Comparatif vidéo : BMW X1 VS Mercedes GLA : affrontement équitable 

Nous n’avons pas toujours été tendres avec le GLA premier du nom. Sorte de Classe A surélevée, il était incapable d’offrir le même niveau d’habitabilité que ses rivaux allemands. À cela s’ajoutaient un certain inconfort, des prestations routières quelconques et une qualité de finition loin de justifier les tarifs pratiqués. Faisons table rase du passé, et apprécions désormais les efforts consentis par cette seconde génération. S’il est raccourci d’un petit centimètre, le nouveau GLA est en revanche nettement plus large (+3 cm) et surtout beaucoup plus haut (+ 12 cm à 1,61 m). De quoi jouer des coudes avec ses concurrents grâce à une allure plus SUV et surtout un habitacle plus spacieux. Plutôt rond et discret à l’extérieur, le nouveau GLA en met plein la vue une fois à bord. Il profite à son tour d’un agencement désormais bien connu sur toutes les compactes à l’Etoile. Double écran tactile (tableau de bord et interface multimédia), aérateur façon turbine, chrome et rétroéclairage omniprésents, le tout souligné par une pointe de sportivité dans cette finition AMG Line.

De son côté, le BMW X1 continue de séduire (BMW la plus vendue chez nous). L’année dernière, son restylage lui a surtout permis de se repoudrer le nez – c’est le cas de le dire – avec un double haricot plus massif, une nouvelle composition interne des feux avant et arrière et des boucliers redessinés. À bord, l’écran tactile agrandi, le volant redessiné et les nouvelles ambiances de couleurs se chargent d’apporter la nouveauté. Pour ce comparatif, il a lui aussi enfilé son survêtement dans cette finition M Sport encore plus démonstrative que l’accastillage de son rival. C’est d’autant plus flagrant dans cette livrée Misano Blau (bouclier avant agressif, diffuseur arrière, double sortie d’échappement, jantes 19 pouces). Deux configurations qui se répondent idéalement pour ce match, pour lequel ils ont également sorti l’artillerie lourde : diesel le plus puissant (2.0 190 ch dans les deux cas), boîte automatique et transmission intégrale.

Aspects pratiques : le GLA enfin à la hauteur, ou presque

Avec ses nouvelles mensurations, le nouveau Mercedes GLA ne veut plus jouer les petits bras. Il ne rend que 5 cm au X1 en longueur (4,41 m), et seulement 1 cm en hauteur. Deux adultes peuvent largement prendre place à l’arrière (la place centrale reste toujours étroite et ferme), et profiter d’une habitabilité correcte, doublée d’une grande luminosité (toit ouvrant panoramique à pack Premium à 3 700 €). Le GLA est enfin un véritable SUV, et lorgne même du côté des monospaces grâce à l’installation d’une banquette coulissante rabattable en trois parties.

Seulement voilà, le X1 est pareillement doté et reste une référence en la matière chez les premiums en proposant toujours une habitabilité supérieure. Cela ne se joue à pas grand-chose, mais les quelques centimètres de plus qu’il propose dans tous les axes (espace aux jambes, largeur aux coudes, garde au toit) le rendent plus habitable. Par ailleurs, la banquette coulissante plus creusée et plus moelleuse offre un meilleur confort d’assise à bord du BMW. Côté coffre, même topo. Avec 505 litres affichés, le X1 pourra engloutir plus de bagages : la soute du GLA se contente de 425 litres (volumes communiqués avec banquette reculée au maximum). Par ailleurs, le SUV à l’hélice est doté d’un deuxième niveau de chargement caché sous le plancher de coffre. Pratique. Dans les deux cas en revanche, aucune tirette n’est présente dans le coffre pour rabattre les dossiers. Il faudra se contenter de lanières peu pratiques situées au niveau des assises.

