La C4 avec ce moteur hybride 110 ch est uniquement disponible avec la finition d’entrée de gamme « You », qui se compose d’une dotation basique, mais avec les équipements essentiels. Elle comprend ainsi la teinte noire Perla, seule peinture gratuite, l’aide au stationnement arrière, la banquette arrière 2/1-1/3, la climatisation automatique bizone, la centralisation, le frein de parking automatique, les 4 vitres électriques, le régulateur-limiteur de vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’allumage automatique des phares, l’acteur de franchement de ligne, les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, la suspension Advanced Comfort, l’instrumentation numérique couleurs 5,5 pouces, l’écran multimédia tactile 10 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Androïdauto et les enjoliveurs 16 pouces. Il faudra faire une croix en revanche sur d’autres plus communs, à l’image du démarrage et de l’accès sans clé, de la navigation ou de la recharge par induction.

Equipements et options Version : III (2) 1.2 HYBRIDE 110 YOU E-DCS6 Equipements de sécurité Aide au démarrage en pente

ABS + AFU + ESP + REF

Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux

Feux diurnes à LED avec signature lumineuse

Feux AR à LED avec signature lumineuse

TCS (Contrôle de la traction) Equipements de confort Aide au stationnement AR

Direction assistée

Climatisation automatique bizone

Frein de stationnement électrique automatique

Volant croûte de cuir

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

Lève-vitres AV et AR électriques et séquentiels

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Console centrale haute avec rangements et accoudoir

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3

Ecran central 10" tactile:

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

Lécheurs de vitres latérales Noir

2 prises USB au rang 1 (1 type C + 1 type A) + 1 prise USB en rang 2 (type A)

Essuie-vitre AV automatique Autres équipements Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

Détection de sous-gonflage

Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat

Sécurité enfants mécanique

Enjoliveurs 16" STEEL & DESIGN

Projecteurs LED

Aérateurs centraux en rang 2

Poignées de portes extérieures Noir Brillant

Suspension Citroën Advanced Comfort

Combiné numérique couleur 5.5" TFT

Sabot AV Gris Mercury Satin

Condamnation centralisée avec Plip et condamnation automatique du coffre et des portes en roulant

Pack Safety

Garnissage Tissu Meanwhile/Tissu Noir

Color Clips Pure Black

Boîte automatique 6 rapports Options disponibles Teinte de caisse métallisée : 700 €

Teinte de caisse opaque : 300 €

Teinte de caisse spéciale nacrée avec vernis coloré : 900 €