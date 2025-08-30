L’an prochain, Mercedes lancera la troisième génération de son SUV compact Mercedes GLA

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes Gla

Paul Pellerin

SCOOP – Nos chasseurs de scoop ont surpris la nouvelle génération du SUV Mercedes GLA. Ce troisième opus se prépare pour être commercialisé en 2026 et les prototypes sont encore très largement camouflés.

La nouvelle génération du Mercedes Gla est programmée pour l’année 2026. En ce moment, les prototypes qui circulent et viennent d’être photographiés par les chasseurs de scoop sont encore vêtus d’un important camouflage. Cela empêche de bien distinguer les détails de style de ce futur modèle qui va représenter l’entrée de gamme SUV chez le constructeur à l’étoile.

Ce modèle qui reprend la même plateforme que le Mercedes GLB affichera un style différent en ce qui concerne la partie arrière et sera un peu plus compact que le Mercedes GLB. Les prototypes camouflés disposent déjà des projecteurs et feux définitifs du futur modèle de série. On constate également que Mercedes a soigné leur profil aérodynamique avec une ligne de toit fuyante vers l’arrière.

Le camouflage masque bien les lignes du futur SUV Mercedes GLA, mais on peut distinguer le profil relativement dynamique du modèle avec une hauteur légèrement réduite et une ligne de toit fuyante.
Un modèle d’importance pour l’Étoile

Le Mercedes GLA 3 est un modèle qui fera date chez Mercedes, car le futur SUV Mercedes GLA sera chargé de remplacer à la fois la Mercedes Classe A et le monospace Classe B, mais aussi de prendre la place du SUV électrique Mercedes EQA. Un sacré challenge que le SUV compact de Mercedes compte bien réussir. Dans quelques mois l’entrée de gamme Mercedes se composera des Mercedes CLA et du SUV GLA, c’est tout !

Pour Mercedes, l’arrivée de ce nouveau Mercedes GLA marque un tournant pour la marque qui se débarrasse en même temps des Mercedes Classe A et Classe B qui ne seront plus produites en 2026.
Motorisations électriques et électrifiées empruntées à la CLA

Cette disparition programmée de modèles chez Mercedes est une façon de limiter les coûts au maximum et de faciliter le passage au tout électrique tout en conservant une offre de motorisations thermiques. Ainsi comme la Mercedes CLA, le Mercedes GLA disposera de motorisations électriques, mais aussi d’une offre de motorisations thermiques micro-hybrides 48 volts. Il aura aussi droit à une dotation importante en ce qui concerne les aides à la conduite, tandis que la planche de bord devrait être empruntée à la Mercedes CLA.

