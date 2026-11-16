Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

La concurrence : la plus dangereuse est en interne

Il ne faut pas chercher loin des concurrentes de cette Audi A2 puisqu’on les trouve au sein même du groupe Volkswagen avec par exemple une ID.3 Neo ou une Cupra Born, mais on peut élargir à toutes les autres compactes électriques comme par exemple une Renault Megane E-Tech, récemment restylée, ou une Kia EV4. Elles sont toutes moins chères que notre A2 et la comparaison est encore plus sévère avec les autres modèles du groupe qui proposent les mêmes caractéristiques pour une différence de tarifs comprise entre 1 000 et 4 000 €. De quoi faire réfléchir. À ne pas négliger non plus, la Tesla Model Y vendue au même prix que notre modèle d’essai (46 900 €) mais nettement plus spacieuse et pratique.

À retenir : souhaitons-lui du bien

Même si la référence avec la première génération ne parle qu’aux personnes d’un certain âge, on ne peut qu’espérer pour Audi que cette nouvelle A2 suscite un plus grand engouement que la précédente. Son point fort est sans aucun doute son style sympa et original qui pourrait faire mouche auprès de clients qui ne veulent plus de SUV. Très technologique, bien finie et disposant de bonnes autonomies, cette Audi A2 fait toutefois cher payer ces prestations car ses tarifs débutent à partir de 38 600 €, ce qui est plus cher que ses cousines (Volkswagen ID 3 Neo et Cupra Born) qui disposent des mêmes technologies.

Caradisiac a aimé

La présentation intérieure qualitative

Le clin d’œil à la première A2

Le style plutôt sympa

Le comportement routier Caradisiac n’a pas aimé Le frunk en option

La précision de la navigation vraiment aléatoire

Les tarifs élevés

La fermeté des suspensions