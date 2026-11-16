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Audi A2 (2e Generation) E-tron

Essai

Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

20  

4. Que retenir de l’essai de l’Audi A2 e-Tron ?

 

Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

La concurrence : la plus dangereuse est en interne

Il ne faut pas chercher loin des concurrentes de cette Audi A2 puisqu’on les trouve au sein même du groupe Volkswagen avec par exemple une ID.3 Neo ou une Cupra Born, mais on peut élargir à toutes les autres compactes électriques comme par exemple une Renault Megane E-Tech, récemment restylée, ou une Kia EV4. Elles sont toutes moins chères que notre A2 et la comparaison est encore plus sévère avec les autres modèles du groupe qui proposent les mêmes caractéristiques pour une différence de tarifs comprise entre 1 000 et 4 000 €. De quoi faire réfléchir. À ne pas négliger non plus, la Tesla Model Y vendue au même prix que notre modèle d’essai (46 900 €) mais nettement plus spacieuse et pratique.

À retenir : souhaitons-lui du bien

Même si la référence avec la première génération ne parle qu’aux personnes d’un certain âge, on ne peut qu’espérer pour Audi que cette nouvelle A2 suscite un plus grand engouement que la précédente. Son point fort est sans aucun doute son style sympa et original qui pourrait faire mouche auprès de clients qui ne veulent plus de SUV. Très technologique, bien finie et disposant de bonnes autonomies, cette Audi A2 fait toutefois cher payer ces prestations car ses tarifs débutent à partir de 38 600 €, ce qui est plus cher que ses cousines (Volkswagen ID 3 Neo et Cupra Born) qui disposent des mêmes technologies.

Caradisiac a aimé

  • La présentation intérieure qualitative

  • Le clin d’œil à la première A2

  • Le style plutôt sympa

  • Le comportement routier

Caradisiac n’a pas aimé

  • Le frunk en option

  • La précision de la navigation vraiment aléatoire

  • Les tarifs élevés

  • La fermeté des suspensions

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 170CH 52 KWH NC 38 600 €  €
II 170CH ADVANCED 52 KWH 0 (wltp) 39 250 €  €
II 170CH FIRST EDITION 52 KWH NC 40 850 €  €
II 170CH S LINE 52 KWH NC 43 950 €  €
II 190CH 61 KWH NC 42 900 €  €
II 190CH ADVANCED 61 KWH 0 (wltp) 43 550 €  €
II 190CH FIRST EDITION 61 KWH NC 45 150 €  €
II 190CH S LINE 61 KWH NC 48 250 €  €
II 231CH 84 KWH NC 46 900 €  €
II 231CH ADVANCED 84 KWH NC 48 750 €  €
II 231CH FIRST EDITION 84 KWH NC 50 350 €  €
II 231CH S LINE 84 KWH NC 52 950 €  €
II 326CH 84 KWH NC 52 000 €  €
II 326CH ADVANCED 84 KWH NC 52 650 €  €
II 326CH FIRST EDITION 84 KWH NC 54 250 €  €
II 326CH S LINE 84 KWH NC 56 850 €  €
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