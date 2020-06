Essai - Mercedes GLA (2020) : un vrai SUV

EN BREF SUV Compact 2e génération À partir de 41 900 €

Même si elle est moins féroce que celle dans la catégorie des SUV urbains, la concurrence dans le segment des SUV compacts premium est tout de même vive et met aux prises les trois constructeurs allemands (Audi, BMW et Mercedes) ainsi que la firme suédoise Volvo. Ainsi, sur l’année 2019, c’est le BMW X1 qui a été le plus vendu avec 11 700 exemplaires écoulés, devant l’Audi Q3 (10 760 €)et le Volvo XC40 (8 200 ex). Le Mercedes s’est retrouvé donc en 4e position avec 7 639 ex. En 2020, sur les cinq premiers mois de l’année, ce classement a évolué avec la prise de pouvoir de l’Audi devant le BMW et le Volvo. Le Mercedes restant toujours au pied du podium. Il était grand temps de remplacer la première génération de GLA commercialisée en 2014.

Une nouvelle allure

Cette dernière était à mi-chemin entre compacte et SUV. La nouvelle choisit mieux son camp, celui du SUV. Sa silhouette change en profondeur, car si la longueur perd quelques millimètres (4,41 mètres), la largeur augmente et surtout la hauteur prend 10 centimètres. La forme générale est donc transformée et le second GLA reprend les codes stylistiques de la catégorie avec notamment des passages très marqués de forme rectangulaires. Une vitre arrière de custode fait également son apparition.

Une habitabilité arrière très accueillante

La nouvelle stature du GLA entraîne de nombreux changements pour les aspects pratiques. Ainsi, l’habitabilité arrière progresse énormément avec une augmentation de l’espace aux jambes de près de 12 cm ! Une belle performance sachant que l’empattement ne s’accroît que de 3 cm. Les passagers sont donc particulièrement à leur aise avec des cotes généreuses dans tous les domaines. Même la place centrale, qui est handicapée par un tunnel de transmission, se révèle plutôt accueillante.

Malheureusement, le coffre ne profite pas des mêmes améliorations puisque son volume gagne 14 litres mais se limite à 435 litres, ce qui est très moyen pour la catégorie. Il compense ce défaut par une modularité poussée digne d’un monospace avec une banquette arrière coulissante et rabattable selon le schéma 40/20/40. Idéal donc pour la famille.

Aux places avant, pas de surprise avec la reprise de la planche de bord de la dernière Classe A avec sa double dalle numérique de 10,25 pouces totalement tactile qui se divise en deux : l’une dédiée à l’instrumentation entièrement paramétrable qui peut se diriger par un pad implanté sur la partie gauche du volant et l’autre au multimédia avec le système MBUX pourvu d’une intelligence artificielle et répondant aux commandes vocales débutant par « Hey Mercedes ». Ce dispositif tactile, qui peut aussi se commander par l’intermédiaire des pads situés à droite du volant ou sur la console centrale fait preuve d’une très grande fluidité. Grâce à tout cela, le GLA bénéficie d’une présentation plaisante, qualitative et indéniablement très moderne.