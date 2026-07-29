Mercedes lance la troisième génération de GLA, son SUV compact. Le nouveau modèle repose désormais sur une plateforme multi-énergie capable de recevoir des motorisations hybrides et 100 % électriques sous une seule et même silhouette. Et le moment est crucial, notamment en France, car le GLA se place comme numéro 1 des ventes du constructeur devant la Classe A.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Oubliez le GLA et l’EQA. Qu’il soit électrique ou thermique, le nouveau GLA se présente désormais sous une seule silhouette. Visuellement, les proportions évoluent de manière conséquente. Le GLA s’allonge de 14 centimètres pour atteindre 4,56 mètres. Il rejoint ainsi ses deux principaux concurrents, les Audi Q3 et BMW X1. On retrouve également les éléments de design de la nouvelle gamme Mercedes comme la calandre lumineuse, les feux avant et arrière avec une signature LED en forme d’étoile.

À l’intérieur, l’agencement est repris de la CLA avec l’ensemble d’écrans MBUX Superscreen équipé du nouvel OS « maison » ultra-performant. Le système intègre désormais une navigation basée sur les données Google Maps pour la recherche de bornes et de parkings, ainsi qu’une interface vocale assistée par de l’IA. Si le rendu visuel est soigné, l’ergonomie générale repose presque exclusivement sur le tout-tactile, y compris sur les branches du volant. Le passager avant peut disposer, en option, de son propre affichage.

De manière générale, la version AMG Line exposée ici présente bien. Les plastiques moussés, les cuirs et les inserts renvoient une image haut de gamme mais uniquement au niveau du regard. Les parties basses, elles, sont composées de plastiques durs et de qualité moyenne.

Ces centimètres supplémentaires profitent directement aux passagers arrière. Le SUV de Mercedes franchit un cap offrant désormais un espace aux jambes, aux coudes et à la tête parmi les meilleurs du marché. Deux adultes mesurant plus de 1, 80 m y seront à l’aise. Bon point, ils pourront glisser leur pied sous les sièges avant cette fois.

Le GLA peut désormais répondre quasiment sans difficulté aux contraintes d’une famille. Quasiment mais pas totalement, car si le coffre gagne 70 litres par rapport à la génération précédente, s’affichant désormais à 410 litres (et jusqu’à 1 400 litres une fois la banquette rabattue), il déçoit au regard de la taille du véhicule. En effet pour un véhicule proche des 4, 60 m c’est peu. De plus il n’offre pas de rangement sous plancher. En contrepartie, les variantes électriques disposent d’un bac de rangement sous le capot avant – un frunk de 107 litres – qui permet de stocker les câbles de recharge.

Au lancement, trois versions 100 % électriques sont proposées : 200, 250 + et 350 4MATIC avec une capacité de traction de 2 tonnes. La version la plus efficiente garantit une autonomie maximale de 657 kilomètres selon le cycle WLTP. Grâce à l’architecture 800 volts, la puissance de charge peut grimper jusqu’à 320 kW, permettant de récupérer environ 270 km en 10 minutes sur borne rapide.

L’électrique d’abord, le thermique ensuite

« Jusqu’à 675 km », c’est environ 100 km de plus que ses concurrents directs, le BMW iX1 et l’Audi Q4 e-tron. Pour les clients qui ne rechargent pas au quotidien, des motorisations hybrides légères suivront. Elles associent un bloc essence 1,5 l turbo à un système 48 volts pour des niveaux de puissance allant de 130 à près de 200 ch.

Un prix de départ sous les 47 000 € en France pour l'électrique

Pas de suspensions pilotées mais une armada d’aides à la conduite. Le nouveau Mercedes Gla mise sur une technologie de pointe en intégrant 8 caméras, 5 radars et 12 capteurs ultrasons, qui permettent d’offrir une conduite autonome de niveau 2 avec changement de voie assisté, le stationnement automatisé avec vue 360° animée, un avertisseur de protection des jantes ainsi qu’une fonction de marche arrière assistée.

En Allemagne, les commandes du nouveau GLA 200 débuteront le 30 juillet 2026, à partir de 48 599,60 € TTC. En France, le tarif de base débutera sous les 47 000 € pour profiter du bonus. Vous pourrez découvrir le nouveau GLA au prochain Mondial de l’auto de Paris avant une commercialisation attendue pour début 2027. Si vous passez par là, n’hésitez pas à venir nous voir sur le stand Caradisiac.