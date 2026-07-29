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Le GLA, Mercedes la plus vendue en France, revient chargé à bloc

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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C’est le modèle le plus vendu de Mercedes en France, et sa transformation est radicale. Le nouveau GLA adopte une architecture 800 volts pour récupérer 270 km en seulement 10 minutes. Versions électriques performantes, intérieur « Superscreen » dopé à l’IA, mais aussi moteurs hybrides : voici ce qui vous attend à partir de 2027.

Le GLA, Mercedes la plus vendue en France, revient chargé à bloc

Mercedes lance la troisième génération de GLA, son SUV compact. Le nouveau modèle repose désormais sur une plateforme multi-énergie capable de recevoir des motorisations hybrides et 100 % électriques sous une seule et même silhouette. Et le moment est crucial, notamment en France, car le GLA se place comme numéro 1 des ventes du constructeur devant la Classe A.

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Oubliez le GLA et l’EQA. Qu’il soit électrique ou thermique, le nouveau GLA se présente désormais sous une seule silhouette. Visuellement, les proportions évoluent de manière conséquente. Le GLA s’allonge de 14 centimètres pour atteindre 4,56 mètres. Il rejoint ainsi ses deux principaux concurrents, les Audi Q3 et BMW X1. On retrouve également les éléments de design de la nouvelle gamme Mercedes comme la calandre lumineuse, les feux avant et arrière avec une signature LED en forme d’étoile.

Ici le GLA électrique arbore l'imposante calandre éclairée et constellée de pixel lumineux réagissant à l'approche du véhicule.
Ici le GLA électrique arbore l'imposante calandre éclairée et constellée de pixel lumineux réagissant à l'approche du véhicule.
La partie arrière au dessin inédit apporte de la robustesse via un hayon creusé et des optiques en relief.
La partie arrière au dessin inédit apporte de la robustesse via un hayon creusé et des optiques en relief.

À l’intérieur, l’agencement est repris de la CLA avec l’ensemble d’écrans MBUX Superscreen équipé du nouvel OS « maison » ultra-performant. Le système intègre désormais une navigation basée sur les données Google Maps pour la recherche de bornes et de parkings, ainsi qu’une interface vocale assistée par de l’IA. Si le rendu visuel est soigné, l’ergonomie générale repose presque exclusivement sur le tout-tactile, y compris sur les branches du volant. Le passager avant peut disposer, en option, de son propre affichage.

Un habitacle ultra-numérique : l’affichage MBUX s’étend jusqu’au passager avant (en option) et centralise l’ensemble des fonctions via des commandes 100 % tactiles.
Un habitacle ultra-numérique : l’affichage MBUX s’étend jusqu’au passager avant (en option) et centralise l’ensemble des fonctions via des commandes 100 % tactiles.

De manière générale, la version AMG Line exposée ici présente bien. Les plastiques moussés, les cuirs et les inserts renvoient une image haut de gamme mais uniquement au niveau du regard. Les parties basses, elles, sont composées de plastiques durs et de qualité moyenne.

Le système MBUX fonctionne avec le nouveau et très performant OS « maison » basé sur les données Google et lié à l’IA.
Le système MBUX fonctionne avec le nouveau et très performant OS « maison » basé sur les données Google et lié à l’IA.
Directement hérité de la CLA, le grand toit panoramique peut intégrer un ciel étoilé illuminé dont la transparence du verre varie en un clin d’œil pour se protéger du soleil.
Directement hérité de la CLA, le grand toit panoramique peut intégrer un ciel étoilé illuminé dont la transparence du verre varie en un clin d’œil pour se protéger du soleil.

Ces centimètres supplémentaires profitent directement aux passagers arrière. Le SUV de Mercedes franchit un cap offrant désormais un espace aux jambes, aux coudes et à la tête parmi les meilleurs du marché. Deux adultes mesurant plus de 1, 80 m y seront à l’aise. Bon point, ils pourront glisser leur pied sous les sièges avant cette fois.

Deux adultes mesurant plus de 1, 80 m y seront à l’aise à l’arrière du nouveau GLA.
Deux adultes mesurant plus de 1, 80 m y seront à l’aise à l’arrière du nouveau GLA.
L'ergonomie mise sur le tout-tactile, jusque sur les branches du volant.
L'ergonomie mise sur le tout-tactile, jusque sur les branches du volant.

