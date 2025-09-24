Au salon de Lyon, la Citroën C4 s'est refait une beauté

Dévoilé en septembre 2020, la troisième génération de C4 ne possédait pas un style très consensuel avec notamment des projecteurs sur deux niveaux et des feux imposants. Les ventes n'ont d'ailleurs jamais atteint le niveau de ses rivales, à l'image des Peugeot 308 et Renault Mégane.

Au début de cette année, Citroën a décidé de corriger le tir en la faisant bénéficier d'un important restyling, Les designers ont fait disparaître toutes les excentricités de la première mouture. Toute la partie avant a été redessinée, laquelle intègre désormais en son centre le nouveau logo Citroën.

Celui-ci prend place entre des phares découpés en trois segments horizontaux, et surplombe un bouclier redessiné. La partie arrière revient aussi à une organisation plus traditionnelle, avec là encore des feux identiques à ceux du dernier C5 Aircross et reliés entre eux par un large bandeau noir - non lumineux - qui couvre presque toute la largeur du véhicule.

À bord, peu d'évolutions. Le conducteur fait face à un combiné d’instrumentation de 7 pouces (5,5 sur les finitions You et Plus), que surplombe maintenant une casquette. Celui-ci se complète d’un écran central lisible, de bonne taille, mais lent à l'usage.

À l’arrière, les passagers sont aussi bien traités au niveau de la place aux jambes et de la garde au toit. Mais le volume de coffre de 380 litres est plutôt dans la moyenne basse de la catégorie,

Cette C4 est animée par des moteurs micro-hybridé de 110 ch et 145 ch, 100% thermique avec le Puretech 130 ch, mais aussi 100% électrique avec un moteur de 136 ch.

L'instant Caradisiac : une berline compacte très accessible

Que l'on aime ou non le style de cette C4, on ne peut rien dire concernant son positionnement tarifaire très bien placé. Ainsi, la version d'entrée de gamme pourvue du moteur hybride 110 ch est vendue 29 150 €, ce qui fait d'elle une des berlines compactes les moins chères du marché. Un argument de poids pour la clientèle.