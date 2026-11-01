Avec l’arrivée d’une motorisation hybride rechargeable 204 ch, la gamme du SUV Audi Q3 est désormais complète. Et pour tout connaître de cet Audi Q3, voici son guide d’achat.
5. Bilan et tableaux de gamme pour le SUV Audi Q3 (et sa variante Sportback)
Voici venu le moment de clôturer le guide d’achat du SUV Audi Q3 ainsi que de sa variante de carrosserie Audi Q3 Sportback. Vous allez découvrir le meilleur couple motorisation/finition de ce SUV compact haut de gamme, mais aussi des conseils d’achat. En prime, nous vous offrons les tableaux de gamme de ces deux modèles : Audi Q3 SUV et Audi Q3 Sportback.
Pour profiter au mieux du nouveau SUV Audi Q3 nous vous conseillons la motorisation hybride rechargeable de 272 ch. Elle affiche de bonnes performances et permet de rouler en mode électrique sur plus de quatre-vingts kilomètres. De plus cette motorisation n’est pas pénalisée par le malus écologique et seul le malus au poids la frappe. Pour la dotation en équipements, celle de la finition Business Executive nous semble la plus à même de vous satisfaire.
Voici la version de l’Audi Q3 et de la variante Sportback que nous vous conseillons :
- Audi Q3 SUV e-hybrid 272 ch S tronic 6 en finition Business Executive à 60 750 €
- Audi Q3 Sporback e-hybrid 272 ch S tronic 6 en finition Business Executive à 63 250 €
Afin de tout connaître du nouvel Audi Q3 et de l’Audi Q3 Sportback, voici un tableau de gamme qui vous permet de découvrir tous les couples motorisation/finition de ce SUV compact haut de gamme. Rappelez-vous que lors de l’achat d’un véhicule neuf, il est toujours judicieux de négocier. Si l’on est un fin négociateur, on peut bénéficier d’une ristourne (ou demander une option gratuite) qui peut atteindre jusqu’à 6 % avec ce nouveau modèle.
Tableau de gamme Audi Q3 SUV
|Motorisations/Finitions
|Design
|Business Executive
|S Line
|TFSI 160 ch S tronic 7*
|45 950 €
|49 550 €
|51 900 €
|TFSI 272 ch S tronic 7 Quattro**
|-
|-
|66 000 €
|TDI 150 ch S tronic 7***
|48 300 €
|51 900 €
|54 250 €
|TDI 193 ch S tronic 7 Quattro****
|53 900 €
|57 500 €
|59 850 €
|e-hybryd 204 ch S tronic 6*****
|54 100 €
|57 700 €
|59 800 €
|e-hybryd 272 ch S tronic 6******
|57 150 €
|60 750 €
|62 850 €
Malus au poids : * 210 €, ** 1 860 €, *** de 2 015 € à 2 780 €, **** 3 215 €, ***** 1 760 €, ****** 1 910 €
Malus écologique 2026 : *de 2 544 € à 5 715 €, **de 45 990 € à 70 575 €, ***de 1 901 € à 4 543 €, ****de 8 770 € à 35 346 €
Tableau de gamme Audi Q3 Sportback
|Motorisations/Finitions
|Design
|Business Executive
|S Line
|TFSI 160 ch S tronic 7*
|48 450 €
|52 050 €
|54 400 €
|TFSI 272 ch S tronic 7 Quattro**
|-
|-
|68 500 €
|TDI 150 ch S tronic 7***
|50 800 €
|54 400 €
|56 750 €
|TDI 193 ch S tronic 7 Quattro****
|56 400 €
|60 000 €
|62 350 €
|e-hybryd 204 ch S tronic 6*****
|56 600 €
|60 200 €
|62 300 €
|e-hybryd 272 ch S tronic 6******
|59 650 €
|63 250 €
|65 350 €
Malus au poids : * 210 €, ** 1 860 €, *** de 2 015 € à 2 780 €, **** 3 215 €, ***** 1 760 €, ****** 1 910 €
Malus écologique 2026 : *de 2 726 € à 6 126 €, **de 43 179 € à 67 467 €, ***de 1 901 € à 4 818 €, ****de 8 770 € à 37 857 €
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