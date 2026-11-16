Essai Audi A2 e-Tron : l'heure de la revanche ?

À son lancement, les clients intéressés par cette Audi A2 auront du choix avec pas moins de quatre configurations. L’entrée de gamme est assurée par un moteur de 170 ch, couplé à une batterie LFP de 52 kWh (brut) pour une autonomie de 423 km. Ensuite, on trouve la version 190 ch alimentée par une batterie (LFP) de 61 kWh (brut) pour 515 km. Il faut attendre la déclinaison de 231 ch pour profiter de la grosse batterie de 84 kWh et de ses 646 km d’autonomie. C’est d’ailleurs celle-ci qui va représenter la majorité des ventes et que nous avons choisie pour ce premier essai. Enfin, cette même batterie est présente sur la version haut de gamme forte de 326 ch et 630 km d’autonomie.

Difficile de parler de véritable essai, vu le trajet concocté par Audi, il s’agira plutôt d’une rapide prise en mains. Les kilomètres parcourus nous ont permis tout de même de nous rendre compte du bon comportement global de cette A2 avec toutefois quelques nuances. En effet, notre modèle d’essai en finition disposait des suspensions pilotées mais aussi des jantes optionnelles 20 pouces. Un mariage qui ne nous a pas séduit en raison d’un amortissement trop ferme et cassant, notamment sur les saignées. En revanche, de tels réglages ont l’avantage de verrouiller la voiture, comprenez par là que les mouvements de caisse de cette A2 sont parfaitement bien maîtrisés, annihilant toute forme de roulis.

Autre inconvénient : la dégradation du confort sonore en augmentant les bruits de roulement. La suspension « classique » et des jantes de plus petit diamètre pourraient être une meilleure alternative. Autre constat : Audi annonce un 0 à 100 km/h abattu en 7 secondes, mais les accélérations nous ont semblé manquer de punch. Bilan mitigé aussi concernant la pédale de frein pas assez mordante à nos yeux.

Vu les conditions de notre essai, vraiment pas représentatives, nous avons tout de même relevé une moyenne de 16,6 kWh/100 km, de quoi parcourir aux environs de 475 km. Pour ce qui est de la recharge, toutes les versions acceptent du 11 kW en alternatif. En continu, cela oscille suivant les versions entre 100 kW (170 ch), 105 kWh (190 ch), 183 kW (213 et 326 ch). De quoi passer de 10 à 80 % entre 24 et 29 min, cequi est dans la moyenne de la catégorie.