Auto discrète, mais attachante, la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X, de par son confort et son prix/équipement attractif mérite le détour. Un guide d’achat de cette auto s’imposait.

La Citroën C4 a adopté un style plus consensuel et plus traditionnel lors de son restylage l’an dernier. Si elle rentre dans le rang en adoptant un style moins complexe, le lifting ne modifie pas pour autant l’originalité des lignes de cette auto. Ce qui ne change pas également c’est que la C4 se voit toujours proposée en version à coffre C4 X (elle-même restylée) même si celle-ci ne connaît pas auprès de la clientèle le même succès que la berline fastback.

C’est surtout sur la face avant qui a reçu le plus de modifications lors du restylage. Ainsi, le nouveau logo Citroën prend place entre des projecteurs découpés en trois segments horizontaux, tandis que le bouclier a été redessiné (la C4 affiche une face avant qui s’inspire de celle du concept-car Oli). À l’arrière, les feux (à LED sur toutes les versions) sont remis plat et ils se voient reliés entre eux par un large bandeau noir. Il faut noter que, lors de ce restylage, la partie arrière de la C4 X n’a pas été modifiée, à l’exception du nouveau logo Citroën.

Le confort avant tout !

Dans l’habitacle de la C4 restylée, on trouve un combiné d’instrumentation numérique (5,5 pouces en entrée de gamme, 7 pouces ensuite) et un écran central de 10 pouces qui se révèle toujours un peu lent à l’usage. Si le volant multifonctions adopte en son centre le nouveau logo de la marque, les modifications à bord se révèlent limitées. Enfin, Citroën ne cède pas à la tentation du passage de toutes les commandes par l’écran tactile et conserve toujours des boutons physiques pour la climatisation. Ce qui est bien dans la Citroën C4 et qui n’a pas changé avec le restylage, c’est son confort. Cela est dû à l’espace intérieur qui est assez généreux à l’avant comme à l’arrière, mais aussi aux nombreux espaces de rangement et aux équipements pratiques comme les ports USB aux quatre places. Si le premier niveau de finition (You) est assez bien doté, c’est avec le deuxième niveau de finition (Plus) que l’on apprécie mieux le confort de ce véhicule puisqu’il adopte des sièges Advanced Comfort équipés de mousse à haute densité. Le confort, c’est aussi la suspension dotée d’amortisseurs à butées hydrauliques progressives. Des amortisseurs à butées hydrauliques progressives qui sont de série dès l’entrée de gamme et qui par leur onctuosité permettent de transformer un long parcours en une partie de plaisir. Revers de la médaille, les suspensions souples ne rendent pas le comportement routier de cette auto très dynamique. La C4 n’a rien à voir sur ce plan avec sa cousine de chez Peugeot, la 308 qui se révèle toujours aussi performante et cela même si la troisième génération de la berline sochalienne a perdu un peu en dynamisme pour plus de confort.

Manque de dynamisme flagrant

La différence entre le comportement routier de la Peugeot 308 et la Citroën C4 n’est pas qu’une question de suspensions. Elle provient également de la plateforme employée. Ainsi pour limiter les coûts de production au maximum et pour garantir des tarifs les plus bas possibles (ce qui fait que la C4 affiche un rapport prix/équipement intéressant), la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X utilisent une plateforme CMP de 208 qui a été allongée au lieu de la EMP2 de la 308. Cela ne perturbe pas pour autant la tenue de route du modèle et si le comportement routier est peu dynamique on roule en toute sécurité. Il faut cependant se contenter d’une direction moins ferme et incisive, d’un train avant un peu flémard. Au rayon des choses qui fâchent, on peut aussi citer l’interface du système multimédia qui aurait mérité une mise à jour plus importante, le volume de coffre, qui sans être ridicule avec 380 litres est dans la moyenne basse de la catégorie (celui de la C4 X est beaucoup plus logeable avec 510 litres, mais moins facile d’accès en l’absence d’un hayon). On peut aussi être déçu la présentation intérieure un peu austère.

Du micro-hybride 48V et de l’électrique

Sous le capot de cette berline compacte, on trouve des motorisations micro-hybrides de 110 et 145 ch (la C4 X n’a droit qu’au bloc de 145 ch), qui adoptent un système de micro-hybridation 48 volts. Il s’agit d’un petit moteur électrique placé dans la boîte de vitesses à double embrayage qui permet de faire quelques centaines de mètres en tout électrique si on a le pied léger. Sans être aussi performante qu’une motorisation full hybrid, comme celle dont dispose une Toyota Corolla par exemple, cette micro-hybridation 48V permet de réduire la consommation de carburant principalement en ville et se montre assez souple à l’usage. On trouve aussi sous le capot de la Citroën C4 deux motorisations électriques : 136 et 156 ch. Permettant de rouler sans dégager de CO2, ces motorisations sont handicapées par une autonomie limitée et par un niveau de recharge de 100 kW qui oblige à des séances de plus de trente minutes pour voir la charge de la batterie passer de 20 à 80 %. Il faut noter que depuis cette année, la motorisation non hybridée de 130 ch a disparu de la gamme C4 comme l’avaient fait auparavant (et cela à partir du restylage) les motorisations diesels ainsi que les boîtes de vitesses manuelles. La C4 n’est disponible désormais qu’avec des boîtes automatiques : à double embrayage E6.e-bis pour les hybrides, à réducteur à 1 rapport pour les électriques. Si la puissance de ces motorisations, qu’elles soient hybrides ou électriques, est limitée, elles sont parfaites pour la C4 qui reste une voiture qu’il convient de ne pas brusquer pour profiter pleinement de son confort de roulement, l’un de ces atouts majeurs.

Restylées, les Citroën C4 et Citroën C4 X sont d’agréables berlines compactes polyvalentes qui affichent un rapport prix/équipement attractif par rapport aux poids lourds de la catégorie que sont les Peugeot 308 et Peugeot Ë-308, Volkswagen Golf et Volkswagen ID. 3 Neo. Elles séduisent par leur confort et leur belle habitabilité grâce à leur restylage récent, elles demeurent toujours dans la course.