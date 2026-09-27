Auto discrète, mais attachante, la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X, de par son confort et son prix/équipement attractif mérite le détour. Un guide d’achat de cette auto s’imposait.
3. Quelle finition choisir pour les Citroën C4 et C4 X restylées ?
Trois finitions (You, Plus et Max) sont au menu de la Citroën C4 et de la Citroën C4 X. La berline fastback C4 a aussi droit à une série limitée baptisée Collection qui est basée sur la finition Plus. Mais quelle finition convient le mieux aux C4 et C4 restylées ?
Finition YOU
Entrée de gamme ne veut pas dire dotation limitée et la finition d’entrée de gamme de la Citroën C4 se révèle très correcte et surtout s’affiche à un tarif attractif. Avec la Citroën C4, elle est disponible avec le moteur hybride de 110 ch et avec l’électrique de 136 ch, la Citroën C4 X le propose avec le moteur hybride de 145 ch ainsi qu’avec la motorisation électrique de 136 ch. Pour cette finition, on se contentera d’une instrumentation numérique de 5,5 pouces et de roues de 16 pouces en acier et équipées de simples enjoliveurs. Mais on a droit à une climatisation auto bizone, des ports USB à l’avant et à l’arrière, un frein de stationnement électrique et automatique, des suspensions Advanced Confort, une banquette arrière fractionnable 2/3-1/3, un écran tactile de 10 pouces pour l’infodivertissement avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, est un Pack Safety qui regroupe tout un tas d’aides à la conduite.
Principaux équipements finition You
CONFORT ET SÉCURITÉ
- Accoudoir central avant avec rangement fermé
- Aide au stationnement arrière
- Essuie-vitre avant automatique
- Frein de stationnement électrique automatique
- Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels
- Pack Safety : 6 Airbags (frontaux, latéraux avant et rideaux) ; Active Safety Brake (freinage automatique d’urgence) ; Affichage de la limitation de vitesse ; Aide au démarrage en pente ; Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne ; Alerte Anti-Somnolence/Coffee Break Alert ; Alerte Attention Conducteur ; Alerte Risque Collision ; Caméra d’alerte attention conducteur : Détection de sous gonflage ; ESP et ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) ; Reconnaissance des panneaux et recommandation de vitesse ; Régulateur-limiteur de vitesse ; Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Suspension Citroën Advanced Comfort
DESIGN EXTÉRIEUR
- Color Clips Pure Black
- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
- Élargisseurs d’aile et bas de caisse Noir Mat
- Enjoliveurs 16 pouces STEEL & DESIGN
- Feux arrière à LED
- Lame avant grise
- Poignées de portes extérieures Noir Brillant
- Projecteurs LED (avec Allumage automatique des feux de croisement)
INTÉRIEUR ET INFO-DIVERTISSEMENT
- Ambiance YOU avec Sièges en Tissu Noir et Gris
- Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3
- Combiné numérique 5,5 pouces
- Climatisation automatique bizone étendue avec aérateurs centraux en rang 2
- Écran central 10 pouces tactile avec système audio numérique (DAB +) 6 haut-parleurs + 3 prises USB (1 type-C et 1 type-A à l’avant, 1 type-A à l’arrière) + Apple CarPlay et Android Auto sans fil + boîtier télématique comprenant appel d’urgence et Citroën Assistance (Comprend les services Connect ONE pendant une période de 10 an) + connexion Bluetooth + services Connect PLUS (Gratuit pendant une période d’essai de 12 mois)
- Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
- Volant croûte de cuir multifonctions réglable en hauteur et profondeur
Spécificités Ë-C4 Électrique
- Avertisseur Sonore Piéton
- Câble de charge Mode 3 (WallBox)
- Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé
- E-Commandes à distance : contrôle de la charge et préconditionnement thermique
- Recharge rapide en courant continu jusqu’à 100 kW (sur borne publique)
Finition Plus
Nécessitant le passage à la motorisation hybride de 145 ch pour la Citroën C4, ce niveau de finition Plus oblige à une augmentation de tarif conséquente de 2 450 €, alors qu’elle est de 950 € pour la Citroën C4 X (qui n’a droit qu’au moteur hybride de 145 ch). Une augmentation de tarif de 950 € identique avec la motorisation électrique de 136 ch pour Ë-C4 et Ë-C4 X. Mais le jeu en vaut la chandelle, car si les roues sont toujours en acier et munies d’enjoliveurs, elles passent en 18 pouces et l’on a droit à une caméra de recul, des poignées extérieures qui prennent la teinte de la carrosserie et surtout des sièges pour le conducteur et son passager qui sont désormais de type Advanced Comfort équipés de mousse à haute densité. Il s’agit d’un vrai plus quand l’on effectue de longs parcours. Il convient de noter que les modèles électriques avec cette finition se dotent d’un chargeur embarqué 7,4 kW (11 kW en option) bidirectionnel avec fonction V2L (Vehicle To Load), qui permet de brancher des équipements électriques extérieurs.
