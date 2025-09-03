2. À bord de la Citroën C4 hybride 110 ch, il y a l'essentiel sans fioritures
La C4 avec ce moteur hybride 110 ch est uniquement disponible avec la finition d’entrée de gamme « You », qui se compose d’une dotation basique, mais avec les équipements essentiels. Elle comprend ainsi la teinte noire Perla, seule peinture gratuite, l’aide au stationnement arrière, la banquette arrière 2/1-1/3, la climatisation automatique bizone, la centralisation, le frein de parking automatique, les 4 vitres électriques, le régulateur-limiteur de vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’allumage automatique des phares, l’acteur de franchement de ligne, les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, la suspension Advanced Comfort, l’instrumentation numérique couleurs 5,5 pouces, l’écran multimédia tactile 10 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Androïdauto et les enjoliveurs 16 pouces. Il faudra faire une croix en revanche sur d’autres plus communs, à l’image du démarrage et de l’accès sans clé, de la navigation ou de la recharge par induction.
Equipements et options
Version : III (2) 1.2 HYBRIDE 110 YOU E-DCS6
Equipements de sécurité
Aide au démarrage en pente
ABS + AFU + ESP + REF
Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux
Feux diurnes à LED avec signature lumineuse
Feux AR à LED avec signature lumineuse
TCS (Contrôle de la traction)
Equipements de confort
Aide au stationnement AR
Direction assistée
Climatisation automatique bizone
Frein de stationnement électrique automatique
Volant croûte de cuir
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Lève-vitres AV et AR électriques et séquentiels
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Console centrale haute avec rangements et accoudoir
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3
Ecran central 10" tactile:
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
Lécheurs de vitres latérales Noir
2 prises USB au rang 1 (1 type C + 1 type A) + 1 prise USB en rang 2 (type A)
Essuie-vitre AV automatique
Autres équipements
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
Détection de sous-gonflage
Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat
Sécurité enfants mécanique
Enjoliveurs 16" STEEL & DESIGN
Projecteurs LED
Aérateurs centraux en rang 2
Poignées de portes extérieures Noir Brillant
Suspension Citroën Advanced Comfort
Combiné numérique couleur 5.5" TFT
Sabot AV Gris Mercury Satin
Condamnation centralisée avec Plip et condamnation automatique du coffre et des portes en roulant
Pack Safety
Garnissage Tissu Meanwhile/Tissu Noir
Color Clips Pure Black
Boîte automatique 6 rapports
Options disponibles
-
Teinte de caisse métallisée:
700 €
-
Teinte de caisse opaque:
300 €
-
Teinte de caisse spéciale nacrée avec vernis coloré:
900 €
