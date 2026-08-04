L’Audi A2 e-tron mise beaucoup plus sur l’efficience que sur de grandes batteries

Il y a 25 ans, Audi lançait son plus petit modèle, l’A2. Cette auto aux proportions proches de celles d’un monospace tout en étant habillée d’une carrosserie originale avait marqué les esprits. Seulement, ses prix élevés l’ont privée d’une belle carrière et elle a totalement disparu du paysage automobile. Sa structure et sa carrosserie en aluminium ont également participé à sa disparition, car trop coûteuses à réparer en cas de choc.

Pour cette nouvelle A2, la marque ne compte pas casser sa tirelire et part d’une base existante, la plateforme MEB. Toutefois, la silhouette fait un clin d’œil au passé. Si les images ne dévoilent qu’une voiture camouflée, certains éléments sont très marqués.

De profil, on note les généreux passages de roues ainsi qu'un pavillon très fuyant, terminant sa course sur un hayon abrupt. La filiation avec l’A2 des années 2000 est assumée avec le becquet de coffre si caractéristique. Sur la partie arrière, on note également la présence d’une très fine lunette. De nouveau un clin d’œil…

La partie avant se démarque davantage avec la présence d’une calandre pleine ainsi que d’un éclairage à double étage. Toujours dans les aspects distinctifs, cette A2 e-tron adopte de petites poignées fixes à la base de la ceinture de caisse tandis que l’éclairage arrière fait appel à un bandeau coupé en deux par le logo. L’intérieur reste encore un mystère, mais il devrait adopter une architecture proche de l’Audi A3 restylé avec une grande dalle regroupant deux écrans.

Audi mise donc sur l’efficience et l’aérodynamique pour augmenter l’autonomie de son nouveau modèle. Ainsi, la marque précise un coefficient de traînée, Cx, de 0,24 (équivalent à celui d’une DS N°8 par exemple) permettant de gagner 0,9 kWh/100 km de consommation. En plus d’une partie avant arrondie et d’une ligne de toit fluide, les passages de roues intègrent des éléments afin de limiter les turbulences. La prise d’air pour le refroidissement profite également d’un volet actif, le soubassement est entièrement caréné et les jantes adoptent d’un design optimisé.

Audi évoque également une chaîne de traction optimisée de 10 % avec notamment une huile de transmission à faible friction. Sa viscosité quatre fois inférieure à celle utilisée précédemment permettrait un gain d’autonomie de 12 km par temps froid.

Trois batteries au choix

Au chapitre accumulateur, la chimie LFP (lithium-fer-phosphate) est privilégiée afin de s’affranchir des terres rares, de faire des économies tout en assurant une meilleure sécurité et une durée de vie plus grande. En revanche, ce choix ne permet pas de profiter d’une grande densité et les capacités de recharge sont encore limitées. Dans le cas qui nous intéresse ici, la capacité atteint 61 kWh bruts (58 kWh utiles) et la puissance de charge 105 kW. Audi assure un passage de 10 à 80 % en 26 minutes. À noter également qu’elle bénéficiera de la fonction V2L (afin d’alimenter les appareils externes) et V2G (stockage d’énergie domestique).

Audi ne donne pas d’autonomie, mais nous pouvons parier sur un rayon d’action supérieur à 500 km. Enfin, la gamme s’articulera autour de trois piles différentes : 52 kWh, 61 kWh et 84 kWh bruts.