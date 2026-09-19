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La nouvelle génération du Mercedes GLA EQ vient d’être dévoilée et se prépare désormais la version de chez Mercedes-AMG au look plus sportif.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

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SCOOP – Maintenant que le Mercedes GLA EQ est disponible à la commande, Mercedes-AMG prépare une version sportive de ce modèle que nos chasseurs de scoop ont croisé sur la route. Une version qui dépassera allègrement les 354 ch que propose actuellement le modèle Mercedes.

La nouvelle génération du Mercedes GLA EQ vient d’être dévoilée et se prépare désormais la version de chez Mercedes-AMG au look plus sportif.

Le nouveau Mercedes Gla EQ a été dévoilé il y a peu de temps et il est déjà disponible à la commande. Si la marque à l’étoile met en avant son modèle équipé de motorisations électriques, des versions hybrides suivront plus tard, courant 2027. En ce qui concerne les premières livraisons du modèle électrique, elles arriveront début 2027, peu de temps après l’entrée du modèle dans les concessions de l’Étoile.

Le modèle électrique va servir de base à une version de chez Mercedes-AMG qui promet d’être plus performante que la version la plus haut de gamme de chez Mercedes. Par rapport à celle-ci, la version AMG pour bien prouver qu’il s’agit d’une version sportive, va s’équiper d’équipements aérodynamiques exclusifs comme le prouve le prototype qui vient d’être surpris par nos chasseurs de scoop.

Afin de cacher aux regards indiscrets son « ADN AMG », le prototype du futur Mercedes-AMG EQ 45 se voit vêtu de larges autocollants à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, autant d’éléments (boucliers, calandre, bas de caisse, diffuseur, becquet…) modifiés par rapport à ceux du Mercedes GLA EQ.
Afin de cacher aux regards indiscrets son « ADN AMG », le prototype du futur Mercedes-AMG EQ 45 se voit vêtu de larges autocollants à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, autant d’éléments (boucliers, calandre, bas de caisse, diffuseur, becquet…) modifiés par rapport à ceux du Mercedes GLA EQ.

Plateforme MMA à architecture électrique de 800 volts

Pour son Mercedes GLA EQ, qui remplace le Mercedes EQA qui n’a connu qu’un succès d’estime, Mercedes a révolutionné son modèle. Celui-ci s’équipe de la plateforme multi-énergies MMA qui a été inaugurée par la Mercedes CLA. Une plateforme qui dispose d’une architecture électrique de 800 volts, un gage de rapidité en ce qui concerne la recharge. Le nouveau Mercedes GLA EQ est disponible pour le moment en trois versions : 224 ch et 447 d’autonomie, 272 ch et 657 km d’autonomie et 354 ch (4x4/deux électromoteurs) et 643 km d’autonomie. Si la puissance de 354 ch est déjà suffisante pour voir ce modèle doté de belles performances, cela ne comblera pas d’aise les conducteurs sportifs qui pourront alors se tourner vers la version que prépare Mercedes-AMG et qui devrait être bien plus puissante. Si l’on ne connaît pas encore la fiche technique de ce modèle créé par la marque sportive d’Affalterbach, on se doute que les 354 ch devraient être dépassés de plusieurs centaines de chevaux. La puissance devrait être proche de celle qu’affiche la  Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ dont les électromoteurs développent 680 ch tandis que son autonomie est de 678 km. On peut imaginer que le futur Mercedes-AMG EQ 45 développe la même puissance, mais compte tenu de son profil aérodynamique, l’autonomie sera sans doute réduite de quelques dizaines de kilomètres.

Afin de bien différencier le GLA EQ de Mercedes-AMG du GLA EQ de Mercedes, la marque sportive fera progresser de manière importante la puissance des deux électromoteurs qui équipent son modèle. Ceux-ci pourraient afficher une puissance de 680 ch, soit la même que celle que propose la Mercedes-AMG CLA 45 4Matic +.
Afin de bien différencier le GLA EQ de Mercedes-AMG du GLA EQ de Mercedes, la marque sportive fera progresser de manière importante la puissance des deux électromoteurs qui équipent son modèle. Ceux-ci pourraient afficher une puissance de 680 ch, soit la même que celle que propose la Mercedes-AMG CLA 45 4Matic +.

Une présentation spécifique et sportive

Le prototype du futur Mercedes-AMG GLA 45 affiche malgré son camouflage des différences avec le modèle de chez Mercedes. « L’ADN AMG » sera représenté par une calandre au design AMG, mais aussi par une lame plus sportive en bas du bouclier. Les bas de caisse seront également plus larges et en ce qui concerne la partie arrière du véhicule, on trouvera dans le prolongement du toit un becquet plus imposant et un diffuseur qui sera calqué sur celui de la Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+. Dans l’habitacle on retrouvera des sièges sport et la possibilité de disposer de ceintures de sécurité de couleur rouge, la sellerie se verra dotée de surpiqures colorées, il y aura des inserts spécifiques, un volant AMG recouvert de cuir Nappa, etc. En fonction des options proposées, il y aura de quoi personnaliser son auto selon ses goûts et ses désirs. Pour le moment, les essais du SUV Mercedes-AMG GLA EQ 45 vont se poursuivre, la découverte de ce modèle étant prévue pour 2027, à moins que Mercedes-AMG ne nous fasse la surprise de le dévoiler dans le cadre du Mondial de l’auto de Paris.

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Le GLA, c'est la version virilisée et bodybuildée de la berline compacte Classe A. Il repose d'ailleurs logiquement sur la même plateforme, et bénéficie des mêmes motorisations essence et diesels. Un peu plus grand, un peu plus haut (à peine) que la berline, un peu plus habitable, bref, un peu plus tout, y compris plus cher, le GLA résout presque tous les défauts de la Classe A.

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