Dès l’entrée de gamme, le GLA dispose des jantes alliage de 18 pouces, du toit panoramique, de projecteurs LED, l’interface numérique composée du combiné d’instruments de 10,25 pouces et du système multimédia tactile de 14 pouces.

Pour 2 350 € supplémentaires, la finition Progressive Line ajoute des prises USB-C arrière, accès portes et hayon mains libres, sièges avant chauffants avec soutien lombaire, entre autres.

Réclamant un surcoût de 4 600 €, l’AMG Line ajoute kit carrosserie AMG avec passages de roue couleur carrosserie, jantes alliage 19", volant sport multifonctions en cuir Nappa, pédalier inox, inserts décoratifs en aluminium, sièges sport, buses d’aération en chrome, éclairage de proximité avec projection du logo Mercedes-Benz, sonorité sportive du moteur, surpiqûres rouges, recharge smartphone sans fil à l’avant, accoudoir arrière, et poignées de porte affleurantes, entre autres.

Le point techno : une empreinte carbone réduite. Selon la marque, la nouvelle génération de batteries réduit l’empreinte carbone par cellule d’environ 30 % par rapport à la précédente. Par ailleurs, environ 40 % de l’aluminium utilisé est produit dans des usines d’électrolyse alimentées par des énergies renouvelables : de quoi réduire d’environ 400 kg les émissions de CO₂ par véhicule. Parallèlement, le GLA 3 emploie quatre fois plus de matériaux recyclés, y compris des sous-structures de pare-chocs (55 %), tandis que les tapis sont fabriqués à partir de fil recyclé à 100 %.