Bien qu’il développe 272 ch, le moteur de cette version 250 + délivre des performances honorables, sans plus : réclamant 7s3, le 0 à 100 km/h est à peine plus rapide qu’avec une bonne vieille version essence ou diesel d’environ 200 ch. Il faut dire qu’avec sa batterie XXL, ce GLA électrique est loin d’être une ballerine puisqu’il accuse 2 155 kg sur la balance. On peut même le trouver un peu mou en mode Confort, la puissance arrivant alors progressivement. Mais le Mercedes n’a pas dit son dernier mot.

Pour sûr, il n’a pas la fougue d’un modèle chinois en relances, mais son comportement est autrement rassurant, efficace et enthousiasmant. Non seulement la direction se montre directe, consistante et informative, mais elle commande un train avant obéissant, bien aidé ici par des pneus Goodyear Eagle F1 accrocheurs, en 235/45 R20.

Notre modèle se montre d’autant plus dynamique qu’il dispose d’un amortissement piloté optionnel limitant davantage les mouvements de caisse que la suspension passive d’origine en mode Sport. Certes, le poids peut venir à bout des gommes antérieures, mais difficile de trouver un SUV électrique vraiment plus agile. Pour ne rien gâter, les irrégularités de la chaussée sont bien digérées en mode Confort malgré le profil bas des enveloppes.

Mais c’est surtout en matière de capacités à voyager que le Mercedes se démarque, comme nous avons pu le constater lors d’un passage sur une portion d’autoroute. Certes, la consommation est typique d’un modèle familial haut sur pattes, surtout sur le tracé très vallonné de notre parcours. Toutefois, les 22,4 kWh/100 km par 23 °C n’ont rien de scandaleux, même s’ils limitent l’autonomie à 350 km avec une charge complète, ou 270 km avec 80 % de batterie.

Du reste, comme le CLA et le GLB avec lesquels il partage ses éléments mécaniques, le GLA ne devrait pas s’éterniser sur les bornes rapides, sa tension 800 volts autorisant 320 kW de puissance en courant continu, pour des ravitaillements de 10 à 80 % annoncés en à peine plus de 20 minutes. Un temps que nous avons d’ores et déjà pu approcher avec un CLA dotée du même accumulateur. Les recharges pourront également être raccourcies en courant alternatif puisque le GLA propose une option chargeur embarqué 22 kW.