Auto discrète, mais attachante, la Citroën C4 et sa déclinaison C4 X, de par son confort et son prix/équipement attractif mérite le détour. Un guide d’achat de cette auto s’imposait.

Finition YOU

Entrée de gamme ne veut pas dire dotation limitée et la finition d’entrée de gamme de la Citroën C4 se révèle très correcte et surtout s’affiche à un tarif attractif. Avec la Citroën C4, elle est disponible avec le moteur hybride de 110 ch et avec l’électrique de 136 ch, la Citroën C4 X le propose avec le moteur hybride de 145 ch ainsi qu’avec la motorisation électrique de 136 ch. Pour cette finition, on se contentera d’une instrumentation numérique de 5,5 pouces et de roues de 16 pouces en acier et équipées de simples enjoliveurs. Mais on a droit à une climatisation auto bizone, des ports USB à l’avant et à l’arrière, un frein de stationnement électrique et automatique, des suspensions Advanced Confort, une banquette arrière fractionnable 2/3-1/3, un écran tactile de 10 pouces pour l’infodivertissement avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, est un Pack Safety qui regroupe tout un tas d’aides à la conduite.

Principaux équipements finition You

CONFORT ET SÉCURITÉ

Accoudoir central avant avec rangement fermé

Aide au stationnement arrière

Essuie-vitre avant automatique

Frein de stationnement électrique automatique

Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels

Pack Safety : 6 Airbags (frontaux, latéraux avant et rideaux) ; Active Safety Brake (freinage automatique d’urgence) ; Affichage de la limitation de vitesse ; Aide au démarrage en pente ; Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne ; Alerte Anti-Somnolence/Coffee Break Alert ; Alerte Attention Conducteur ; Alerte Risque Collision ; Caméra d’alerte attention conducteur : Détection de sous gonflage ; ESP et ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) ; Reconnaissance des panneaux et recommandation de vitesse ; Régulateur-limiteur de vitesse ; Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Suspension Citroën Advanced Comfort

DESIGN EXTÉRIEUR

Color Clips Pure Black

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

Élargisseurs d’aile et bas de caisse Noir Mat

Enjoliveurs 16 pouces STEEL & DESIGN

Feux arrière à LED

Lame avant grise

Poignées de portes extérieures Noir Brillant

Projecteurs LED (avec Allumage automatique des feux de croisement)

INTÉRIEUR ET INFO-DIVERTISSEMENT

Ambiance YOU avec Sièges en Tissu Noir et Gris

Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3

Combiné numérique 5,5 pouces

Climatisation automatique bizone étendue avec aérateurs centraux en rang 2

Écran central 10 pouces tactile avec système audio numérique (DAB +) 6 haut-parleurs + 3 prises USB (1 type-C et 1 type-A à l’avant, 1 type-A à l’arrière) + Apple CarPlay et Android Auto sans fil + boîtier télématique comprenant appel d’urgence et Citroën Assistance (Comprend les services Connect ONE pendant une période de 10 an) + connexion Bluetooth + services Connect PLUS (Gratuit pendant une période d’essai de 12 mois)

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

Volant croûte de cuir multifonctions réglable en hauteur et profondeur

Spécificités Ë-C4 Électrique

Avertisseur Sonore Piéton

Câble de charge Mode 3 (WallBox)

Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé

E-Commandes à distance : contrôle de la charge et préconditionnement thermique

Recharge rapide en courant continu jusqu’à 100 kW (sur borne publique)

Finition Plus

Nécessitant le passage à la motorisation hybride de 145 ch pour la Citroën C4, ce niveau de finition Plus oblige à une augmentation de tarif conséquente de 2 450 €, alors qu’elle est de 950 € pour la Citroën C4 X (qui n’a droit qu’au moteur hybride de 145 ch). Une augmentation de tarif de 950 € identique avec la motorisation électrique de 136 ch pour Ë-C4 et Ë-C4 X. Mais le jeu en vaut la chandelle, car si les roues sont toujours en acier et munies d’enjoliveurs, elles passent en 18 pouces et l’on a droit à une caméra de recul, des poignées extérieures qui prennent la teinte de la carrosserie et surtout des sièges pour le conducteur et son passager qui sont désormais de type Advanced Comfort équipés de mousse à haute densité. Il s’agit d’un vrai plus quand l’on effectue de longs parcours. Il convient de noter que les modèles électriques avec cette finition se dotent d’un chargeur embarqué 7,4 kW (11 kW en option) bidirectionnel avec fonction V2L (Vehicle To Load), qui permet de brancher des équipements électriques extérieurs.

