Camouflé, le SUV électrique Mercedes-AMG GLA se déplace sur le réseau routier allemand.

Le prochain SUV compact électrique de la marque à l’étoile se prépare. Le nouveau GLA EQ va remplacer le modèle Mercedes EQA et bénéficie de la plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture) qu’utilise la Mercedes CLA. Il s’agit d’une base qui est multi-énergies et c’est pourquoi ce modèle pourra disposer de motorisations thermiques hybrides 48V et de motorisations 100 % électriques qui profiteront de l’architecture 800 volts pour des temps de recharge plus rapides.

C’est le prototype du futur Mercedes-AMG GLA électrique qui vient d’être pris en photo par nos chasseurs de scoop lors d’une de ses sorties sur les routes allemandes. Un modèle qui pourrait prendre la dénomination Mercedes-AMG GLA 45 EQ lors de sa présentation vers la fin de 2026. Il reprendra la même motorisation que la future Mercedes CLA 45 EQ et sera disponible en quatre roues motrices grâce à ses deux moteurs à technologie axiale, un sur chaque essieu.

Une concurrence haut de gamme

Toujours très camouflé, le futur Mercedes-AMG GLA EQ nous fait découvrir, en partie, sa signature lumineuse originale étoilée que ce soit à l’avant ou à l’arrière. Ce modèle devrait être présenté vers la fin de 2026 pour une commercialisation en 2027. Le futur Mercedes Gla EQ (qui remplacera le Mercedes EQA) s’en ira se frotter aux Audi Q4 e-tron, BMW iX1, Skoda Enyaq, Tesla Model Y et Volkswagen ID.4, le Mercedes-AMG GLA 45 EQ ira quant à lui concurrencer les versions les plus sportives de ces modèles. Avec une motorisation électrique de 500 ch, cette version Mercedes-AMG devrait afficher de performances pouvant mettre à mal de nombreux concurrents.

Dans l’habitacle, un copier-coller de la CLA

Pour ce qui est de l’équipement du Mercedes GLA EQ, il sera copié sur celui de la Mercedes CLA et le tableau de bord du nouveau GLA devrait afficher de très grandes similitudes avec celui de la berline Mercedes CLA. Au lancement du nouveau GLA Mercedes durant l’année 2026, le constructeur allemand va mettre en avant les versions électriques de son modèle, mais on attendra la fin de l’année pour voir apparaître la version AMG. Le nouveau Mercedes GLA sera également disponible avec des motorisations thermiques avec hybridation légère de 48 volts. Car pour Mercedes comme pour beaucoup de marques automobiles il est préférable de disposer le plus longtemps possible d’une offre thermique pour ne pas prendre le risque de perdre des ventes. Quant aux futures versions AMG (puisqu’après la version AMG 45 il pourrait y avoir une version AMG 45 S), elles ne seront disponibles qu’avec des motorisations électriques.