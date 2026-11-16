EN BREF Berline compacte 100 % électrique Autonomie : 423 et 649 km 38 600 – 56 850 € 38 600 – 56 850 €

Souvenez-vous, en 1994, Audi lançait la première génération d’A8, la berline haut de gamme, qui avait la particularité d’être la première voiture au monde ayant une carrosserie entièrement en aluminium. Six ans plus tard, le constructeur allemand dévoilait l’A2, le premier modèle de grande série reprenant cette caractéristique.

« Grande série », c’était vite dit car si la technologie était impressionnante, elle n’avait pas que des avantages avec notamment des coûts de réparation de carrosserie très élevés et une fabrication onéreuse. Mais, surtout, cette A2 n’a jamais obtenu le succès escompté. Bien au contraire et finalement, la production a été stoppée en 2005 après seulement 180 000 exemplaires, ce qui est très peu.

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Toutefois, cette histoire compliquée n’a semble-t-il pas fait peur aux dirigeants actuels d’Audi, qui ont décidé de faire renaître l’appellation A2 pour leur nouveau modèle électrique, qui se voit affubler pour l’occasion de logo « e-Tron », comme les autres modèles zéro émission de la marque.

Et la filiation avec l’ancien modèle ne s’arrête pas qu’au nom car le design global de la nouvelle A2 s’inspire clairement de la première avec une forme monovolume.

Si la ressemblance est générale, elle est encore plus flagrante au niveau de la partie arrière et en particulier en ¾ avec notamment une vitre de hayon en deux parties, qui handicape la rétrovision. L’avant est nettement plus moderne avec des projecteurs très fins et surtout une énorme calandre, qui donne l’impression d’être ouverte alors qu’elle est pleine. Elle surplombe des volets actifs améliorant l’efficience et le refroidissement de la batterie.

Mais au-delà du style, ce sont notamment les dimensions qui changent. Si la première mesurait 3,82 m, la nouvelle toise son aïeule de près de 50 cm avec une longueur de 4,32 m. Avec un tel accroissement, on serait à même de se dire que cette A2 e-Tron doit être particulièrement accueillante que ce soit pour les passagers ou les bagages.

Eh bien, ce n’est pas vraiment le cas. Ainsi les passagers profiteront d’un espace suffisant que ce soit au niveau de l’espace aux jambes ou la garde au toit, mais leurs jambes seront relativement surélevées et la place centrale n’est pas des plus confortables. Mais finalement, c’est la capacité du coffre, qui déçoit avec seulement 396 litres, auxquels peut s’ajouter un frunk de 13 litres – qui est malheureusement en option sur les deux moteurs les moins puissants.

Aux places avant, on découvre une ambiance typique désormais de chez Audi avec une double dalle numérique légèrement tournée vers le conducteur. Elle se compose d’une instrumentation de 11,8 pouces et d’un écran multimédia de 12,8 pouces. Le fonctionnement de celui-ci est rapide, fluide et plutôt intuitif car il concentre la majorité des commandes et même la climatisation. Seulement, on n’en dira pas de même de la précision de la navigation, insuffisante notamment lors des intersections. La planche de bord affiche des lignes relativement modernes et la qualité est au rendez-vous avec notamment un large bandeau en alcantara sur notre modèle d’essai, mais également sur les contre-portes.

Bon point aussi, il y a beaucoup de rangement dans l’habitacle et en particulier au niveau de la console centrale. Le seul reproche porte finalement sur l’ambiance un peu sombre, en absence du toit panoramique.