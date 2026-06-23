Arriverez-vous à reconnaître la nouvelle Audi A3 ?

C’est au Mondial de l’automobile de 1996 qu’Audi lance sa première berline compacte. Hormis BMW avec sa Série 3 Compact, aucune marque dite « premium » ne s’est encore lancée sur ce segment. Depuis, la concurrence a fait de même et l’A3 est toujours au catalogue.

La dernière itération, apparue en 2020, a déjà eu droit à une mise à jour en 2024. Difficile pour cette seconde évolution de parler de restylage puisque l’extérieur n’évolue pas. Enfin, les versions sportives S3 et RS3 adoptent de nouvelles signatures lumineuses avant et arrière, mais cela reste un détail.

Habituellement, les constructeurs épargnent l’intérieur à cette occasion, et notamment la planche, le coût étant souvent jugé trop important. Seulement, à l’heure où la technologie embarquée et les écrans prennent une place prépondérante et vieillissent rapidement, Audi a décidé de revoir le poste de conduite de sa compacte.

Une planche de bord plus banale

Dans la même veine que les autres modèles de la gamme, l’A3 adopte une grande dalle dans la partie haute de la planche de bord. Elle regroupe le combiné d’instrumentation de 11,9 pouces et l’écran tactile de 12,8 pouces. En revanche, il ne faut pas espérer un troisième écran, en face du passager, à ce niveau de gamme.

En adoptant cette nouvelle architecture, l’A3 perd de sa singularité, avec notamment les aérateurs, façon Lamborghini, qui passent à la trappe. Ils se retrouvent en lieu et place des commandes de climatisation, qui rejoignent le système d’infodivertissement. Ce choix induit donc la disparition des commandes physiques. Audi précise néanmoins que le volant reçoit une molette physique.

La mise à jour technologique passe également par les aides à la conduite. Le régulateur adaptatif avec aide au maintien dans la voie fonctionne jusqu’à une vitesse de 210 km/h, une fonction pour les portions illimitées des autoroutes allemandes. Désormais, elle permet à l’auto de s’immobiliser seule à l’approche d’un feu rouge. Si celui-ci passe au vert alors que l’A3 est encore en mouvement, elle réaccélère automatiquement.

Le système de guidage prend aussi en compte le flux du trafic pour moduler son allure et peut maintenir le véhicule dans sa voie même en l’absence de marquage visible.

Marche arrière toute

Au chapitre stationnement, le park assist pro peut garer l’auto de façon autonome sans que le conducteur ait besoin d’être à l’intérieur. Désormais, l’A3 est capable de mémoriser jusqu’à cinq manœuvres délicates à effectuer. Si stationner votre voiture à domicile est périlleux, elle le fera à votre place sans hésiter.

Enfin, elle adopte l’assistant de marche arrière qui consiste à revenir en arrière de façon autonome s’il est impossible d’effectuer un demi-tour. Elle est capable de réaliser cette opération sur une distance de 50 mètres jusqu’à 35 km/h.

Audi ne fait pas évoluer les mécaniques de sa berline. Elle conserve ses moteurs diesel et essence de 116 et 150 ch ainsi que l’hybride rechargeable en deux niveaux de puissance, 204 et 272 ch, mais à l’autonomie identique : 142 km. À noter que sa capacité de remorquage augmente de 300 kg, pour atteindre 1 700 kg. Les S3 et RS3 chapeautent toujours la gamme, même si cette dernière vit ses dernières heures.

Les tarifs débutent toujours à 35 320 euros pour l’Audi A3 Sportback, tandis que la version e-hybrid est proposée à partir de 48 800 euros (+ 550 €). La commercialisation de cette A3 est prévue à partir de la mi-septembre.