Principaux équipements finition Plus (en plus des équipements finition You)

CONFORT ET SÉCURITÉ

Caméra de recul

Prédisposition pour roue de secours (sauf sur les versions électriques)- Entraîne la suppression du Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

DESIGN EXTÉRIEUR

Enjoliveurs 18 pouces AEROTECH

Poignées de portes extérieures couleur caisse

INTÉRIEUR ET INFO-DIVERTISSEMENT

Ambiance Urban Grey avec Sièges Advanced Comfort en Tissu Noir et Toile enduite Gris

Poche aumônière au dos des sièges avant

Siège conducteur avec réglage lombaire

Spécificités Ë-C4 Électrique

Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé bidirectionnel avec fonction V2L (Vehicle To Load) sur motorisation 156 ch, autonomie étendue uniquement

Finition Max

La finition Max propose pour 2 200 € de plus, des équipements qui transforment les berlines Citroën C4 et C4 X en voitures presque haut de gamme. La dotation de cette finition Max est à la hauteur avec l’accès et démarrage mains libres Proximity, la caméra de recul est à 180°, on a droit aussi aux Pack Drive Assist et Pack Safety Plus. L’instrumentation numérique passe enfin en 7 pouces et la Navigation 3D apparaît sur l’écran central, les jantes en alliage de 18 pouces sont de série et les vitres arrière surteintées suivent, etc. Les versions électriques quant à elles, se dotent du Trip Planner, un planificateur d’itinéraire qui tient compte de l’autonomie restante et des bornes de recharge disponibles. Mais il faut choisir encore dans le catalogue des options pour atteindre le niveau 2 de la conduite autonome ou bien encore le toit ouvrant panoramique.

Principaux équipements finition Max (en plus des équipements finition Plus)

CONFORT ET SÉCURITÉ

Accès et démarrage mains libres Proximity

Aide au stationnement avant et latéral

Caméra de recul 180°

Eclairage d’accompagnement LED sous les rétroviseurs extérieurs

Pack Drive Assist : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

Pack Safety Plus avec Active Safety Brake 2.0 (Fonctionne à l’aide d’un radar de 7 à 140 km/h, y compris de nuit, et détecte les cyclistes.) + commutation automatique des feux de route + reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse + système de surveillance d’angle mort

Rétroviseur intérieur électrochrome

DESIGN EXTÉRIEUR

Color Clips Gold Satin

Jantes alliage 18 pouces AMBER Diamantées

Vitres et lunette arrière surteintées

INTÉRIEUR ET INFO-DIVERTISSEMENT

Ambiance Metropolitan Grey avec Sièges Advanced Comfort en Toile enduite Noir et Gris Clair

Accoudoir central arrière avec trappe à ski

Combiné numérique 7 pouces

Navigation 3D sur écran central 10 pouces tactile (Comprend le système de navigation TomTom, la reconnaissance vocale avec langage naturel, l’interface personnalisable avec Widgets.)

Plancher de coffre à 2 positions

Services Connect PLUS (Services liés à la Navigation Connectée. Gratuit pendant une période d’essai de 12 mois)

Volant cuir pleine fleur multifonctions

Spécificités Ë-C4 Électrique

Trip Planner (Services liés à la Navigation Connectée. Gratuit pendant une période d’essai de 12 mois)

Série spéciale Collection

La série spéciale Collection est basée sur la finition Plus et est réservée à la Citroën C4. Cette série spéciale comporte son lot d’équipements supplémentaires qui ont été puisés au sein de la finition Max comme le Navigation 3D, le combiné TFT de 7 pouces, les jantes alliage 18 pouces, etc. Le montant demandé est de 1 500 €, ce qui est un effort financier. Mais ne vaut-il pas mieux mettre 700 € de plus et opter pour la finition Max ? Car celle-ci avec les Pack Drive Assist et Pack Safety Plus avec Active Safety Brake 2.0 apporte un vrai plus en ce qui concerne les aides à la conduite.

Principaux équipements Collection (en plus des équipements finition Plus)

CONFORT ET SÉCURITÉ

Accès et démarrage mains libres Proximity

Caméra de recul 180°

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

DESIGN EXTÉRIEUR

Badge COLLECTION sur le coffre

Color Clips Infra Rouge

Jantes alliage 18 pouces AMBER Noires

Toit bi-ton Noir Perla Nera (sauf avec la teinte Noir Perla Nera)

Vitres et lunette arrière surteintées

INTÉRIEUR ET INFO-DIVERTISSEMENT

Ambiance Urban Blue avec Sièges Advanced Comfort en Tissu et Toile enduite Bleu (DQFM)

Combiné numérique 7 pouces TFT

Navigation 3D sur écran central 10 pouces tactile (Comprend le système de navigation TomTom, la reconnaissance vocale avec langage naturel, l’interface personnalisable avec Widgets, et les services Connect PLUS additionnels pour une période d’essai de 12 mois)

Surtapis avant et arrière spécifiques COLLECTION

Spécificités Ë-C4 Électrique

Trip Planner (Services liés à la Navigation Connectée. Gratuit pendant une période d’essai de 12 mois)