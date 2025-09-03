5. La fiche technique de la Citroën C4 hybride 110 ch
Les chiffres clés
|Citroen C4 (3e Generation) III (2) 1.2 HYBRIDE 110 YOU E-DCS6
|Généralités
|Finition
|YOU
|Date de commercialisation
|01/04/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,35 m
|Largeur sans rétros
|1,83 m
|Hauteur
|1,52 m
|Empattement
|2,67 m
|Volume de coffre mini
|380 L
|Volume de coffre maxi
|1 250 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|5 CV
|Moteur
|3 cylindres , 12 soupapes
|Cylindrée
|1 199 cm3
|Puissance
|110 ch
|Couple
|205 Nm à 1 750 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|191 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|10.7 s
|Volume du réservoir
|50 L
|Emissions de CO2
|108 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