Le GLA peut désormais répondre quasiment sans difficulté aux contraintes d’une famille. Quasiment mais pas totalement, car si le coffre gagne 70 litres par rapport à la génération précédente, s’affichant désormais à 410 litres (et jusqu’à 1 400 litres une fois la banquette rabattue), il déçoit au regard de la taille du véhicule. En effet pour un véhicule proche des 4, 60 m c’est peu. De plus il n’offre pas de rangement sous plancher. En contrepartie, les variantes électriques disposent d’un bac de rangement sous le capot avant – un frunk de 107 litres – qui permet de stocker les câbles de recharge.

Le coffre gagne 70 litres pour atteindre 410 litres (jusqu’à 1 400 litres banquette rabattue), un volume un peu juste au vu du gabarit, compensé sur l’électrique par un frunk de 107 litres à l’avant.
Le coffre gagne 70 litres pour atteindre 410 litres (jusqu’à 1 400 litres banquette rabattue), un volume un peu juste au vu du gabarit, compensé sur l’électrique par un frunk de 107 litres à l’avant.
Les variantes électriques disposent d’un bac de rangement sous le capot avant – un frunk de 107 litres – qui permet de stocker les câbles de recharge.
Les variantes électriques disposent d’un bac de rangement sous le capot avant – un frunk de 107 litres – qui permet de stocker les câbles de recharge.

Au lancement, trois versions 100 % électriques sont proposées : 200, 250 + et 350 4MATIC avec une capacité de traction de 2 tonnes. La version la plus efficiente garantit une autonomie maximale de 657 kilomètres selon le cycle WLTP. Grâce à l’architecture 800 volts, la puissance de charge peut grimper jusqu’à 320 kW, permettant de récupérer environ 270 km en 10 minutes sur borne rapide.

L’électrique d’abord, le thermique ensuite

Grâce à son architecture 800V, la version électrique autorise une charge jusqu’à 320 kW (270 km récupérés en 10 min) et jusqu’à 657 km d’autonomie WLTP.
Grâce à son architecture 800V, la version électrique autorise une charge jusqu’à 320 kW (270 km récupérés en 10 min) et jusqu’à 657 km d’autonomie WLTP.

« Jusqu’à 675 km », c’est environ 100 km de plus que ses concurrents directs, le BMW iX1 et l’Audi Q4 e-tron. Pour les clients qui ne rechargent pas au quotidien, des motorisations hybrides légères suivront. Elles associent un bloc essence 1,5 l turbo à un système 48 volts pour des niveaux de puissance allant de 130 à près de 200 ch.

Un prix de départ sous les 47 000 € en France pour l'électrique

Pour les clients qui ne rechargent pas au quotidien, des motorisations hybrides légères suivront. Elles associent un bloc essence 1,5 l turbo à un système 48 volts pour des niveaux de puissance allant de 130 à près de 200 ch.
Pour les clients qui ne rechargent pas au quotidien, des motorisations hybrides légères suivront. Elles associent un bloc essence 1,5 l turbo à un système 48 volts pour des niveaux de puissance allant de 130 à près de 200 ch.

Pas de suspensions pilotées mais une armada d’aides à la conduite. Le nouveau Mercedes Gla mise sur une technologie de pointe en intégrant 8 caméras, 5 radars et 12 capteurs ultrasons, qui permettent d’offrir une conduite autonome de niveau 2 avec changement de voie assisté, le stationnement automatisé avec vue 360° animée, un avertisseur de protection des jantes ainsi qu’une fonction de marche arrière assistée.

Look agressif et sportif pour le GLA AMG Line en noir mat, souligné par la nouvelle calandre lumineuse et les signatures lumineuses en étoile.
Look agressif et sportif pour le GLA AMG Line en noir mat, souligné par la nouvelle calandre lumineuse et les signatures lumineuses en étoile.

En Allemagne, les commandes du nouveau GLA 200 débuteront le 30 juillet 2026, à partir de 48 599,60 € TTC. En France, le tarif de base débutera sous les 47 000 € pour profiter du bonus. Vous pourrez découvrir le nouveau GLA au prochain Mondial de l’auto de Paris avant une commercialisation attendue pour début 2027. Si vous passez par là, n’hésitez pas à venir nous voir sur le stand Caradisiac.

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Le GLA, c'est la version virilisée et bodybuildée de la berline compacte Classe A. Il repose d'ailleurs logiquement sur la même plateforme, et bénéficie des mêmes motorisations essence et diesels. Un peu plus grand, un peu plus haut (à peine) que la berline, un peu plus habitable, bref, un peu plus tout, y compris plus cher, le GLA résout presque tous les défauts de la Classe A.

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