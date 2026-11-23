2. Mercedes GLA 250 + électrique (2026) - Au volant : de bonnes sensations et de l’autonomie…

En bref : GLA de 3e génération Hybride 48V ou électrique Deux ou 4 roues motrices Jusqu’à 657 km en électrique À partir de 44 400 € en électrique

Le Mercedes EQA est mort, vive le GLA ! Avec cette troisième génération reposant sur une plateforme multi-énergies, le SUV compact propose non seulement des blocs thermiques, mais également les motorisations électriques du GLB dont il dérive.

Côté thermique, il faudra attendre début 2027, mais on devrait retrouver les essence à hybridation 48V du frangin dotés de moteurs électriques de 30 ch, avec une version 200 à moteur 4 cylindres 1.5 turbo essence 163 ch, et une 220 dont le bloc est porté à 190 ch. Toutes deux pourront être associées à des transmissions 4x2 ou 4x4.

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Côté électrique, trois versions sont d’ores et déjà au programme : une 200 à moteur arrière de 224 ch et batterie LFP de 58 kWh, une 250 +, plus puissante et autonome avec 272 ch et une batterie NMC de 85 kWh, et enfin une 350 4MATIC dotée de la même pile mais qui ajoute un second moteur à l’avant offrant à la fois quatre roues motrices et 354 ch cumulés.

En attendant de mettre à l’épreuve le cœur de gamme à l’autonomie mixte exemplaire de 657 km, petit tour du propriétaire. Esthétiquement, on retrouve le style en rondeur de la dynastie GLA, avec toutefois les codes des dernières Mercedes, au premier rang desquels la signature lumineuse en étoile, à l’avant comme à l’arrière. Si les versions thermiques disposeront d’une face ajourée, les électriques se reconnaîtront à cette calandre pleine et illuminée.

À bord, le nouveau-né adopte une planche de bord qui fait la part belle au numérique avec deux grands écrans en série, et un troisième optionnel côté passager. On aime ou pas, mais l’ensemble a le mérite d’être assez simple à utiliser et à organiser, d’autant que la navigation adopte les cartes Google Earth que l’on peut afficher à l’envi. On loue également la qualité des matériaux, le soin apporté à la finition et l’ambiance générale, même si l’ensemble reste tape-à-l’œil, surtout dans cette finition AMG Line.

En tout cas, tout le monde est bien installé. Il faut dire qu’en s’allongeant de 14 cm, soit 4,56 m d’un pare-chocs à l’autre, le GLA a trouvé de la place dans l’habitacle. À l’arrière, les passagers de 1,80 m peuvent étendre les jambes, d’autant qu’il y a de la place au niveau des pieds. Ils trouveront ici tout le nécessaire à leur confort, hormis un réglage séparé de la température, mais pourront regretter que la banquette soit basse et plate.

Le coffre, lui, n’établit pas de record. Malgré un gain de 70 dm3, le volume reste moyen avec 410 dm3 maxi sous tablette. Heureusement, cette version électrique gagne un frunk de 107 dm3 qui permettra de loger, en plus des câbles de recharge, un sac de voyage supplémentaire.

Un modèle plutôt tentant a priori, à condition d’avoir le budget. Si la mouture de 58 kWh limite les dépenses à 44 400 €, d’autant qu’elle accède à la prime « coup de pouce » de 3 500 € minimum, notre cœur de gamme réclame au moins 50 700 €, et même 57 650 € avec cette finition sportive (voir page équipement).

Un prix typiquement Mercedes, donc plutôt élevé : un Volkswagen ID. Tiguan aux prestations équivalentes demeure bien moins cher (voir pages tarifs). Mais on peut faire confiance à la marque pour donner le change en matière de comportement routier et surtout de faculté à voyager, le GLA héritant de la plateforme électrique 800 volts, gage de recharges très rapides. Justement, il est temps de se mettre en route…