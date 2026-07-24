Avant sa présentation, le nouveau Mercedes GLA EQ électrique poursuit ses essais sur route avec moins de camouflage.

La nouvelle génération du Mercedes GLA va profiter de la nouvelle plateforme MMA qui a été inaugurée par la Mercedes CLA. Cette base technique moderne va permettre au nouveau Gla d’être doté de motorisations hybrides, mais aussi de motorisations 100 % électriques. Le modèle électrique du SUV compact prendra alors la dénomination Mercedes GLA EQ.

C’est ce modèle électrique que nos chasseurs de scoop ont intercepté. Alors que jusqu’à présent la carrosserie des prototypes du nouveau GLA était recouverte intégralement d’adhésifs, le prototype photographié est moins camouflé. La face avant et la poupe sont les seules à avoir droit à un camouflage bariolé. On peut ainsi se rendre compte, un peu mieux, de l’allure générale de ce modèle.

La base MMA du GLA est la même que celle de la CLA

L’arrivée de la Mercedes CLA et de sa variante Mercedes CLA Shooting Brake a redonné de couleurs à la marque à l’étoile. Grâce à la nouvelle plateforme multi-énergies MMA qui équipe ces deux modèles, le constructeur allemand bénéficie d’une base technique moderne qui servira à de nombreuses nouvelles Mercedes. C’est le cas de l’une des stars du catalogue du constructeur, le SUV Mercedes GLA qui s’équipe de la plateforme MMA et sera disponible en plusieurs versions, une qui sera dotée de motorisations hybrides, l’autre, la GLA EQ, dotée de motorisations électriques. L’ensemble des motorisations sont empruntées, au même titre que la plateforme, aux modèles Mercedes CLA.

Mercedes GLA EQ : rendez-vous au Mondial de l’auto

Le nouveau électrique Mercedes GLA EQ va permettre à Mercedes de mieux rationaliser son catalogue de modèles. Puisqu’en effet, le Mercedes GLA EQ va remplacer le Mercedes EQA, qui était la déclinaison électrique du GLA deuxième du nom. Ce modèle EQA est arrivé un an après le GLA2 et il est donc d’ores et déjà condamné par l’arrivée du nouveau GLA EQ. Il faut noter que cet EQA n’est d’ailleurs plus configurable sur le site français de Mercedes. Le prototype du Mercedes GLA EQ se débarrasse petit à petit de son camouflage, ce qui prouve que sa présentation est proche il sera d’ailleurs l’une des vedettes du stand Mercedes au prochain Mondial de l’auto. Sur ce nouveau prototype, on peut voir désormais l’intégralité du vitrage latéral, les poignées de porte affleurantes, les bas de caisse et les protections plastiques des arches de roues. On distingue également, et cela malgré le camouflage, le design particulier des projecteurs avant et des feux arrière.