Aux places avant, deux salles deux ambiances. À la sportivité assumée du X1, le GLA réplique par une atmosphère nettement plus technologique. C’est une question de goût, et il y en a pour tout le monde. À bord du Mercedes, le tableau de bord digital (10,25 pouces) propose ce qui se fait de mieux en la matière, à condition de l’avoir appréhendé… Les graphismes chiadés et le niveau de personnalisation très poussé ne souffrent pas de l’absence de casquette : le tout reste lisible en toutes circonstances. Il est prolongé par un autre écran de même taille et renfermant un système multimédia bien pensé. L’assistant vocal MBUX reste performant et peu même, en cas de grande flemmardise, actionner quelques fonctionnalités du véhicule (climatisation, toit ouvrant)…

En face, le BMW X1 ne peut cacher ses quelques rides. Deux compteurs traditionnels trônent toujours derrière le volant mais un nouvel écran tactile de plus grande taille (12 pouces) est installé au sommet de la planche de bord. Un agencement très « béhème » dans l’âme avec une console centrale tournée vers le conducteur et des commandes plus faciles à manier. Malgré ses quelques années de plus, le X1 profite d’une ergonomie plus évidente et surtout d’une finition sans fausse note, spécialement dans cette finition M. Sport aux inserts bleutés. Le GLA n’est pas un mauvais élève en la matière, mais des plastiques de mauvais goût ont su se frayer un chemin à bord et quelques détails comme les commandes de climatisation ou le pad tactile au centre requièrent plus d’attention pour être utilisés.

Pratique BMW X1 xDrive20d M Sport Mercedes GLA 220d 4Matic AMG Line Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,2 /20 16 /20 Explication des critères de notation

Équipement : une politique d’options différente

En prix d’appel, ces SUV allemands demandent au minimum 41 900 € (GLA 200 de 163 ch) et 39 950 € (X1 18i de 140 ch). Mais pour ces versions huppées, les tarifs grimpent vite et très haut. Dans leur version diesel la plus puissante (190 ch et boîte auto dans les deux cas) liée à la transmission intégrale et la finition la plus haute, les tarifs s’établissent à 51 000 € pour le Mercedes et même 55 250 € pour le BMW.

Mais cette différence importante est expliquée par la politique d’options très différente pour chacun des protagonistes. Pour le modèle à l’hélice, tout ou presque est fourni de série. Mais on peut encore faire gonfler la facture avec entre autres les feux full LED (510 €), le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien de voix active (1 250,00 €), la suspension pilotée (200 €) et le Pack Safety (reconnaissance des panneaux, feux de route automatiques et alerte de collision, 800 €). De son côté, le GLA AMG Line, moins fourni en équipement de série, a donc de la marge pour rattraper son retard. D’abord, le pack Premium Plus à 3 700 € propose les sièges électriques à mémoire et chauffant, le toit ouvrant panoramique, le tableau de bord digital de 10,25 pouces, les feux LED intelligents, l’accès et le démarrage mains libres.

À cela il faut ajouter l’affichage tête haute à 1 200 €, l’avertisseur d’angle mort à 550 €, la connectivité smartphone (400 € mais fonctionne avec Android Auto, contrairement à bord du X1), la recharge par induction à 250 €, la banquette coulissante à 450 €, le régulateur de vitesse adaptatif à 2 200 € Bref, la liste est longue et onéreuse. Au final, à équipement équivalent, le GLA sera le plus exigeant, d’environ 1 000 €. Un moindre mal à ce niveau de tarif, qu’il conviendra de négocier en concessions.

Budget : sobriété remarquable pour le X1

Côté budget, il faudra dans un cas comme dans l’autre s’assurer de solides finances, à l’achat mais aussi – surtout ? – à l’entretien. Si le X1 se révèle un peu moins cher, il est surtout le plus sobre avec une moyenne retenue juste en dessous des 7l/100 km, une performance (environ 1l de plus pour le GLA). Pour le reste : garantie, malus (zone neutre), décote en occasion ne permettent pas au GLA de rattraper son léger retard dans ce chapitre.