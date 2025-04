Oui, l'Audi RS 6 Avant GT est un collector

Voir les prix d'un véhicule augmenter immédiatement après sa sortie de concession est assez ordinaire chez Porsche ou Ferrari. Cependant, réaliser une telle opération avec une Audi se veut beaucoup plus difficile. À contre-courant, voici une Audi RS 6 Avant GT vendue avec une belle plus-value pour son premier propriétaire.

La plupart du temps, les Audi sportives se démarque par l'association d'une présentation discrète et de performances intéressantes. Il est en effet possible de signer pour une voiture embarquant plusieurs centaines de chevaux avec un look très proche d'une banale version diesel équipée d'un pack S-Line. Dans le cas de l'Audi RS 6 Avant GT, sa philosophie ne prend pas cette direction avec des autocollants évoquant l'Audi 90 Quattro IMSA GTO de 1989.

50 000 euros de plus-value

Un exemplaire du break de chasse vient de trouver preneur outre-Atlantique contre 256 000 dollars (225 220 euros au cours actuel) sur le site des enchères Bring a Trailer. Le modèle s'échangeait sur place à son lancement 198 900 dollars (175 000 euros environ). De quoi glisser l'équivalent de 50 000 euros dans le portefeuille du premier propriétaire. Une personne qui n'aura parcouru au final que 50 kilomètres à son volant.

Le reveil du sleeper

Avec son approche de déménageuse survitaminée, l'Audi RS 6 s'illustre depuis son lancement en 2002 via la première génération par des performances chatouillant les GT les plus puissantes tout en offrant de la praticité. L'Audi RS 6 Avant GT s'inscrit parfaitement dans cette démarche avec une dose de folie supplémentaire. Son capot abrite pour rappel un bloc V8 biturbo de 630 chevaux pour 850 Nm de couple tandis que seuls, son poids affiche sur la balance 30 kilos de moins que celui de la version Performance, tandis que sa production se voit limitée à 660 exemplaires.