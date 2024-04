En bref Nouvelle variante de l’A3 restylée Caisse surélevée mais deux roues motrices À partir de 39 990 €

On a souvent cité en exemple la formidable montée en gamme d’Audi. À raison ! Relancée en 1965, la marque aux anneaux a su se hisser au niveau des références du « premium », grâce à de gros efforts technologiques et qualitatifs. Mais, depuis quelques années, on se demande quelle stratégie suit le constructeur d’Ingolstadt, dont les productions non seulement n’innovent plus mais en plus, accusent une dégradation en matière de qualité perçue. Ceci s’est particulièrement vérifié sur la compacte A3 qui, de référence absolue de la catégorie, est devenue banale par sa finition en entrant dans l’actuelle génération, en 2020. La voici qui bénéficie d’une mise à niveau de mi-carrière : rehausse-t-elle la barre ? Durant la conférence de presse, on nous assure avoir pris en compte les critiques concernant les matériaux de l’habitacle. Intéressant ! De plus, l’A3, pour la première fois, se surélève en accueillant une nouvelle variante dite Allstreet. Celle-ci se donne de faux-airs de SUV, pour suivre la mode, en se parant d’une décoration spécifique : tours de roue et bas de caisse en plastique, boucliers spécifiques avec prises d’air triangulaires…

dailymotion Audi A3 Allstreet (2024) : une baroudeuse bien urbaine (Essai vidéo)

La garde au sol augmente de 3 cm, tandis que les réglages de suspension sont adaptés. Ceci s’ajoute aux modifications apportées à la gamme A3 en général, notamment des projecteurs et des feux arrière modifiés. Par exemple, à l’avant, on a le choix entre quatre éclairages de jour différents, à sélectionner via l’interface MMI.

Dans l’habitacle, le Digital Cockpit est de série, tandis que l’écran central tactile intègre de nouvelles fonctions, disponibles via une sorte d’App Store. On note aussi des aérateurs chromés, ainsi qu’une nouvelle console centrale, où la commande boîte auto n’est plus protubérante mais affleurante et coulissante. Pour leur part, les panneaux de porte intègrent dans leur revêtement en tissu un éclairage d’ambiance.

L’accastillage spécifique de l’Allstreet lui confère une allure particulière. Pourquoi pas ? Mais il est étrange que sur une auto à vocation présentée comme nettement urbaine, on ait choisi des protections en plastique laqué. Ça doit faire plus premium, du moins quand c’est neuf, mais après quelques rayures bien voyantes... A bord, quid de la finition qu’on nous a promise améliorée ? En réalité, on relève surtout l’apparition d’un bandeau textile sur le tableau de bord, un peu comme chez Dacia.

C’est assez agréable au toucher, mais ne fait pas oublier les plastiques durs et peu raffinés du bas de la planche de bord, ni les garnitures de porte traitées sans égards particuliers. Honnêtement, je ne vois pas trop où se trouvent les progrès : le cockpit de l’A3 remplacée en 2020 reste plus chic, alors que des rivales telles que la Peugeot 308 voire la Renault Mégane font largement aussi bien.

Cela dit, l’A3 Allstreet conserve la belle habitabilité de la Sportback, logique, et s’équipe, dans le cas de notre version d’essai, d’excellents sièges Sport à longueur d’assise réglable (en option).

L’écran central tactile s’avère un peu petit face à ce qui plaît actuellement, mais ce n’est pas moi qui m’en plaindrai, d’autant qu’il se révèle plutôt clair et réactif à l’usage. J’ai pu connecter mon smartphone sans trop tâtonner. Quant au combiné d’instruments digital, on louera son excellente lisibilité.

A équipement égal, l’Allstreet réclame 1 900 € de plus que la Sportback : est-ce justifié ? Vérifions.