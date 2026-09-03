Le nouveau Hyundai Ioniq3 a un petit avantage par rapport à la Renault 4 et au Peugeot E-2008

Il se glisse dans la gamme entre le minuscule Inster et le Kona : Hyundai ouvre officiellement les commandes en France du Ioniq3, un crossover électrique de 4,17 mètres de long concurrençant les Renault 4, Ford Puma Gen-E, Jeep Avenger, Peugeot E-2008 et autres Citroën ë-C3 Aircross.

Comme la plupart de ses concurrents, il se contente de batteries à la taille très modeste (en chimie LFP) dans sa version de base : 42 kWh (avec un moteur de 147 chevaux), ce qui limite son autonomie maximale WLTP à 344 kilomètres dans sa configuration la moins énergivore (avec donc largement moins de 200 kilomètres en voyage sur l’autoroute à 130 km/h).

Mais il possède l’avantage, par rapport aux autres, de disposer de batteries de 61 kWh (en chimie NMC) dans sa version haut de gamme. C’est plus que les 52 kWh d’une Renault 4 ou les 51 kWh nets d’un Peugeot E-2008 par exemple, avec une autonomie maximale WLTP promise à 497 km au maximum. Soit de quoi sortir des villes sans trop de problèmes.

A partir de 29 995€

Alors, quel prix pour ce Ioniq 3 ? 29 995€ en tarif de base et finition Select, ou 33 995€ pour la batterie de 61 kWh dans la même finition. L’addition grimpe au minimum à 32 300€ en finition Trend et à 39 800€ pour la N-Line, uniquement disponible avec les grosses batteries. Le N Line Evo peut faire monter cette addition jusqu’à 43 595€.

La bonne nouvelle, c’est que l’Atto3 devrait avoir droit à la prime CEE française grâce à sa fabrication turque. Il bénéficiera donc logiquement des mêmes avantages que la plupart de ses concurrents européens. En revanche, il reste un peu plus cher que les Chinois les plus « agressifs » : rappelons que le Leapmotor B10 plus gros se facture 28 400€ avec sa grosse remise et son équipement de série plus généreux. Mais ce dernier n’a pas droit au bonus français et le BYD Atto2, jouant exactement sur le terrain des SUV urbains électriques, demande désormais plus de 31 000€ en prix de base !