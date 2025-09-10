Mercedes exposera au salon de Lyon la nouvelle CLA, mais pas que.

Mercedes accélère son passage à l'électrique. Si le nouveau GLC électrique était la grande star du salon de Munich, sa présence à Lyon reste encore incertaine. Il faudra encore patienter le dernier moment pour le savoir.

Néanmoins, les visiteurs ne seront pas déçus, car ils pourront admirer la toute nouvelle CLA, la berline 100% électrique de Mercedes, qui revendique une autonomie record de 792 km grâce à sa batterie de 85 kWh. Cette troisième génération conserve ses lignes de berline coupé. Plus longue que la précédente, elle mesure désormais 4,72 m. Elle est aussi plus large de 2,5 cm (1,86 m) et plus haute de 2,9 cm (1,47 m), et son empattement gagne 61 mm, avec 2,79 m. Sur le plan esthétique, on ne peut que remarquer l'immense calandre illuminée de 142 étoiles.

L'intérieur est très moderne avec la dernière génération du superscreen qui intègre un écran 10,25 pouces devant le conducteur, un second de 14 pouces pour le multimédia, et même en option un troisième de 14 pouces également en face du passager.

Disponible pour l'instant uniquement en électrique, elle sera aussi commercialisée ultérieurement en thermique avec un nouveau 4 cylindres 1.5 microhybridé développé en interne, qui existera en 3 niveaux de puissance : 136, 163 et 204 ch. Les prix de la version électrique d'entrée de gamme débutent à partir de 52 000 €. Les tarifs devraient baisser avec les versions thermiques.

En revanche, il faudra se satisfaire de la berline parce que la déclinaison break, à savoir Shooting Brake, qui a déjà été dévoilée, ne sera pas exposée. Ce ne sera pas le cas d'autres modèles de la marque qui feront le déplacement.

Classe A

Il était prévu que la compacte du constructeur à l'étoile sorte du catalogue, mais finalement celle-ci fait de la résistance et sa durée de vie a même été prolongée. Il faut dire que celle-ci représente une valeur sûre pour Mercedes. La gamme de la Classe A est toujours aussi importante avec des moteurs essence, diesel et hybride rechargeable. Ses tarifs débutent à partir de 39 400 €.

GLA et EQA

La déclinaison de SUV de la Classe A est également bien connue des automobilistes français. Il partage de nombreux points communs avec la compacte dont notamment ses motorisations. Sans surprise, ses prix sont plus élevés puisqu'il faudra débourser au minimum 45 000 € pour acquérir ce SUV compact en thermique. Il se décline également en 100% électrique dénommée EQA avec quelques modifications esthétiques, notamment les faces avant et arrière. Comptez 46 950 €.

GLC

Alors que Mercedes vient de dévoiler une version électrique de son SUV familial à l'occasion du salon de Munich, ce sont pourtant les versions thermiques que les visiteurs de Lyon pourront admirer, que ce soient en hybride ou en diesel. La facture est relativement salée avec un minimum de 60 000 €.

GLE

Et pour ceux qui veulent un SUV encore plus volumineux, ils pourront jeter leur dévolu sur le GLE. Long de plus de 5 mètres, c'est le descendant du mythique ML. Vendu en diesel ou en hybride rechargeable, le GLE peut l'être aussi dans des déclinaisons beaucoup plus énervées avec les 53 AMG (450 ch) et même 63 AMG fort de 630 ch.

EQE SUV

Alors que l'on a appris que la berline EQE ne connaît pas le succès escompté et qu'elle devrait être arrêtée, le SUV dérivé de la routière électrique continue sa carrière. Il dispose de batteries généreuses avec des capacités de 90 et 96 kWh et des autonomies supérieures à 400 km. Ses prix sont élevés puisque compris entre 85 000 et 145 000 €.

Mais ce n'est pas tout, car ils pourront aussi découvrir un modèle très rare : un Classe G Moncler né de l'association entre le constructeur allemand et la marque de mode connus notamment par ses doudounes Moncler. Celui-ci se caractérise par ses teintes vert olive, gris, noir et or, mais surtout par sa partie arrière recouverte intégralement d'un tissu matelassé. Commercialisé à seulement 20 exemplaires tous numérotés, le modèle exposé sera le seul vendu en France. Une occasion à ne pas rater donc.