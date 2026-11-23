Le Mercedes GLA 250 + (272 ch, 85 kWh, à partir de 50 700 €), est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques d’environ 250 ch, qui comprend notamment :

Audi Q4 e-tron Performance (286 ch, 77 kWh, à partir de 46 990 €)

Peugeot 3008 électrique Grande Autonomie (230 ch, 97 kWh, à partir de 46 990 €)

Volkswagen ID. Tiguan (286 ch, 77 kWh, à partir de 46 990 €)

Volvo EX40 P5 Long Range (252 ch, 79 kWh, à partir de 54 750 €)