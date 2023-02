Modèle restylé Essence, diesels et hybride 116 à 218 ch à partir de 39 549 €

À quoi bon choisir un monospace quand la mode est au SUV ? C'est la question que le restylage de la troisième génération de Classe B soulève. Certes, ce petit véhicule familial reste ultra-raffiné, mais les maigres retouches esthétiques qui concernent notamment l'intérieur des phares et les feux arrière ne le rendent pas vraiment plus sexy, même dans cette finition sportive AMG Line tirée à quatre épingles. De fait, il convient de passer en revue ses tarifs et ses aspects pratiques pour savoir s'il conserve de l'intérêt face à un GLA autrement plus tendance…

dailymotion Essai vidéo - Mercedes Classe B restylé (2023): à quoi bon ?

Le Classe B permet-il de réaliser des économies par rapport à son grand frère ? En choisissant les moteurs d'entrée de gamme alors : avec ses essences et diesel "180" de respectivement 136 et 116 ch, le monospace propose en effet des tickets d'entrée avoisinant les 40 000 €, quand son frangin, forcément puissant (minimum 150 ch) attaque à environ 45 000 €.

Déjà cher, rétorquerez-vous, à juste titre. D'ailleurs, si l'on étudie les tarifs de 2022, on note une augmentation de 3 000 € depuis septembre et… 6 000 € sur un an pour ce 200d AMG Line ! Certes, on gagne quelques équipements, mais pas suffisamment pour justifier une telle inflation… Cela posé, un plus classique Volkswagen Touran, qui fait partie des rares rescapés de la catégorie, n'est pas plus amical avec une transmission DSG, le Classe B n'étant disponible qu'en boîte automatique.

Reste qu'à motorisation et finition équivalentes, le Classe B restylé n'est pas beaucoup moins onéreux que le SUV compact maison. Ainsi, notre modèle 200d AMG Line affiché à 45 299 € ne permet qu'une économie de 2 400 € au catalogue, alors que l'écart était plutôt de 5 000 € avant le restylage. Et nul doute que sa cote dégringolera plus rapidement. De fait, à moins d'en négocier sauvagement le tarif, pas sûr qu'il représente une bonne opération financière…

Peut-on en attendre des aspects pratiques typiques d'un monospace alors ? Pas vraiment : certes, le Classe B peut recevoir une banquette coulissante en deux parties pour augmenter son volume de chargement (450 €), mais le GLA aussi. Et un Touran, avec ses trois sièges séparés de tailles identiques au deuxième rang, son dossier avant rabattable propice aux longs chargements, et ses tablettes aviations, reste bien plus astucieux.

Cela dit, si le compartiment à bagages du Classe B est inférieur à celui du VW, il est plus vaste que celui du GLA puisqu'il propose jusqu'à 710 dm3 au lieu de 565. Autres atouts du Classe B : son seuil de chargement bas, et ses vastes rangements dans les portières et sous l'accoudoir central avant.

Pour le reste, on retrouve une ambiance typiquement Mercedes très attachante, avec une planche de bord joliment dessinée taillée dans un matériau moussé à cœur, et surtout la grande dalle numérique aussi lisible que facile à utiliser. Avec le restylage, le pavé tactile servant à naviguer dans le système multimédia a déserté la console centrale, ce qui risque d'en décevoir les adeptes, mais l'écran tactile s'utilise aisément. Par ailleurs, pour ceux qui voudraient éviter les traces de doigts, il est toujours possible de naviguer dans ses menus avec la branche tactile droite du volant, très ergonomique, ou d'utiliser la commande vocale, très compréhensive.