Mondial de l’Auto 2026 : l’Audi A2 e-tron, ce que l’on sait avant sa présentation

En 1999, Audi lançait l’A2, une citadine qui faisait partie des voitures les plus modernes de son époque. Malheureusement pour le constructeur allemand, la commercialisation du modèle s’est arrêtée dès l’été 2005, notamment en raison de son prix élevé, qui a limité son succès. Elle avait pourtant certaines qualités, comme une consommation moyenne inférieure à 3 l/100 km dans sa version diesel TDI 3L.

Vingt et un ans après l’arrêt de l’A2, Audi revient à la charge avec l’A2 e-Tron, une version électrique développant de 170 à 326 ch selon les versions. Cette nouvelle Audi possède quelques points communs avec l’ancienne, comme la vitre du hayon arrière en deux parties. Mais elle affiche aussi quelques différences, à commencer évidemment par des technologies plus avancées. L’A2 e-Tron mesure également 50 cm de plus que l’A2 originale.

Un bijou de technologie

L’Audi A2 e-Tron fait un véritable bond dans le temps par rapport à l’originale, puisque ce nouveau modèle embarque de nombreuses technologies.

Tout d’abord, Audi a développé un système de refroidissement permettant de réduire légèrement la consommation. En effet, le constructeur allemand a installé une entrée d’air amovible au niveau de la calandre avant. Cette dernière reste obturée lors des phases de roulage classiques, mais s’ouvre pendant la recharge ou en cas de forte chaleur. La consommation est ainsi comprise entre 12,8 et 14,2 kWh/100 km selon les versions.

En plus de ce système, l’habitacle de l’Audi fait le plein de technologies, avec notamment la recharge par induction ou encore un double écran incurvé de 11,8 pouces face au conducteur et de 12,8 pouces pour l’écran central.

Différentes aides à la conduite sont également intégrées, comme un régulateur de vitesse adaptatif, une caméra de recul, une aide au stationnement affichant les distances, une assistance au changement de voie avec avertissement à l’ouverture des portes ou encore la surveillance de la circulation transversale arrière. Et cela, de série dès la première finition.

Mais ce n’est pas tout. L’A2 e-Tron dispose également d’aides plus poussées, avec notamment une assistance au freinage d’urgence pouvant intervenir jusqu’à 85 km/h, ainsi qu’un assistant d’évitement qui aide à contourner un obstacle jusqu’à une vitesse de 150 km/h, soit presque la vitesse maximale de la plupart des versions. Elle dispose aussi du stationnement de type autoreverse. Pour résumer, la voiture est capable de reproduire une manœuvre si vous lui demandez de mémoriser le chemin d’accès.

Des batteries au large rayon d’action

Au premier regard, on pourrait penser que les batteries de l’A2 sont limitées. Bien qu’elles soient effectivement de capacité relativement modeste, notamment celle de 52 kWh de l’entrée de gamme, l’autonomie WLTP proposée s’étend de 423 à 649 km selon les différentes versions du modèle, grâce à des batteries pouvant atteindre 84 kWh.

Concernant le temps de recharge, bien que la puissance soit plafonnée à 100 kW sur l’entrée de gamme, le passage de 10 à 80 % reste sous la barre des 30 minutes. Sur les versions supérieures, la puissance maximale de recharge peut atteindre 183 kW, pour une durée toujours inférieure à 30 minutes.

Une commercialisation proche

Cette Audi A2 e-Tron, vous la verrez bientôt sur les routes puisque l’ouverture des commandes est prévue pour le mois de décembre 2026. Mais séduira-t-elle ? C’est la question qui se pose au vu de ses tarifs. Audi a-t-il retenu la leçon d’il y a vingt ans ? Pas sûr.

En effet, elle sera commercialisée à partir de plus de 38 000 euros, tandis que les versions équipées des plus grosses batteries seront proposées entre 46 000 et 56 000 euros, soit plus ou moins le même prix qu’une Tesla Model Y Premium.