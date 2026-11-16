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Audi A2 (2e Generation) E-tron

Essai

Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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6. La fiche technique de l'Audi A2 e-Tron 231 ch

 

Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

Les chiffres clés

Audi A2 (2e Generation) E-tron II 231CH S LINE 84 KWH
Généralités  
Finition S LINE
Date de commercialisation 10/09/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,60 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,63 m
Empattement 2,76 m
Volume de coffre mini 396 L
Volume de coffre maxi 1 336 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 985 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 350 Nm
Puissance moteur 231 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 582 km
Capacité batterie 84 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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