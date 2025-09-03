Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Citroen C4 (3e Generation)

Que vaut la Citroën C4 hybride 110 ch, la moins chère du catalogue ? 

5. La fiche technique de la Citroën C4 hybride 110 ch

 

Les chiffres clés

Citroen C4 (3e Generation) III (2) 1.2 HYBRIDE 110 YOU E-DCS6
Généralités  
Finition YOU
Date de commercialisation 01/04/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,35 m
Largeur sans rétros 1,83 m
Hauteur 1,52 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 380 L
Volume de coffre maxi 1 250 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 5 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 110 ch
Couple 205 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 191 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10.7 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 108 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
