SUV urbains : les Allemands et les Chinois se déclarent la guerre au Mondial de Paris 2026

Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross, Renault Captur, Renault 4, Ford Puma, Toyota Yaris Cross ou encore Dacia Duster, le segment des SUV-B, dits urbains, est riche d’un grand nombre d’acteurs. Pourtant, de nouveaux entrants se bousculent et feront tout pour se faire remarquer au Mondial de l’automobile. Entre l’Audi A2 e-tron ressuscitant un ancien modèle et le Chery Tiggo 4 totalement inconnu du grand public, voici ce qu’il ne faut pas manquer dans ce segment en pleine ébullition.

SUV grimé en monospace ou qui ne s’assume pas totalement ? Peu importe, cette auto d’une grande importance pour la marque ressuscite un patronyme vieux de près de 30 ans, quand la première génération est apparue en 1999. Si certains détails sont un clin d’œil à son ancêtre, les similitudes s’arrêtent là. Cette A2 e-tron, uniquement électrique donc, mesure 4,32 m de long et promet un grand espace intérieur grâce à son empattement de 2,77 m. Si les jambes sont à leur aise, l’implantation basse de la banquette et la garde au toit limitée n’invitent pas aux grands voyages. En revanche, elle soigne particulièrement ses consommations (entre 13 et 14 kWh/100 km) et assure de belles autonomies, entre 423 et 639 km, selon la batterie choisie (52, 61 et 84 kWh). Enfin, les tarifs sont salés, à partir de 38 600 €.

Cette marque ne vous dit certainement rien, mais elle risque de faire parler d’elle. Il s’agit en réalité d’un groupe qui a déjà lancé Omoda et Jaecoo. Il présentera le Tiggo 4, un SUV d’une longueur de 4,32 m (comme l’Audi) qui cachera sous son capot un moteur hybride d’une puissance cumulée de 224 ch. Il s’agira de la chaîne de traction vue sur le Jaecoo 5, à savoir un bloc quatre cylindres 1.5 de 143 ch associé à un électromoteur de 204 ch et une petite batterie de 1,83 kWh de capacité. À coup sûr, ses tarifs seront très compétitifs.

S’intercalant entre l’Inster et le Kona, le Ioniq 3 vise pleinement le Peugeot E-2008 et la Renault 4. D’une longueur raisonnable de 4,17 m, il embarque tout de même une batterie de 61 kWh de capacité lui autorisant un rayon d’action de 497 km. Pour baisser les prix, Hyundai propose également un accumulateur plus petit, de 42,2 kWh, avec 344 km d’autonomie. Ses prix s’échelonnent de 29 995 à 43 595 €. Le Coréen a plusieurs atouts à faire valoir, comme la dotation en équipements, l’espace à bord et le coffre qui peut engloutir jusqu’à 441 litres de chargement, grâce à un grand bac sous le plancher. Cela suffira-t-il pour se faire une place ?

Cette marque n’a aucune image, ce SUV n’offre pas un comportement routier très rigoureux et l’autonomie sur l’autoroute est limitée (240 km au maximum), mais il pourrait faire mal. Il a pour lui des tarifs très serrés doublés d’une belle dotation en équipement, d’un intérieur soigné et d’astuces pratiques au quotidien. À partir de 23 900 €, il répond aux besoins d’une petite famille (batterie de 39,8 kWh), même si son autonomie est limitée à 292 km. Pour 2 000 € supplémentaires, il peut parcourir 382 km en une seule charge.

Après le Kamiq, Skoda double son offre sur le segment avec cet Epiq électrique. En plus d’offrir des aspects pratiques propres à la marque, cette auto présente un rapport prix/prestations qui s’annonce des plus compétitifs. Dans un gabarit compact (4,17 m de long), son coffre cube 475 litres (en comptant le sous-coffre), deux passagers seront bien installés à l’arrière et ses accumulateurs varient de 37 kWh à 51,7 kWh. Il peut ainsi parcourir entre 315 et 430 km et peut se recharger jusqu’à 135 kW, des valeurs dans la moyenne du segment, même si d’autres font mieux. Côté tarif, comptez de 26 470 à 39 050 €.

Volkswagen ID.Cross

Il est le pendant du Tchèque et la déclinaison SUV de l’ID.Polo. Il en reprend d’ailleurs la planche de bord, agréable et qualitative, mais sans originalité. Sans surprise, le volume habitable est intéressant de même que le coffre qui cube jusqu’à 475 litres. Sous le capot, il laisse le choix entre trois électromoteurs de 116, 135 et 211 ch, alimentés par deux batteries : une LFP de 37 kWh en entrée de gamme et une NMC de 52 kWh. Sa commercialisation interviendra en novembre prochain à des tarifs à partir de 28 000 €. Il est donc plus cher que le Skoda, mais plus abordable que la Renault 4.

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