Citroen C4 (3e Generation)

Essai

Que vaut la Citroën C4 hybride 110 ch, la moins chère du catalogue ? 

Que vaut la Citroën C4 hybride 110 ch, la moins chère du catalogue ? 

La C4 avec ce moteur hybride 110 ch est uniquement disponible avec la finition d’entrée de gamme « You », qui se compose d’une dotation basique, mais avec les équipements essentiels. Elle comprend ainsi la teinte noire Perla, seule peinture gratuite, l’aide au stationnement arrière, la banquette arrière 2/1-1/3, la climatisation automatique bizone, la centralisation, le frein de parking automatique, les 4 vitres électriques, le régulateur-limiteur de vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’allumage automatique des phares, l’acteur de franchement de ligne, les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, la suspension Advanced Comfort, l’instrumentation numérique couleurs 5,5 pouces, l’écran multimédia tactile 10 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Androïdauto et les enjoliveurs 16 pouces.  Il faudra faire une croix en revanche sur d’autres plus communs, à l’image du démarrage et de l’accès sans clé, de la navigation ou de la recharge par induction.

Equipements et options

Version : III (2) 1.2 HYBRIDE 110 YOU E-DCS6

Equipements de sécurité

  • Aide au démarrage en pente

  • ABS + AFU + ESP + REF

  • Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux

  • Feux diurnes à LED avec signature lumineuse

  • Feux AR à LED avec signature lumineuse

  • TCS (Contrôle de la traction)

Equipements de confort

  • Aide au stationnement AR

  • Direction assistée

  • Climatisation automatique bizone

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Volant croûte de cuir

  • Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

  • Lève-vitres AV et AR électriques et séquentiels

  • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

  • Console centrale haute avec rangements et accoudoir

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3

  • Ecran central 10&quot; tactile:

  • Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

  • Lécheurs de vitres latérales Noir

  • 2 prises USB au rang 1 (1 type C + 1 type A) + 1 prise USB en rang 2 (type A)

  • Essuie-vitre AV automatique

Autres équipements

  • Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

  • Détection de sous-gonflage

  • Elargisseurs d&#039;aile et bas de caisse Noir Mat

  • Sécurité enfants mécanique

  • Enjoliveurs 16&quot; STEEL &amp; DESIGN

  • Projecteurs LED

  • Aérateurs centraux en rang 2

  • Poignées de portes extérieures Noir Brillant

  • Suspension Citroën Advanced Comfort

  • Combiné numérique couleur 5.5&quot; TFT

  • Sabot AV Gris Mercury Satin

  • Condamnation centralisée avec Plip et condamnation automatique du coffre et des portes en roulant

  • Pack Safety

  • Garnissage Tissu Meanwhile/Tissu Noir

  • Color Clips Pure Black

  • Boîte automatique 6 rapports

Options disponibles

  • Teinte de caisse métallisée

     : 

    700 €

  • Teinte de caisse opaque

     : 

    300 €

  • Teinte de caisse spéciale nacrée avec vernis coloré

     : 

    900 €

Mots clés :

