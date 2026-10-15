La présence des constructeurs chinois n’a jamais été aussi massive. Elle ne doit pas pour autant exclure les marques historiques qui ne sont pas venues les mains vides.

De Dacia à Volkswagen en passant par Fiat, les SUV sont bien sûr majoritaires, à l’image des motorisations électriques. Découvrez les dix nouveautés les plus pertinentes de ce cru 2026 du Mondial de l’auto.

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Réinterprétation moderne de l’A2 sortie en 1999, cette nouvelle venue fait le pont entre le monde des SUV et des monospaces. Dotée de trois batteries différentes (52, 61 et 84 kXh), elle peut parcourir jusqu’à 649 km, notamment grâce à sa très faible consommation de 12,8 kWh/100 km.

Le nouveau crossover de Dacia est un peu le pendant du Bigster, avec un look plus dynamique. Comme ce dernier, il offre beaucoup de place à l’intérieur et un grand volume de coffre. Surtout, son prix de base est inférieur à 23 500 €.

En profitant de la base technique de la dernière Twingo électrique, la Spring devient une « vraie » voiture, nettement plus imposante. Sa puissance atteint 80 ch et son autonomie 250 km. En contrepartie, son prix se rapproche de celui de la Française : à partir de 17 900 €.

Deux SUV compacts pour le prix d’un. Afin de reconquérir l’Europe, la firme italienne dédouble son offre avec une déclinaison Fastback. D’une longueur proche de celle d’un Peugeot 3008, le Grizzly offre un bel espace intérieur tout en étant proposé à un prix canon, aux alentours de 20 000 €.

Changement radical de look pour le Tucson, alors même qu’il est le best-seller de la marque en France et dans le monde. Il conserve la recette qui a fait son succès avec notamment un intérieur technologique et logeable. Il arrivera début 2027 avec une offre hybride de 238 ch et une version hybride rechargeable de 288 ch et d’une autonomie en électrique de 80 km est prévue plus tard.

Il était commercialisé en Amérique du Nord ou encore en Chine, mais il débarque désormais en Europe. Il pourrait faire de l’ombre à son frère le Niro puisqu’un seul centimètre les sépare. Il est proposé en deux versions hybrides, à partir de 36 790 €.

Le Gamma a pour mission de renouer avec le haut de gamme italien. Basé sur la même plateforme que le Peugeot 3008, il s’en démarque par son look, dont le profil ressemble à celui de l’Ypsilon. Il sera commercialisé en versions hybride et électrique avec une autonomie maximale de 740 km.

C’est la Mercedes la plus vendue en France et sa transformation est radicale. Ce GLA repose sur une plateforme multi-énergie avec une architecture 800 V pour l’électrique afin de récupérer 270 km d’autonomie en seulement 10 minutes. La technologie s’invite aussi à bord avec l’Hyperscreen, ce grand écran qui s’étale sur toute la largeur de la planche de bord. Prix de départ : sous les 47 000 €.

C’est le nouveau SUV urbain électrique de la marque tchèque. Au programme : beaucoup d’espace à bord, du coffre et des astuces bien trouvées, le tout dans seulement 4,18 m de long. Entièrement électrique, l’Epiq débute à 26 470 € et peut parcourir au maximum 430 km.

Aux côtés des nouvelles ID. Polo et ID. Cross, l’ID. Tiguan représente la dernière nouveauté de la marque. Il s’agit en réalité d’un gros restylage de l’ID.4 avec de nouvelles lignes et une ergonomie à bord nettement améliorée. À noter qu’il bénéficiera l’année prochaine d’une batterie d’une capacité d’environ 90 kWh pour une autonomie qui devrait avoisiner 700 km.