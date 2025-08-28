Quelles seront les nouveautés à voir sur le stand Citroën au salon de Lyon ?

Il ne faudra pas manquer le stand de la marque aux chevrons lors du salon de Lyon. En effet, le constructeur va dévoiler de très nombreuses nouveautés.

La star sera sans aucun doute le nouveau C5 Aircross. Le second opus du SUV compact change du tout au tout. Plus imposant avec une longueur de 4,65 m, celui-ci rompt radicalement en matière de style avec un design beaucoup plus affirmé et surtout moderne. Cela se traduit par des traits géométriques et une signature lumineuse complètement repensée que ce soit à l'avant ou l'arrière. Les plus observateurs auront remarqué que les feux arrière dépassent des ailes.

Même tendance dans l'habitacle avec au centre de la planche de bord un écran multimédia vertical de 13 pouces (e, réalité, il s'agit de 2 écrans) qui inaugure un nouveau système d'exploitation. La présentation est classique, mais on regrettera une qualité moyenne des matériaux. À noter également la disparition des sièges arrière individuels coulissants remplacés par une banquette. Disponible en micro-hybride 145 ch et en hybride rechargeable, ce C5 Aircross sera disponible pour la première fois en tout électrique. Enfin, ses prix sont particulièrement agressifs puisqu'ils débutent à 35 000 €.

L'autre vedette sera le C3 Aircross. En attendant la commercialisation de la version 7 places qui se fait attendre, les visiteurs pourront découvrir le SUV urbain de la marque tricolore, qui a été aussi complètement été renouvelé. S'inspirant directement du style de la citadine la C3, notamment au niveau de la face avant, il met en avant le nouveau logo de la marque au sein d'une calandre verticale. La planche de bord très horizontale se caractérise par une instrumentation installée en position haute qui surplombe un petit volant. Les passagers arrière profiteront d'une belle habitabilité. Disponible en microhybride 145 ch ou en thermique 100 ch, le petit SUV peut aussi recevoir une motorisation 100% électrique. Son prix de base débute sous les 20 000 € à 19 400 € précisément.

Un peu plus ancienne, mais tout aussi intéressante, la nouvelle C3. C'est elle qui a inauguré le nouveau style extérieur et intérieur de Citroën. Son design plus géométrique, mais une rupture avec la précédente et cela se remarque aussi au niveau des motorisations puisqu'elle est commercialisée pour la première fois en 100% électrique. Son prix d'appel de 15 000 € est canon.

Enfin, jetez un œil également à la C4, qui s'est refait une beauté il y a peu de temps avec des lignes plus modernes, notamment une face avant.

Bref, un beau programme.