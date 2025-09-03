Que vaut la Citroën C4 hybride 110 ch, la moins chère du catalogue ? 

EN BREF Berline compacte Version restylée Moteur 110 ch micro-hybridé 29 150 €

Cela peut paraître ubuesque, mais il est difficile aujourd’hui de trouver une berline compacte thermique à moins de 30 000 €. Ainsi, il y a les coréennes Kia Ceed (à partir de 27 990 €) et Hyundai i30 (29 200 €), la Toyota Corolla (29 990 €) ou la Skoda Scala (29 220 €), cette Citroën C4 et c’est à peu près tout. Cela fait tout de même peu et surtout la C4 est la seule française du lot, car la compacte de Renault est exclusivement électrique et la 308 dépasse cette barre psychologique et il en est de même de la Volkswagen Golf.

Apparue en 2000, puis restylée au début de cette année, la Citroën C4 a adopté à cette occasion, un style plus consensuel en abandonnant les excentricités qui avait caractérisé cette troisième génération.

La phase 2 de la C4 reprend les nouveaux codes de la marque avec bien évidemment le nouveau logo au centre de la face avant, entouré par des phares composés de segments horizontaux, qui surplombe un bouclier totalement redessiné. Même tendance à l’arrière où l’on retrouve cette horizontalité au niveau des feux rejoint par un bandeau noir. Ces changements donnent indéniablement une nouvelle allure à la berline de Citroën, qui gagne en personnalité avec un design plus moderne.

Toutefois, avec cette finition d’entrée de gamme, il ne faudra pas être trop regardant. Ainsi, une seule peinture dénommée « Noir Perla » est gratuite, toutes les autres sont payantes. Notre blanc est ainsi facturé 700 €, mais attention les poignées de portes et les rétroviseurs demeurent noirs et pas de jantes alliage ici, mais uniquement des enjoliveurs 16 pouces.

Tendance identique dans l’habitacle avec quelques évolutions plus légères. Elles portent sur l’introduction d’une casquette pour l’instrumentation toujours trop petite – et encore plus ici puisqu’elle mesure 5,5 pouces sur notre modèle d’essai – mais aussi la disparition du support de tablette intégré à la planche de bord, peu aimée des clients, au profit d’une boîte à gants plus grande. L’écran multimédia mesure 10 pouces, mais son fonctionnement apparaît comme lent et peu fluide, surtout par rapport à la concurrence. La présentation intérieure est particulièrement triste, notamment dans cette version d’entrée de gamme, avec une ambiance particulièrement sombre avec pas mal de plastiques durs.

Au-delà de cela, il n’en reste pas moins que la C4 recèle toujours de nombreux rangements dans l’habitacle. Les aspects pratiques sont plutôt bien pensés en raison d’une habitabilité arrière généreuse. Bilan un peu moins convaincant pour le volume de coffre avec 380 litres, ce qui est moyen pour la catégorie.

Jusqu’à aujourd’hui, la C4 était disponible avec l’hybride 145 ch et en 100% électrique, Citroën élargit son offre avec cette version micro-hybridée de 110 ch. Cette motorisation commence à être connue puisqu’elle équipe plusieurs modèles de la marque, mais aussi du groupe, à l’image de la C3.

Il s’agit d’un trois cylindres 1.2 qui est associé à une micro-hybridation de 48 volts, qui fournit 26 ch. Sans surprise, les performances sont bien évidemment inférieures à celle de la 136 ch. Elles ont loin d’être fulgurantes avec un 0 à 100 km/h abattu en 10,7 s soit 2,5 s de moins que sa grande sœur. Si on met cela de côté, à l’usage, cette C4 possède un fonctionnement très proche de sa grande sœur. À bas régime, le 1.2 se montre relativement discret et on peut même rouler un peu en électrique en ayant le pied droit très léger. La situation se dégrade quand on hausse le rythme où on retrouve des défauts bien connus sur ce moteur, à savoir des grondements un peu trop présents lors des phases d’accélération. On reprochera aussi quelques lenteurs au niveau de la boîte ë-DCS, qui privilégie la douceur de fonctionnement plutôt que le dynamisme.

Ce mot est d’ailleurs à bannir à bord de cette C4. Non pas qu’elle se révèle dangereuse, mais ce n’est clairement pas son terrain de jeu favori. Elle préfère soigner ses occupants en misant sur un excellent confort grâce notamment à ses suspensions à butées hydrauliques équipant même cette version d’entrée de gamme. La souplesse est donc la priorité et c’est d’autant plus vrai aujourd’hui avec les jantes 16 pouces chaussées de pneus à flancs hauts qui amplifient les mouvements de caisse qui sont déjà assez présents quand on hausse le rythme. Mais ce n’est pas une surprise et on dira de même de la direction, qui aurait mérité d’être un peu plus informative et consistante.

Enfin dernier point concernant la consommation. Nous avons relevé une moyenne de 6,3 l/100 km lors de notre essai, ce qui est tout à fait correct.