Principaux équipements finition Plus (en plus des équipements finition You)
CONFORT ET SÉCURITÉ
- Caméra de recul
- Prédisposition pour roue de secours (sauf sur les versions électriques)- Entraîne la suppression du Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
DESIGN EXTÉRIEUR
- Enjoliveurs 18 pouces AEROTECH
- Poignées de portes extérieures couleur caisse
INTÉRIEUR ET INFO-DIVERTISSEMENT
- Ambiance Urban Grey avec Sièges Advanced Comfort en Tissu Noir et Toile enduite Gris
- Poche aumônière au dos des sièges avant
- Siège conducteur avec réglage lombaire
Spécificités Ë-C4 Électrique
- Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé bidirectionnel avec fonction V2L (Vehicle To Load) sur motorisation 156 ch, autonomie étendue uniquement
Finition Max
La finition Max propose pour 2 200 € de plus, des équipements qui transforment les berlines Citroën C4 et C4 X en voitures presque haut de gamme. La dotation de cette finition Max est à la hauteur avec l’accès et démarrage mains libres Proximity, la caméra de recul est à 180°, on a droit aussi aux Pack Drive Assist et Pack Safety Plus. L’instrumentation numérique passe enfin en 7 pouces et la Navigation 3D apparaît sur l’écran central, les jantes en alliage de 18 pouces sont de série et les vitres arrière surteintées suivent, etc. Les versions électriques quant à elles, se dotent du Trip Planner, un planificateur d’itinéraire qui tient compte de l’autonomie restante et des bornes de recharge disponibles. Mais il faut choisir encore dans le catalogue des options pour atteindre le niveau 2 de la conduite autonome ou bien encore le toit ouvrant panoramique.
Principaux équipements finition Max (en plus des équipements finition Plus)
CONFORT ET SÉCURITÉ
- Accès et démarrage mains libres Proximity
- Aide au stationnement avant et latéral
- Caméra de recul 180°
- Eclairage d’accompagnement LED sous les rétroviseurs extérieurs
- Pack Drive Assist : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
- Pack Safety Plus avec Active Safety Brake 2.0 (Fonctionne à l’aide d’un radar de 7 à 140 km/h, y compris de nuit, et détecte les cyclistes.) + commutation automatique des feux de route + reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse + système de surveillance d’angle mort
- Rétroviseur intérieur électrochrome
DESIGN EXTÉRIEUR
- Color Clips Gold Satin
- Jantes alliage 18 pouces AMBER Diamantées
- Vitres et lunette arrière surteintées
INTÉRIEUR ET INFO-DIVERTISSEMENT
- Ambiance Metropolitan Grey avec Sièges Advanced Comfort en Toile enduite Noir et Gris Clair
- Accoudoir central arrière avec trappe à ski
- Combiné numérique 7 pouces
- Navigation 3D sur écran central 10 pouces tactile (Comprend le système de navigation TomTom, la reconnaissance vocale avec langage naturel, l’interface personnalisable avec Widgets.)
- Plancher de coffre à 2 positions
- Services Connect PLUS (Services liés à la Navigation Connectée. Gratuit pendant une période d’essai de 12 mois)
- Volant cuir pleine fleur multifonctions
Spécificités Ë-C4 Électrique
- Trip Planner (Services liés à la Navigation Connectée. Gratuit pendant une période d’essai de 12 mois)
Série spéciale Collection
La série spéciale Collection est basée sur la finition Plus et est réservée à la Citroën C4. Cette série spéciale comporte son lot d’équipements supplémentaires qui ont été puisés au sein de la finition Max comme le Navigation 3D, le combiné TFT de 7 pouces, les jantes alliage 18 pouces, etc. Le montant demandé est de 1 500 €, ce qui est un effort financier. Mais ne vaut-il pas mieux mettre 700 € de plus et opter pour la finition Max ? Car celle-ci avec les Pack Drive Assist et Pack Safety Plus avec Active Safety Brake 2.0 apporte un vrai plus en ce qui concerne les aides à la conduite.
Principaux équipements Collection (en plus des équipements finition Plus)
CONFORT ET SÉCURITÉ
- Accès et démarrage mains libres Proximity
- Caméra de recul 180°
- Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
DESIGN EXTÉRIEUR
- Badge COLLECTION sur le coffre
- Color Clips Infra Rouge
- Jantes alliage 18 pouces AMBER Noires
- Toit bi-ton Noir Perla Nera (sauf avec la teinte Noir Perla Nera)
- Vitres et lunette arrière surteintées
INTÉRIEUR ET INFO-DIVERTISSEMENT
- Ambiance Urban Blue avec Sièges Advanced Comfort en Tissu et Toile enduite Bleu (DQFM)
- Combiné numérique 7 pouces TFT
- Navigation 3D sur écran central 10 pouces tactile (Comprend le système de navigation TomTom, la reconnaissance vocale avec langage naturel, l’interface personnalisable avec Widgets, et les services Connect PLUS additionnels pour une période d’essai de 12 mois)
- Surtapis avant et arrière spécifiques COLLECTION
Spécificités Ë-C4 Électrique
- Trip Planner (Services liés à la Navigation Connectée. Gratuit pendant une période d’essai de 12 mois)
Caradisiac vous conseille pour les Citroën C4 et C4 X la finition Plus. Elle affiche un rapport prix/équipement attractif et une dotation plus que correcte.
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