Une rare Audi RS6 Avant GT vient de sortir de la route
L’une des 660 Audi RS6 Avant GT vient de perdre son aura d’intouchable dans un accident aussi bête que brutal. Percutée par une Audi A3 en plein dépassement hasardeux, elle termine sa course dans un fossé.
Une Audi Rs6 Avant GT produite à 660 exemplaires seulement vient de perdre brutalement son statut d’objet immaculé. Elle incarnait jusqu’à ce triste épisode le chant du cygne du break survitaminé. En Roumanie, elle s’est effectivement retrouvée au fond d’un fossé tout en étant victime d’un scénario aussi absurde que coûteux.
D’après les informations partagées sur le réseau social Instagram, l’accident implique une Audi A3 bien moins prestigieuse. Son conducteur âgé de 25 ans tente quelques secondes avant le crash un dépassement dans un virage sans visibilité. Pris de panique, il perd le contrôle, traverse la ligne centrale et percute la RS6. Le choc est violent : la compacte se coupe littéralement en deux, probablement fragilisée par une ancienne réparation douteuse, tandis que le break termine sa course hors de la route. Sous le capot, les 630 ch du V8 n’y changent rien : la physique garde le dernier mot. Le conducteur de la RS6 -un quadragénaire prudent- et son passager s’en sortent avec quelques contusions. Le jeune conducteur, lui, est hospitalisé pour un traumatisme crânien.
Une voiture qui retrouvera la route
Détail amusant, cette pièce rare pourrait être réparée aux frais de l’assurance adverse. Son propriétaire qui se l’était offerte pour ses 40 ans compte bien la conserver.
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