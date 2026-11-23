4. Mercedes GLA 250 + électrique (2026) - La concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : un cran en dessous en électrique…
Quel que soit le type d’énergie, le GLA s’attaque à des SUV compacts comme le Peugeot 3008 ou les Volkswagen Tiguan et ID. Tiguan, mais son statut premium le place forcément en face des Audi Q3/Q4 e-tron, BMW X1/iX1 et Volvo XC40/EX40. En électrique, le Mercedes prend de l'avance en grâce à sa grosse batterie et on architecture 800 volts, synonyme de temps de recharge réduits.
À retenir : des arguments solides…
Dans cette version d’essai, le GLA électrique n’est pas donné. Mais il tire son épingle du jeu avec une présentation soignée, des équipements technologiques, de bonnes sensations de conduite, et surtout des charges rapides qui en font un bon voyageur. À moins d’être allergique aux écrans, et de trouver son coffre trop petit, cette nouvelle génération représente un choix pertinent pour ceux qui recherchent un SUV premium abouti.
Caradisiac a aimé
- Présentation
- Habitabilité
- Comportement routier
- Capacité de charge
Caradisiac n’a pas aimé
- Volume de coffre juste
- Écrans envahissants
- Tarifs
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III 200 ELECTRIQUE PROGRESSIVE LINE 58 KWH
|0 (wltp)
|46 750 €
|€
|III 250+ ELECTRIQUE STYLE LINE 85 KWH
|0 (wltp)
|50 700 €
|€
|III 200 ELECTRIQUE AMG LINE 58 KWH
|0 (wltp)
|51 350 €
|€
|III 250+ ELECTRIQUE PROGRESSIVE LINE 85 KWH
|0 (wltp)
|53 050 €
|€
|III 350 ELECTRIQUE 4MATIC STYLE LINE 85 KWH
|0 (wltp)
|54 700 €
|€
|III 350 ELECTRIQUE 4MATIC PROGRESSIVE LINE 85 KWH
|NC
|57 050 €
|€
|III 250+ ELECTRIQUE AMG LINE 85 KWH
|0 (wltp)
|57 650 €
|€
|III 350 ELECTRIQUE 4MATIC AMG LINE 85 KWH
|0 (wltp)
|61 650 €
|€
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