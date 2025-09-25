Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes Glc 2

Le Mercedes GLC électrique a fait un passage éclair au salon de Lyon

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

Dévoilé à l'occasion du dernier salon de Munich en première mondiale, le Mercedes GLC électrique était la grande star du stand Mercedes au salon de Lyon. Malheureusement, celui-ci n'est resté que deux jours. Depuis ce jeudi, il n'est plus là. Vraiment dommage, mais si vous l'avez manqué Caradisiac vous le représente. 

Même s'il porte le même nom, ce GLC électrique n'a rien à voir avec le Glc thermique, commercialisé depuis plusieurs années maintenant. Il s'agit d'une vraie nouveauté élaborée à partir d'une plateforme inédite

La première chose que l'on remarque est son style et notamment son immense calandre lumineuse que l'on devrait retrouver sur les prochains modèles électriques de la marque. Elle s'accompagne d'une signature lumineuse inédite en forme d'étoile que l'on retrouve à l'avant, mais également à l'arrière. 

Au-delà de son style, ce Mercedes GLC se distingue aussi par des dimensions en forte augmentation avec une longueur de 4,85 m soit 13 cm de plus que le modèle thermique. 

Il en résulte bien évidemment des aspects pratiques optimisés avec notamment très grande place arrière grâce à l'empattement de 2,97 m. Le volume de coffre est généreux avec 570 litres auxquels s'ajoutent les 100 litres du très grand frunck.  

Mais le plus spectaculaire demeure l'habitacle magnifique, en particulier quand il reçoit en option l'hyperscreen une large dalle numérique de 99,3 cm de large qui occupe toute la largeur de la voiture. À noter que le système multimédia reçoit un nouveau système d'exploitation conçue en interne et qui fonctionne grâce à deux intelligences artificielles. 

À son lancement, une seule motorisation sera disponible, mais d'autres arriveront ultérieurement. Elle développera 490 chevaux alimenté par une batterie de 94 kWh lui permettant de revendiquer une autonomie de 713 km.  La recharge rapide atteint 330 kW. 

Ce nouveau GLC sera commercialisé début 2026. Pour l'instant, les tarifs ne sont pas encore connus. 

La nouvelle signature lumineuse notamment à l'arrière.
les calandres lumineuses et celle du GLC ne fait pas exception à la règle. Trop tape à l'œil à mon goût.
L'instant Caradisiac : au revoir GLC et bonjour EQE

Comme je le disais précédemment, le GLC a fait un bref passage à Lyon. Maintenant, si vous vous rendez à Lyon, vous pourrez admirer à sa place la berline EQE. Rien à voir. 

