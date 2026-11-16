Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Audi A2 (2e Generation) E-tron

Essai

Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

20  

5. Quelle est la note obtenue de l'Audi A2 e-Tron  ?

 

Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

L’Audi A2 e-Tron (231 ch, 84 kWh, à partir de 46 900 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes qui comprend notamment

Cupra Born Endurance (230 ch, 84 kWh, à partir de 42 100 €)

Kia EV4 (204 ch, 81 kWh, à partir de 40 990 €)

Renault Megane E-Tech (220 ch, 67 kWh, à partir de 37 900 €)

Tesla Model Y Propulsion grande autonomie (à partir de 46 900 €)

Volkswagen ID.3 Neo (230 ch, 84 kWh, à partir de 45 900 €)

Aidi A2 e-Tron 231 ch
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 6.42
  • 6.42
  • 6.42
  • 6.42
  • 6.42
 
Rapport prix/équipements
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sur la route
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Autonomie
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Note globale : 14 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (26)

Voir tout

Sommaire

20  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Audi A2 (2e Generation) E-tron

Audi A2 (2e Generation) E-tron

SPONSORISE

Essais Audi A2 (2e Generation) E-tron

Voir tous les essais Audi A2 (2e Generation) E-tron

Guides d'achat Moyenne Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Audi A2 (2e Generation) E-tron

Voir toute l'actu Audi A2 (2e Generation) E-tron