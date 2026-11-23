3. Mercedes GLA (2026) - L’équipement : sans grosses lacunes...
Dès l’entrée de gamme, le GLA dispose des jantes alliage de 18 pouces, du toit panoramique, de projecteurs LED, l’interface numérique composée du combiné d’instruments de 10,25 pouces et du système multimédia tactile de 14 pouces.
Pour 2 350 € supplémentaires, la finition Progressive Line ajoute des prises USB-C arrière, accès portes et hayon mains libres, sièges avant chauffants avec soutien lombaire, entre autres.
Réclamant un surcoût de 4 600 €, l’AMG Line ajoute kit carrosserie AMG avec passages de roue couleur carrosserie, jantes alliage 19", volant sport multifonctions en cuir Nappa, pédalier inox, inserts décoratifs en aluminium, sièges sport, buses d’aération en chrome, éclairage de proximité avec projection du logo Mercedes-Benz, sonorité sportive du moteur, surpiqûres rouges, recharge smartphone sans fil à l’avant, accoudoir arrière, et poignées de porte affleurantes, entre autres.
Le point techno : une empreinte carbone réduite.
Selon la marque, la nouvelle génération de batteries réduit l’empreinte carbone par cellule d’environ 30 % par rapport à la précédente. Par ailleurs, environ 40 % de l’aluminium utilisé est produit dans des usines d’électrolyse alimentées par des énergies renouvelables : de quoi réduire d’environ 400 kg les émissions de CO₂ par véhicule. Parallèlement, le GLA 3 emploie quatre fois plus de matériaux recyclés, y compris des sous-structures de pare-chocs (55 %), tandis que les tapis sont fabriqués à partir de fil recyclé à 100 %.
Equipements et options
Version : III 250+ ELECTRIQUE AMG LINE 85 KWH
Equipements de sécurité
ABS + ASR + ESP
Désactivation automatique de l'airbag passager
Airbag central
Airbag conducteur et passager AV
Système de contrôle de la pression des pneus
Airbag genoux
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatif
Airbags latéraux conducteur et passager
Equipements de confort
Direction assistée
Vitres AV électriques
Radio digitale
Double porte-gobelets dans la console centrale
Fixation de siège-enfant i-Size
Affichage de l'état des ceintures AR sur le combiné d'instruments
Verrouillage centralisée
Console centrale à deux niveaux avec un compartiment de rangement fermé
Pack Siège sport AMG Line
Réglage manuel du siège (16 positions)
Sièges confort avec filet au dos
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique
Barre de toit
Peinture uni
Autres équipements
Prise 12 V dans le coffre
Train de roulement confort
Pack AMG Line
Buses d'aération chromées
Gilet de sécurité pour le conducteur
Styles d'ambiance intérieur
TIREFIT
Avertisseur sonore pour les piétons
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Pneus été
Pompe à chaleur
Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 800 V uniquement
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 5 m
Coffre avec ouverture mécanique à l'AV
Pack Confort KEYLESS-GO avec service connecté
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST
Service Connecté : Live Traffic Information MBUX
Module de communication (5G)
Service connecté : MB.CHARGE Public
Garniture décorative sur le tableau de bord passager au motif étoile Mercedes, non éclairée
Seuils de porte avec inscription MB, non éclairés
Avertissement de niveau de liquide pour les fluides de fonctionnement
Sélection du mode de conduite DYNAMIC SELECT
Pack Advanced Plus avec Services connectés
Chargeur AC intégré jusqu'à 11 kW
Prise 12 V pour le passager AV
Service connecté : MB.DRIVE Standard
Service connecté : équipements de série
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Vision Control
Assistant de manoeuvre pour attelage
Calandre iconique Mercedes-Benz illuminée
Surpiqures rouges sur le tableau de bord et les portes
Pédalier en acier inoxydable b
Affichage de l'intervalle de service ASSYST
4 crochets d'arrimage dans le coffre
Coffre de 410 L
Options disponibles
-
Vitres latérales AR at lunette AR teintées foncées:
400 €
-
Airbags latéraux à AR:
150 €
-
Sièges AV chauffants:
0 €
-
Tapis de sol en velours:
0 €
-
Climatisation automatique THERMOTRONIC:
650 €
-
Système PRE-SAFE:
250 €
-
2 prises USB à l'AR:
0 €
-
Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1200 €
-
Garniture en Cuir Noir:
1600 €
-
Vitrage acoustique teinté et insonorisant:
150 €
-
MULTIBEAM LED:
