Peugeot se décrit comme un "généraliste premium", à la manière de Volkswagen. La cible prioritaire de la 308 est donc la Golf. Et comme nous l'avons déjà vu sur Caradisiac, la troisième génération de la lionne peut venir affronter sans complexe la référence allemande !

Mais en montant encore en gamme, la nouvelle venue pourrait bien aussi piquer des clients aux modèles premiums. A-t-elle vraiment les moyens de cette folle ambition inavouée ? Pour le savoir, nous avons organisé une première confrontation avec l'Audi A3, qui en est déjà à sa quatrième génération.

dailymotion Comparatif vidéo - Nouvelle Peugeot 308 vs Audi A3 Sportback : une lionne à la hauteur du premium ?

Design : des angles, du muscle… et de l'esbroufe

Côté look, la recette de leur design est basée sur des ingrédients communs : les angles… et un goût prononcé pour les effets de style. De nos jours, les designers aiment forcer le trait et ajouter des appendices factices. Mais nos deux rivales du jour ont heureusement des silhouettes distinctes, impossible de les confondre !

La 308 nous revient ainsi transformée. La précédente misait sur un look sobre et solide, façon Golf. La nouvelle évoque une autre compacte allemande, la Série 1… du temps où c'était une propulsion. On retrouve ainsi la partie avant étirée, avec un pare-brise reculé et une calandre abaissée, avec entre un grand capot dit "carrossier".

Le visage se fait ainsi plus agressif. La 308 adopte les barres de LED déjà vues sur les précédents modèles de la marque. En revanche, il y a un élément totalement inédit : le nouveau blason de Peugeot. Comme c'est le cas avec les optiques, les feux s'affinent, au point qu'une partie de l'éclairage est rejetée dans le bouclier… ce qui donne naissance à de moins flatteurs éléments rouge vif à l'ancienne.

De l'ancienne 308, on retrouve le vitrage latéral qui s'arrête net après les portes. C'est un des éléments qui la différencie de sa rivale du jour. L'A3 a en effet gardé son allure de petit break avec une troisième vitre latérale. Mais l'Audi a aussi musclé son apparence lors de son renouvellement en 2020, avec une custode plus inclinée. Surtout, les ailes à l'avant et à l'arrière sont bien marquées. Comme sur la Peugeot, la calandre a été abaissée. Elle garde bien sûr sa forme hexagonale. Bémol sur la taille exagérée des phares, alors que les feux ont été affinés.

À bord : des ambiances pas vraiment reposantes !

Dans les habitacles, une fois encore, on a des ingrédients communs : des formes anguleuses, comme pour l'extérieur, et une architecture désorganisée ! Et d'ailleurs, les deux modèles ont évolué de la même façon, puisque les précédentes générations avaient des présentations épurées. Il faut croire que la mode est aux formes tarabiscotées.

La mode est aussi bien sûr aux écrans. Dans la 308, on a ainsi une dalle 10 pouces. Nouveauté, celle-ci surmonte une rangée de raccourcis numériques que l'on peut personnaliser. On peut par exemple mettre sa radio favorite ou un contact à appeler. L'autre écran incontournable, c'est celui de l'instrumentation. La particularité dans la Peugeot, c'est qu'il est en hauteur et adopte l'effet 3D. C'est un des éléments de l'iCockpit, qui va de pair avec le petit volant.

Chez Audi, la position des éléments est plus classique. Le Virtual Cockpit se voit ainsi à travers le volant, de taille normale. Mais le dessin se fait original, avec comme on l'a dit, des formes tracées à la règle et un aspect qui peut sembler désorganisé. Certains y voient une influence Lamborghini. On a ainsi les aérateurs sur plusieurs niveaux, ceux du conducteur étant liés à l'instrumentation. Comme pour la 308, l'écran 10,1 pouces est fondu dans la planche de bord, sans aspect tablette.

Habitabilité et coffre : la 308 fait l'impasse

Côté habitabilité, l'Audi fait mieux, avec notamment 955 mm de garde au toit à l'arrière, contre 866 pour la Peugeot. Sur la banquette, l'espace aux coudes dans l'Audi est de 1 425 mm. Pour la Peugeot, c'est 1 367 mm. L'Audi enfonce le clou avec un accès plus facile. L'ouverture de la 308 est assez étriquée. Clairement, la priorité a été donnée au style. Ceux qui veulent plus d'espace attendront le break, dévoilé en juin.

Pour le coffre, avantage à la 308 : elle annonce 412 litres, contre 380 litres pour l'A3. Le seuil de chargement de l'A3 est en revanche un peu plus bas, ce qui donne une marche moins prononcée. Les deux modèles ont toutefois le même problème : une capacité en chute avec l'hybride rechargeable. La Peugeot limite mieux la casse, avec 380 litres, alors que sur l'A3, ce n'est plus que 280 litres !

Équipements : l'A3 n'a plus d'avance

En matière de technologies, les deux font le plein des aides à la conduite désormais bien connues : régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie, surveillance des angles morts, feux de route automatiques, créneaux automatiques… Les deux proposent des optiques matrix et une fonction de conduite semi-autonome. Mais la Peugeot ajoute un assistant de dépassement et une vision 360°. L'Audi lui répondra avec des éléments plus techniques, comme la suspension pilotée.

Choix des moteurs : une Audi plus puissante

Du côté des moteurs, Peugeot fait le choix d'une offre thermique resserrée. Il n'y a ainsi plus qu'un diesel de 130 ch, et deux essences de 110 et 130 ch. Les 130 ch proposent en option la boîte automatique EAT 8 rapports. Chez Audi, il y a déjà plus de choix, avec des essences de 110 et 150 ch. Les deux existent en variante micro-hybride avec la boîte s tronic. Puis en diesel, on retrouve des TDI de 116, 150 et 200 ch. Les deux plus puissants ont d'office la boîte s tronic. Le 200 ch a aussi d'office une transmission intégrale, élément inconnu de la 308. Ajoutez à cela une variante sportive S3 de 310 ch.

Mais de nos jours, la priorité des constructeurs, c'est la motorisation branchée. Audi et Peugeot font le même choix : l'hybride rechargeable. Et les deux font coup double : la Lionne proposera des plug-in de 180 et 225 ch. Pour l'Audi, c'est 204 et 245 ch. Petit avantage à l'Audi pour la capacité de la batterie : 13 kWh, contre 12,4 pour la Peugeot.

Au final : des raisons d'y croire

On a pu le voir, cette 308 peut venir affronter sans complexe l'A3, ou presque. Il y a un domaine où l'Audi garde un statut plus premium : les moteurs, avec une offre plus large et des blocs plus musclés. Mais pour le reste, la Lionne est au niveau. Elle est tout aussi bien dotée et sa présentation impressionne autant. Si les qualités routières sont de nouveau au rendez-vous, cela sent bon, d'autant que la 308, même si elle va augmenter ses tarifs, restera assurément plus accessible que l'A3.