Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

5. Quelle est la note obtenue de l'Audi A2 e-Tron ?
L’Audi A2 e-Tron (231 ch, 84 kWh, à partir de 46 900 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes qui comprend notamment
Cupra Born Endurance (230 ch, 84 kWh, à partir de 42 100 €)
Kia EV4 (204 ch, 81 kWh, à partir de 40 990 €)
Renault Megane E-Tech (220 ch, 67 kWh, à partir de 37 900 €)
Tesla Model Y Propulsion grande autonomie (à partir de 46 900 €)
Volkswagen ID.3 Neo (230 ch, 84 kWh, à partir de 45 900 €)
|Aidi A2 e-Tron 231 ch
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14 /20
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