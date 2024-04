Audi A3 Sportback restylée (2024) - Coucou, j'existe ! (Essai)

En bref : Restylage Diesel ou microhybride essence 150 ch à partir de 38 080 €

À son lancement en 1996, l'A3 a fait l'effet d'une bombe : présentation chic, intérieur tiré à quatre épingles, mécaniques performantes, transmissions à deux ou quatre roues motrices, l'Allemande a inventé avec panache le créneau des compactes prémiums, au grand dam de la BMW Série 3 E36 compacte, moins pratique et raffinée, et de la première Mercedes Classe A, au style monospace peu séduisant.

Et les deux générations suivantes ont su pérenniser le succès face à des compatriotes, en net progrès (Série 1 et Classe A berline) mais pas tout à fait au niveau. Hélas, la quatrième génération de l'A3, malgré un design très travaillé, n'a pas marqué de réel progrès à son lancement en 2020, laissant un peu plus de terrain à des rivales qui elles, se sont embourgeoisées. Pire : la finition semble avoir régressé. De fait, même la première année, ses ventes restaient en retrait.

Mais la marque est bien décidée à donner un second souffle à sa petite protégée : non seulement elle a imaginé une version crossover "allstreet", mais les Sportback à cinq portes et berline à malle profitent d'un petit lifting, avec en cadeau des équipements et matériaux revus. De quoi attirer les projecteurs sur ses qualités intrinsèques, au premier rang desquels un sens de l'accueil certain, et une large palette de motorisations essence, diesel et hybrides.

Hélas, malgré quelques habillages revus, le mobilier demeure hétérogène, avec des matériaux rembourrés sur les parties hautes à l'avant mais durs à l'arrière. Par ailleurs, si le dessin rectiligne de la planche de bord se veut très original, l'ambiance demeure austère, surtout comparée à celles de ses concurrentes. Cela posé, les écrans de bonne taille se révèlent toujours perfectionnés et relativement simples à utiliser, surtout côté instrumentation.

Pour le reste, pas de changements : on retrouve un espace intérieur suffisant dans l'habitacle comme dans le coffre, ainsi qu'une banquette bien creusée aux places latérales. Reste à savoir si le plaisir est au rendez-vous, en essence comme en diesel. Il y a intérêt, car avec des tickets d'entrée de respectivement 38 080 € et 40 600 €, ou 43 030 € et 45 550 € en S line (+565 € en berline 4 portes), les budgets sont pour le moins élevés.