Oubliez le tandem GLA et l’EQA : quel que soit le type d’énergie, le nouveau SUV compact maison se présente sous une seule silhouette, et des éléments de design typiques de la nouvelle gamme maison, au premier rang desquels la calandre lumineuse, et une signature LED en forme d’étoile à l’avant comme à l’arrière. Les proportions évoluent de manière significative avec 14 centimètres de plus en longueur, soit 4,56 mètres, ou un format légèrement supérieur à ceux des Audi Q3 et BMW X1…

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À l’intérieur, on retrouve l’aménagement du dernier GLB, avec un ensemble d’écrans MBUX « Superscreen » équipé du nouveau système d’exploitation maison, ultra-performant. Un système qui reçoit une navigation basée sur les données Google Maps pour la recherche de bornes et de parkings, ainsi qu’une interface vocale assistée par l’intelligence artificielle. L’ensemble est spectaculaire, mais il faut aimer les écrans. Les amateurs apprécieront, d’autant qu’un troisième est proposé en option côté passager.

Deux adultes mesurant plus de 1,80 m y seront à l’aise. Bon point, ils pourront glisser leurs pieds sous les sièges avant cette fois. Le coffre également, progresse avec 70 litres supplémentaires. Cela posé, les 410 litres peuvent décevoir au regard du gabarit de l’auto. Et hélas, pas de rangement sous plancher. En contrepartie, les versions électriques ajoutent un compartiment de 107 litres sous le capot avant pour stocker les câbles de recharge, et plus encore.

Trois versions électriques sont au programme : une 200 dotée d’un moteur avant de 224 ch et d’une batterie de 58 kWh, une 250+ de 272 ch et 85 kWh, et une 350 4MATIC dotée d’un second moteur à l’arrière offrant à la fois quatre roues motrices et 354 ch cumulés. La version cœur de gamme est celle qui offre l’autonomie la plus importante avec 656 kilomètres en cycle WLTP. Une valeur remarquable dans la catégorie, à laquelle s’ajoute une charge rapide de 10 à 80 % en seulement 22 minutes grâce à l’architecture 800 volts autorisant une puissance de 320 kW en courant continu (DC).

Une version un peu chère hélas, puisqu’affichée à 50 700 € minimum, donc a priori inéligible au coup de pouce maxi de 3 500 € réservé aux électriques de moins de 47 000 € "écoscorées", à moins d’être bon en négociation. Affichée à 44 400 €, la version 58 kWh, elle, en profite pour revenir à un peu plus de 40 000 €. Mais il faudra alors se contenter de 440 km en cycle mixte.

Côté hybrides, aucun détail officiel, mais on sait d’ores et déjà que les moteurs du GLB seront proposés. On devrait donc trouver une 200 à moteur 4 cylindres 1.5 turbo de 163 ch + 30 ch électriques, et une 220 de 190 + 30 ch, les deux pouvant être associées au choix à des transmissions à deux ou quatre roues motrices. Si les tarifs officiels ne seront révélés que fin novembre, ils devraient être inférieurs d’environ 3 000 € à ceux des GLB équivalents, donc compris entre 47 000 et 62 000 €.