 km)

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 160 à 176 g/km (Sportback : 160 à 177 g/km)

MOTORISATION HYBRIDE

e-hybrid 204 ch S tronic

La marque d’Ingolstadt ne convertit pas son Audi Q3 au tout électrique. Pour cela il y a l’Audi Q4 e-tron qui bénéficie aussi de deux types de carrosserie : Q4 e-tron et Audi Q4 e-tron Sportback. L’Audi Q3 se contente de motorisations hybrides rechargeables qui existent en 204 ch et 272 ch. Ces motorisations sont dotées d’une même batterie de 24,6 kWh de puissance brute, soit 19,6 kWh de puissance nette, l’Audi Q3 hybride rechargeable peut espérer, sur le papier, effectuer plus de 100 km en mode tout électrique (vitesse limitée à 130 km/h). Dans la réalité on sera plus proche des 80 km. Cela reste très correct et permet des déplacements quotidiens en électrique pour la plupart des conducteurs. Une fois la batterie vidée (les phases électriques se résument alors aux relances sous les 20 km/h), la consommation de carburant s’affiche entre 5,7 et 6,2 litres aux 100 kilomètres, ce qui reste raisonnable compte tenu du poids de l’auto. Avec 204 ch sous le capot, l’Audi Q3 se montre agréable à conduire, en particulier en mode Dynamic. Il n’y a pas de malus écologique pour l’Audi Q3 hybride rechargeable de 204 ch qui écope seulement d’un malus au poids de 1 760 €.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo essence, Hybride rechargeable

Cylindrée : 1 498 cm3

Puissance bloc essence : 150 ch à 5 000 tr/mn

Puissance électromoteur : 115 ch

Puissance cumulée : 204 ch

Couple bloc essence : 250 Nm à 1 500 tr/mn

Couple électromoteur : 330 Nm

Couple combiné maxi : 350 Nm

Boîte de vitesses : S tronic 6 vitesses

Transmission : aux roues avant

Capacité du réservoir : 45 litres

Capacité nette de la batterie lithium-ion : 19,6 kWh

Capacité de recharge maximale AC : 11 kW

Capacité de recharge maximale CC : 40 kW

Temps de recharge sur prise domestique 2,3 kW : 12 heures

Vitesse maxi : 210 km/h

0 à 100 km/h : 7,9 secondes

Consommations combinées en cycle mixte : de 1,6 l à 2 l/100/km (Sportback : 1,6 à 2,1 l/100 km)

Émissions combinées de CO2 en cycle mixte : de 36 à 46 g/km (Sportback : 37 à 47 g/km)

Consommation électrique en cycle mixte : de 13,6 à 14,5 kWh/100 km

Autonomie électrique en cycle mixte : de 105 à 118 km (Sportback : 103 à 117 km)

Autonomie électrique en cycle urbain : de 125 à 143 km

e-hybrid 272 ch S tronic

Au sommet de la gamme du nouvel Audi Q3, on trouve la motorisation hybride rechargeable de 272 ch. À l’inverse des versions les plus puissantes à moteur essence ou diesel, il n’y a pas de transmission intégrale quattro associée à cette motorisation qui se contente de roues avant motrices (qui peuvent patiner sur sol mouillé). Grâce à ses 272 ch sous le capot, l’Audi Q3 se fait plus dynamique et profite d’un bon comportement de son châssis pour se montrer à son aise sur tous les types de parcours. La boîte S tronic qui est associée à cette motorisation ne dispose que de six rapports et elle privilégie toujours la consommation et manque de réactivité. Cette motorisation ne transforme pas pour autant l’Audi Q3 en un modèle sportif, mais elle permet de mieux appréhender les longs parcours. Du côté de l’électrique, on reste sur 80 km en conduite normale et grâce à une puissance de charge de 40 kW en courant continu on peut espérer une recharge en 30 minutes sur un chargeur adapté. Il est bon de répéter qu’un véhicule hybride rechargeable se doit d’être rechargé le plus souvent possible pour bénéficier d’une autonomie électrique qui permet des économies de carburant. Par rapport à l’hybride rechargeable de 204 ch, la motorisation de 272 ch coûte 3 050 € de plus, mais le jeu en vaut la chandelle compte tenu de l’agrément de conduite. En ce qui concerne le malus au poids, il est affiché à 1 910 €.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo essence, Hybride rechargeable

Cylindrée : 1 498 cm3

Puissance bloc essence : 177 ch à 5 500 tr/mn

Puissance électromoteur : 115 ch

Puissance cumulée : 272 ch

Couple bloc essence : 250 Nm à 1 500 tr/mn

Couple électromoteur : 330 Nm

Couple combiné maxi : 400 Nm

Boîte de vitesses : S tronic 6 vitesses

Transmission : aux roues avant

Capacité du réservoir : 45 litres

Capacité nette de la batterie lithium-ion : 19,6 kWh

Capacité de recharge maximale AC : 11 kW

Capacité de recharge maximale CC : 40 kW

Temps de recharge sur prise domestique 2,3 kW : 12 heures

Vitesse maxi : 215 km/h

0 à 100 km/h : 6,8 secondes

Consommations combinées en cycle mixte : de 1,6 l à 2 l/100/km (Sportback : 1,6 à 2,1 l/100 km)

Émissions combinées de CO2 en cycle mixte : de 36 à 46 g/km (Sportback : 37 à 47 g/km)

Consommation électrique en cycle mixte : de 13,6 à 14,5 kWh/100 km (Sportback : 13,7 à 14,6 kWh/100 km)

Autonomie électrique en cycle mixte : de 104 à 118 km (Sportback : 103 à 117 km)

Autonomie électrique en cycle urbain : de 124 à 142 km