Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

L’Audi A2 e-Tron (231 ch, 84 kWh, à partir de 46 900 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes qui comprend notamment

Cupra Born Endurance (230 ch, 84 kWh, à partir de 42 100 €)

Kia EV4 (204 ch, 81 kWh, à partir de 40 990 €)

Renault Megane E-Tech (220 ch, 67 kWh, à partir de 37 900 €)

Tesla Model Y Propulsion grande autonomie (à partir de 46 900 €)

Volkswagen ID.3 Neo (230 ch, 84 kWh, à partir de 45 900 €)