950 €
-
Prise de charge:
0 €
-
Hayon EASY-PACK:
0 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Sièges Sport:
0 €
-
Affichage tête haute:
900 €
-
Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR:
0 €
-
Protection des piétons:
0 €
-
Protection volumétrique:
0 €
-
Capot transparent:
0 €
-
Sièges Confort:
0 €
-
Soutien lombaire à 4 réglages:
0 €
-
Peinture Métallisée:
900 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Rappel passif de présence de personnes:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Détecteur d'occupation de siège pour sièges AR:
0 €
-
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 7 m:
100 €
-
Etoile Mercedes-Benz partiellement éclairée:
0 €
-
Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium:
400 €
-
Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts:
350 €
-
Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines:
350 €
-
Inserts décoratifs en aluminium brossé clair:
250 €
-
Service connecté : Fonction massage à l'AV:
100 €
-
Calandre iconique Mercedes-Benz éclairée et animée:
400 €
-
Inserts décoratifs façon anodisé anthracite:
0 €
-
Tapis de coffre noir réversible:
100 €
-
Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone:
250 €
-
Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR:
0 €
-
Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans:
250 €
-
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX:
400 €
-
Service connecté : Apple CarPlay:
0 €
-
Service connecté : Android Auto:
0 €
-
Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX:
550 €
-
Service connecté : fonction de limitation de vitesse:
0 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec armement passif:
0 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Service connecté : fonction de redémarrage:
0 €
-
Garniture en ARTICO Noir/Rouge Power:
200 €
-
Garniture en cuir marron hêtre / noir:
1750 €
-
Garniture en cuir noir / vert énergie:
1750 €
-
Garnitures ARTICO/Microfibre MICROCUT Noir/Blanc Perle, surpiqûre Rouge:
200 €
-
Suppression du badge modèle à l'AR:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 22 kW:
700 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed:
0 €
-
Cache-pédales:
0 €
-
Déplacement du commodo:
0 €
-
Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur:
0 €
-
Installation de la pédale d'accélérateur:
0 €
-
Rehausse de pédale:
0 €
-
Poignée de maintien confort renforcée pour le conducteur:
0 €
-
Poignée de maintien confort renforcée pour le passager:
0 €
-
Pommeau de volant gauche:
0 €
-
Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées:
0 €
-
Pommeau de volant droit:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir:
0 €
-
Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir:
0 €
-
Décalage du siège à gauche vers l'AR:
0 €
-
Décalage du siège à droite vers l'AR:
0 €
-
Rehausse du siège à gauche:
0 €
-
Rehausse du siège à droite:
0 €
-
Suppression du panneau en chrome foncé:
0 €
-
Superscreen MBUX:
1200 €
-
Système de sonorisation Surround Burmester 3D:
1100 €
-
Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 400 V jusqu'à 100 kW:
700 €
-
Protection de l'entrée à droite dans le ton noir:
0 €
-
Protection de seuil gauche en noir:
0 €
-
Protection de transport complète:
0 €
-
Service connecté : ENERGIZING COMFORT:
250 €
-
Service connecté : Pre-installation pour clé digitale sur smartphone:
0 €
-
Service connecté : Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Antenne:
0 €
-
Service connecté : MB.CHARGE Public Stations:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Jantes alliage AMG 19'' design 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant:
250 €
-
Mode Terrain:
0 €
-
Etoile centrale Mercedes-Benz éclairée:
0 €
-
Amortissement variable:
750 €
-
Habillages de passage de roue noir brillant:
300 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Jantes alliage AMG 20'' multibranches aérodynamiques optimisées, finition noir brillant:
850 €
-
Jantes alliage AMG 20'' multibranches aérodynamiques optimisées, finition noir brillant:
1050 €
-
Peinture Métallisée Argent High-Tech:
900 €
-
Peinture Métallisée Bleu limpide:
900 €
-
Peinture métallisée MANUFAKTUR Rouge Patagonie:
1200 €
-
Peinture Métallisée Noir Cosmos:
900 €
-
Peinture uni Blanc Polaire:
350 €
-
Peinture uni Aqua Mint:
350 €
-
Peintures uni - MANUFAKTUR Gris alpin:
1900 €
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